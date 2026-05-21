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La nueva ‘Supergirl’, Milly Alcock, preparada para convertirse en la superheroína que rompa los esquema del universo DC: “Va a ser muy punk”

El próximo 26 de junio aterriza la esperada película en torno al personaje de Kara Zor-El, interpretado por la actriz australiana que ya deslumbró en ‘La Casa del Dragón’

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Supergirl presenta un nuevo tráiler.

Desde que la actriz australiana Milly Alcock fue elegida para interpretar a Supergirl en la próxima película de DC Studios, no solo ingresó en el universo de superhéroes tras su destacada actuación en la serie de fantasía medieval La Casa del Dragón, sino que se puso en el ojo del huracán mediático.

Esta elección se produjo en una etapa de cambios dentro del género, caracterizada por el desafío de atraer a un público cada vez más exigente y reticente a los esquemas convencionales, sobre todo después del descalabro de algunas producciones de la antigua era de DC.

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El proceso de selección de la intérprete de Kara Zor-El se desarrolló en enero de 2024 en el complejo cinematográfico Trilith Studios, en Georgia, durante la filmación de Superman.

La elección de Milly Alcock para el papel

James Gunn, director y responsable del nuevo universo DC junto a Peter Safran, aceleró el proceso, ya que Kara debía presentarse en la escena final de Superman, cuyo estreno estaba previsto para el 11 de julio de 2025.

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Supergirl: tráiler
Krypto al borde de la muerte y Lobo en acción: lo que muestra el nuevo tráiler de “Supergirl” (Créditos: Warner Bros./DC Studios)

Entre las candidatas figuraba Meg Donnelly, reconocida por su trabajo en la versión animada, pero la interpretación de Alcock como Rhaenyra en La Casa del Dragón terminó de convencer a Gunn, quien estimó que la australiana sumaría una “crudeza innata” esencial para renovar el personaje, según detalla la revista especializada en industria audiovisual Variety.

Durante la audición, Alcock no utilizó el uniforme tradicional del personaje; eligió una camiseta azul de manga larga y una falda roja para presentarse ante Gunn, Safran, la guionista Ana Nogueira y la ejecutiva de DC Chantal Nong. Safran y Nogueira destacaron que la actuación de Alcock resultó tan conmovedora que emocionó a todo el equipo, según recordó Safran: “Ella lleva el corazón en la manga; aporta muchísima emoción al papel”. Diez días después de la prueba, Gunn le confirmó oficialmente la noticia enviándole un enlace de prensa a Sídney.

Supergirl (Captura de tráiler oficial)
Milly Alcock en 'Supergirl' (Warner Bros)

La versión que DC Studios propone para este filme se basa en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow del guionista Tom King. Se trata de una Supergirl alejada de prototipos anteriores: según Safran, Kara Zor-El es ahora “muy dura”, marcada por haber presenciado la destrucción de Krypton y la muerte de su familia, lo que le aporta un trasfondo errático y complejo. Alcock señaló que parte de su conexión con el personaje proviene de “esconderse, huir y fingir que no pasa nada”, una estrategia de supervivencia personal.

Su polémica con las redes sociales

Tras el anuncio del fichaje, las palabras de Alcock sobre la exposición femenina en la industria, “simplemente existir como mujer en ese espacio es motivo de comentarios”, generaron una ola de críticas en redes sociales. Como señaló la actriz, “¡Me estáis dando la razón!”. Safran contactó personalmente con la actriz para aconsejarla: “Nunca vas a contentar a todo el mundo. Solo sé fiel a ti misma”.

Después de la confirmación, Alcock inició dos meses de entrenamiento en los estudios Leavesden, sede de grandes producciones de Warner Bros., en Londres, donde perfeccionó las escenas de acción para un rodaje de más de 4 meses de duración. El director Craig Gillespie ha intentado romper con los estereotipos: buena parte del metraje muestra a la heroína con camiseta de Blondie y sin maquillaje, apelando a una imagen distinta de la tradicional superheroína. “Va a ser muy punk”, dijo.

Milly Alcock en la ComicCon de Las Vegas REUTERS/Caroline Brehman
Milly Alcock en la ComicCon de Las Vegas REUTERS/Caroline Brehman

Uno de los retos confesados por Alcock fue asumir el protagonismo en un gran proyecto internacional, dado que nunca antes había encabezado un reparto. Antes de alcanzar notoriedad con la serie australiana Upright, papel por el que dejó el instituto, y con el fenómeno mediático de La Casa del Dragón, la actriz combinó pequeños papeles con empleos fuera de la actuación, como lavar platos en un restaurante de Sídney.

El fuerte impacto mediático originado por su rol en La Casa del Dragón le sirvió para familiarizarse con la presión de las grandes franquicias y con los efectos negativos de la conversación digital. Alcock recordó cómo se generó una tensión pública entre los elencos juvenil y adulto de la serie. Tanto la actriz como el equipo creativo, según las palabras del ‘showrunner’ Ryan Condal, lamentan la falta de reconocimiento en redes sociales: “Deberían haberse celebrado los éxitos”, sostuvo Condal en la revista Variety.

El futuro de Milly Alcock y de la franquicia

Alcock identifica el dolor y el trauma universales como la principal conexión entre su trayectoria y la de la superheroína. Esta dualidad define la nueva Supergirl, una heroína fugitiva de sí misma que encuentra sentido al ayudar a personajes vulnerables como Ruthye, la adolescente en busca de venganza que promueve el viaje de redención de Kara.

Supergirl: tráiler
Jason Momoa en 'Supergirl' (Créditos: Warner Bros./DC Studios)

Durante la filmación de su primera escena caracterizada como Supergirl, la emoción del equipo se hizo notar cuando Chantal Nong rompió a llorar, gesto simbólico para el desarrollo del proyecto.

El calendario profesional de Alcock no se limita al universo de DC. Tras finalizar la grabación de Supergirl, la actriz filmó en Japón un nuevo proyecto de terror dirigido por Takashi Miike y con la participación de la cantante Charli XCX, además de ‘coprotagonizar’ la independiente Thumb junto a Sofía Vergara y Kate McKinnon. También está previsto su regreso al papel de Kara en Superman: Man of Tomorrow, que compaginará con la gira promocional internacional de Supergirl y su residencia en Londres.

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