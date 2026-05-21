Cámara de Comercio alerta sobre el impacto de los costos logísticos en el sector empresarial

El sector empresarial salvadoreño enfrenta un impacto crítico por el alza de los fletes internacionales y el encarecimiento de los combustibles, afectando directamente sus costos operativos, logísticos y de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Leticia Escobar, advirtió este miércoles sobre el impacto de los costos de los fletes internacionales y el aumento en los precios de combustibles en el desempeño del sector empresarial, en un contexto marcado por presiones externas y expectativas de crecimiento económico para 2026. Según datos citados por Escobar y recogidos por Infobae, la preocupación central radica en la dinámica de los precios logísticos y la resiliencia de las empresas frente a factores globales.

La dirigente de la gremial reportó que los incrementos en los precios de los combustibles han repercutido directamente en los costos operativos, logísticos y de producción de las empresas del país. Escobar explicó que este fenómeno se traduce en alzas tanto en la adquisición de materias primas como en los gastos asociados al transporte y la entrega de productos.

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“El tema de combustible afecta los costos de logística, operativos y de producción. Ya se reflejan algunos incrementos tanto en materia prima como en el tema de movilización y entrega”, afirmó la presidenta de la organización en declaraciones a medios, durante el Congreso de Mujer y Liderazgo, organizado por la Camarasal, que reunió a empresarias, profesionales y líderes para fortalecer el liderazgo femenino en el país.

El efecto de estos aumentos ha llevado a muchas empresas afiliadas a la Cámara de Comercio a buscar alternativas para mitigar el impacto, como la adopción de herramientas tecnológicas para optimizar rutas y la diversificación de proveedores de insumos. La institución indicó que mantiene un monitoreo constante sobre la variación de precios y comparte información actualizada con sus miembros a través de distintos canales. “Nos encargamos de monitorear este tema para generar información importante que ayude a nuestros socios a tomar decisiones informadas”, detalló Escobar.

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Imagen de archivo: Presidenta de la Camarasal, Leticia Escobar, durante un evento público. (Foto cortesía Camarasal)

El impacto del aumento de costos en las empresas

En cuanto a los fletes internacionales, la presidenta reconoció que varios socios han reportado aumentos en los costos de transporte, especialmente tras los recientes conflictos armados en Medio Oriente. Consultada sobre datos concretos, la dirigente aclaró que la información técnica sobre el alza de los fletes está en proceso de verificación por parte del área correspondiente, aunque confirmó que la tendencia al alza ya se percibe en distintos rubros de la cadena logística.

Infobae publicó recientemente que otras organizaciones empresariales, como la gremial de exportadores Coexport, también han advertido sobre este fenómeno y su posible repercusión en la competitividad de las exportaciones salvadoreñas.

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La presidenta de la gremial también abordó en declaraciones a los medios las perspectivas de crecimiento para la economía nacional. De acuerdo con la titular de la Cámara de Comercio, el sector de la construcción encabeza el dinamismo económico, seguido por los servicios financieros, de seguros y el comercio. “Existen oportunidades a pesar de los desafíos logísticos y del contexto internacional”, expresó Escobar ante la prensa.

La imagen conceptual ilustra cómo el aumento de los costos de fletes internacionales y combustibles impacta directamente en los costos operativos, logísticos y de producción de las empresas salvadoreñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos oficiales más recientes disponibles hasta marzo de 2026 muestran que la economía salvadoreña mantiene un ritmo sostenido, con una proyección de crecimiento de entre 3.3 % y 3.5 % para este año.

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La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reiteró su compromiso de fortalecer los canales de información y capacitación para sus afiliados, a fin de que puedan enfrentar los retos derivados de la coyuntura internacional y aprovechar las oportunidades de crecimiento previstas para el país.