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‘Las aventuras de Cliff Booth’ tendrá un estreno exclusivo en IMAX un mes antes de llegar a Netflix

La plataforma se ha aprovechado del retraso de ‘Las Crónicas de Narnia’ de Greta Gerwig para encontrarle un hueco a la nueva película de David Fincher

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La secuela de "Había una vez en Hollywood" expandirá el universo de Quentin Tarantino con Brad Pitt retomando el papel del doble de riesgo

La nueva película Las aventuras de Cliff Booth, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, tendrá un estreno exclusivo de dos semanas en salas IMAX a partir del 23 de noviembre, antes de llegar al catálogo de Netflix el 23 de diciembre. Esta estrategia de lanzamiento posiciona al filme como uno de los eventos cinematográficos más destacados del año para la plataforma. El largometraje, que deriva del universo de Érase una vez en Hollywood, permitirá ver nuevamente a Pitt en el papel que le otorgó el premio Óscar. El estreno en IMAX se realizará un mes antes de su desembarco en streaming, una ventana que la compañía ha reservado para títulos de alto perfil.

La decisión de dar prioridad a salas IMAX responde al creciente interés de Netflix por organizar eventos presenciales para sus producciones más esperadas. El espacio fijado para el estreno digital fue liberado por Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, dirigida por Greta Gerwig, que postergó su lanzamiento a febrero de 2027, con exhibición en cines y posterior llegada a la plataforma el 2 de abril. El calendario de Las aventuras de Cliff Booth marca una diferencia respecto a la política tradicional de la compañía, aunque un representante señaló que no se trata de un cambio general en la estrategia de estrenos. Netflix ha incrementado el número de películas con lanzamientos en salas, pero el modelo sigue reservado a títulos con directores o elencos de renombre.

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La película surge de un guion original de Quentin Tarantino, quien en esta ocasión cedió la dirección a Fincher. Brad Pitt no solo retoma el personaje de Cliff Booth, sino que también participa como productor junto a Ceán Chaffin. El elenco incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Peter Weller. La historia se sitúa en 1977 y presenta a Booth en un Hollywood radicalmente distinto al de la entrega previa. Según la sinopsis, “Brad Pitt regresa a su papel ganador del Óscar como Cliff Booth, solo que esta vez es 1977 y el Hollywood al que se enfrenta es muy diferente”.

The Adventures of Cliff Booth
(Netflix)

Así será la esperada continuación de ‘Érase una vez en Hollywood’

Durante el último Super Bowl se difundió un adelanto donde se ve a Booth en un bar, recorriendo sets y participando en carreras de autos sobre tierra. No está prevista, hasta el momento, la participación de Leonardo DiCaprio, quien interpretó a Rick Dalton en Érase una vez en Hollywood. El estreno exclusivo en IMAX durante dos semanas, a partir del 23 de noviembre, representa una apuesta por maximizar la experiencia cinematográfica antes de la llegada a Netflix el 23 de diciembre. Esta ventana anticipada marca una diferencia con otros títulos recientes de la plataforma.

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El espacio liberado por Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago permitió a Netflix reorganizar su calendario y privilegiar el lanzamiento de Las aventuras de Cliff Booth en una fecha estratégica. El filme de Gerwig, ahora previsto para 2027, tendrá una ventana de exhibición en cines de más de 45 días, algo inédito para el servicio de streaming. Un portavoz explicó que, aunque Netflix no ha modificado su política general, la compañía ha realizado más estrenos en salas ante la llegada de producciones con potencial de convocatoria masiva.

El regreso de Brad Pitt como Cliff Booth, bajo la dirección de Fincher y con guion de Tarantino, ha generado una alta expectativa en la industria y entre los espectadores. El adelanto presentado en el Super Bowl alimentó la curiosidad sobre el tono y la historia de la nueva entrega. El calendario definido para Las aventuras de Cliff Booth y el modelo de lanzamiento anticipado en IMAX reflejan el interés de Netflix por explorar nuevas formas de distribución para sus proyectos más ambiciosos. La producción se perfila como un hito tanto para el catálogo de la plataforma como para la exhibición cinematográfica en salas.

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