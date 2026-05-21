La guionista de ‘The Resident’ acusa a la ABC de replicar su idea para el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’

Amy Holden Jones cuestiona similitudes entre su piloto y el nuevo proyecto de ABC. (Captura de video)

Amy Holden Jones afirmó que un nuevo proyecto televisivo vinculado al universo de Grey’s Anatomy habría retomado una idea similar a un piloto que ella desarrolló previamente para la cadena ABC.

A través de la red social Threads, la guionista explicó que había creado y desarrollado la serie The Resident y que, posteriormente, presentó en ABC un piloto con una propuesta centrada en la medicina rural, descrita como una combinación entre elementos del western y el drama médico.

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Según su publicación, el proyecto mantuvo el interés de la cadena durante el proceso de selección de pilotos, aunque finalmente no avanzó.

“Si se preguntan cómo es nuestro negocio, presten atención. Yo creé The Resident. Vendí y desarrollé un episodio piloto en ABC que era una mezcla entre un western y una serie médica. La medicina rural era clave. Les encantó y lo mantuvieron vivo mientras que todos los demás pilotos fracasaron”, escribió.

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Amy Holden Jones aseguró que el nuevo spin-off es bastante similar a su serie 'The Resident'. (Captura de video)

Jones señaló que el proyecto fue descartado a finales de marzo, poco antes de que se conociera el desarrollo de una nueva serie ambientada en un hospital rural en Texas dentro del universo de Grey’s Anatomy.

Este nuevo proyecto fue anunciado como un encargo directo de la cadena y se encuentra en desarrollo como una serie derivada de la franquicia creada por Shonda Rhimes.

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“Ahora han anunciado un acuerdo con esta misma premisa con Shonda Rhimes. Esto no es algo excepcional, sucede todo el tiempo. Son negocios. La calidad de mi trabajo frente a lo que ellos desarrollen será irrelevante. Lo único que importa es su propuesta y su nombre. La calidad no es necesaria para ganar”, expresó.

Y añadió: “No existe ninguna protección para la propiedad intelectual. No se puede demandar a una corporación gigante. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) no hará nada. Shonda también es una mina de oro para ellos. Dudo que le hayan informado de la existencia de mi episodio piloto”.

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Amy Holden Jones afirmó que el sindicato no hará nada en contra de Shonda Rhimes. REUTERS/Danny Moloshok

De acuerdo con la información difundida, la nueva producción, aún sin título oficial, estará ambientada en un centro médico del oeste de Texas y se centrará en un equipo de profesionales que trabajan en un hospital rural considerado como el último punto de atención médica en una extensa zona geográfica.

La serie forma parte de la expansión del universo narrativo de Grey’s Anatomy, que ya cuenta con otras producciones derivadas como Private Practice y Station 19.

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El proyecto contará con la participación de Meg Marinis como cocreadora, guionista y productora ejecutiva. También participará la actriz Ellen Pompeo como productora ejecutiva. Según lo previsto, el estreno está programado para la temporada media de 2027.

La sinopsis oficial describe la serie como un drama centrado en un equipo médico que trabaja en condiciones de aislamiento geográfico, donde el acceso a la atención sanitaria es limitado por la distancia y la infraestructura.

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El spin-off de Grey’s Anatomy tendrá su estreno en 2027. (ABC)

Aunque el proyecto se presenta como una extensión del universo de Grey’s Anatomy, cuenta con nuevos personajes y tramas independientes del elenco original, aunque con posibles conexiones narrativas a través de personajes secundarios o referencias dentro de la franquicia.

The Resident, la serie creada por Amy Holden Jones, se emitió entre 2018 y 2023 en la cadena Fox.

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