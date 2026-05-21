Rihanna protagoniza una sensual campaña de Savage X Fenty con diseño de fresas

El video promocional muestra a la cantante modelando un diseño de dos piezas con detalles de encaje

Rihanna promocionó su línea de lencería Savage X Fenty con una nueva campaña difundida en redes sociales, en la que aparece con un conjunto de dos piezas con estampado de fresas. La publicación fue compartida el martes 19 de mayo, en el contexto del lanzamiento de un nuevo producto de la marca.

En el video, la cantante aparece posando frente a la cámara mientras muestra el conjunto, compuesto por un sujetador tipo bralette y una prenda inferior a juego.

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Ambas piezas incluyen detalles de encaje, un estampado de fresas y el logotipo de la marca. La producción audiovisual forma parte de la estrategia promocional de la empresa en plataformas digitales.

Durante la grabación, Rihanna aparece utilizando accesorios como joyería dorada y piezas con diamantes.

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Rihanna lució un conjunto para su nuevo comercial con Savage X Fenty. (Instagram)

A lo largo del video realiza distintos movimientos frente a la cámara mientras se enfoca la prenda desde diferentes ángulos. La campaña se difundió a través de la cuenta oficial de Savage x Fenty en Instagram, donde fue compartida con seguidores de la marca.

La publicación generó múltiples interacciones por parte de usuarios en redes sociales, quienes comentaron el material promocional difundido por la marca.

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El lanzamiento de esta campaña se produce días después de que Rihanna celebrara su primer Día de la Madre como madre de tres hijos. La artista tiene tres hijos junto al rapero A$AP Rocky: RZA, de cuatro años; Riot Rose, de dos; y Rocki Irish Mayers, de ocho meses.

En semanas recientes, la vida personal de la cantante también ha sido objeto de atención pública tras la presentación de un tatuaje realizado durante su participación en el evento Met Gala. El diseño está basado en dibujos realizados por sus hijos y fue aplicado en la parte posterior de la pierna.

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El trabajo fue realizado por el tatuador Keith Scott McCurdy, conocido profesionalmente como “Bang Bang”.

Según compartió el artista en redes sociales, el diseño se inspiró en dibujos infantiles proporcionados por los hijos de la cantante, en una sesión que fue registrada y posteriormente difundida en plataformas digitales.

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En paralelo a su actividad profesional, Rihanna ha compartido en distintas entrevistas aspectos relacionados con su vida familiar. En declaraciones previas, ha mencionado el crecimiento de sus hijos y los cambios que ha observado en su desarrollo.

Rihanna ha hablado de su vida familiar con A$AP Rocky. REUTERS/Daniel Cole

“Los bebés son increíbles. Cada vez están más grandes, ¡y no puedo creerlo! Mis hijos, ¡Dios mío!, sus caras están cambiando. Sus cuellos se están alargando. Me encanta”, dijo.

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Por su parte, A$AP Rocky también ha hablado públicamente sobre la dinámica familiar y la convivencia con sus hijos.

“Me sorprende que los dos mayores se lleven tan bien, ¿sabes? Normalmente, con tan poca diferencia de edad, se pelean mucho, pero... ¡qué familia tan feliz!”, afirmó.

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A$AP Rocky seguró que sus hijos mayores se llevan de maravilla. REUTERS/Eduardo Munoz

La cantante, originaria de Barbados, ha combinado su carrera musical con la gestión de su marca de moda y belleza, así como con distintos proyectos empresariales.

Savage X Fenty se ha consolidado como una de las líneas de lencería asociadas a celebridades con presencia en el mercado internacional, con campañas que suelen difundirse principalmente en plataformas digitales.

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