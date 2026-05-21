La salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, empeoró tras 41 meses internada: “Signos vitales inestables”

La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia en una imagen tomada en noviembre de 2020 (REUTERS/Athit Perawongmetha/Archivo)

El estado de salud de la princesa tailandesa , hospitalizada desde hace más de tres años, empeoró, según informó este jueves el Gran Palacio de Bangkok. La hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn enfermó durante una sesión de entrenamiento militar con perros en diciembre de 2022 y permaneció internada desde entonces.

El Palacio indicó previamente que la princesa padecía una grave infección sanguínea y que sus funciones pulmonares y renales estaban siendo asistidas con dispositivos médicos y medicamentos.

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En un nuevo comunicado, la Oficina de la Casa Real señaló que Bajrakitiyabha desarrolló una infección abdominal por inflamación del intestino grueso y presenta “signos vitales inestables, presión arterial baja, latidos cardíacos irregulares y coagulación sanguínea anormal”.

La comunicación oficial añadió que la princesa sigue dependiendo de equipos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación. “Su estado ha seguido deteriorándose”, indicó el comunicado, y precisó que la infección se volvió “incontrolable y afectó a otros órganos”.

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El rey de Tailandia, Rama X, y su hija, la princesa Bajrakitiyabha (REUTERS/Athit Perawongmetha/Archivo)

Bajrakitiyabha, de 47 años, estudió en Gran Bretaña, Estados Unidos y Tailandia, desempeñó cargos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y promovió mejoras en el trato a las mujeres en las cárceles. Es la única hija del primer matrimonio del monarca y fue nombrada para un puesto de alto rango en la unidad de guardaespaldas real un año antes de su hospitalización. El rey, de 73 años y con siete hijos de cuatro matrimonios, aún no anunció a su heredero, aunque las normas de sucesión tienden a favorecer a los hombres.

La noticia sobre el agravamiento de la salud de la princesa conmocionó a Tailandia. Aunque es una figura relevante en la vida pública, su perfil no es ampliamente conocido debido a que se mudó al extranjero desde muy joven. Se formó en el Reino Unido y obtuvo un doctorado en Derecho en Chicago. A lo largo de su carrera, ocupó cargos de responsabilidad en Naciones Unidas y fue embajadora de Tailandia en Austria.

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Desde el inicio de su hospitalización, la Casa Real emitió cuatro comunicados oficiales con escasa información sobre su estado. En los primeros informes, se indicó que Bajrakitiyabha estaba “estable hasta cierto punto” pero con órganos vitales afectados, y que la frecuencia cardíaca estaba siendo controlada por medicamentos. Posteriormente, se explicó que se utilizaban medicamentos y equipos médicos para mantener el funcionamiento de su corazón, pulmones y riñones.

El rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia, la reina Suthida, la princesa Bajrakitiyabha y la princesa Sirivannavari Nariratan llegan antes de una ceremonia religiosa en el Gran Palacio de Bangkok, Tailandia, el 1 de noviembre de 2020 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El 8 de enero de 2023 se confirmó que la princesa seguía inconsciente y bajo tratamiento antibiótico, revelando que el colapso se debió a una bacteria que causó “inflamación del corazón” y una “alteración grave del ritmo cardíaco”, lo que resultó en la pérdida de conciencia.

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Bajrakitiyabha enfrenta una infección que ingresó al torrente sanguíneo, requiriendo el uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico mantiene un control estricto de sus órganos vitales y señaló que el pronóstico depende de la respuesta del organismo a los tratamientos. La Casa Real y los medios nacionales, sujetos a restricciones legales, mantienen un silencio casi absoluto sobre su delicada situación.

Siete hijos y ningún heredero

El rey Maha Vajiralongkorn (Rama X) ascendió al trono de Tailandia en 2016 tras la muerte de su padre, el rey Bhumibol, aunque su coronación se celebró en 2019. Rama X, décimo monarca de la dinastía Chakri, fue objeto de polémicas y críticas por sus ausencias y su estilo de vida tras asumir el trono.

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La princesa Sirivannavari Nariratana de Tailandia utiliza su teléfono móvil mientras su hermano, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti, su hermana, la princesa Bajrakitiyabha Mahidol, su padre, el rey Maha Vajiralongkorn, y la reina Suthida saludan a los simpatizantes desde el balcón del Suddhaisavarya Prasad Hall del Gran Palacio, mientras conceden una audiencia pública el último día de su coronación real en Bangkok, el 6 de mayo de 2019 (Jewel Samad/AFP/Archivo)

A sus 73 años, Rama X contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y tiene siete hijos, aunque algunos no son considerados legítimos. De su primer matrimonio con Soamsavali Kitiyakara nació su primogénita, la princesa Bajrakitiyabha, vista por parte de la sociedad tailandesa como una potencial sucesora. Sin embargo, la ley dinástica en Tailandia impide que una mujer acceda al trono, reservando la sucesión al primer hijo varón del monarca.

De su segundo matrimonio, Rama X tuvo cinco hijos con Yuvadhida Polpraserth. Estos descendientes son considerados ilegítimos porque la unión no recibió la aprobación de la madre del rey, Sikirit, y en consecuencia no pueden acceder a los privilegios reales. Además, los hijos fueron obligados a abandonar el país por orden del propio Maha Vajiralongkorn.

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(Con información de AFP)