Gloria Trevi volverá a Costa Rica tras 15 años: “Todos me miran”, “Pelo Suelto” y sus grandes éxitos sonarán en Parque Viva

La cantante mexicana se presentará el próximo 3 de octubre en Parque Viva. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

La cantante mexicana Gloria Trevi regresará a Costa Rica luego de más de 15 años de ausencia con un concierto que promete convertirse en uno de los espectáculos latinos más esperados del 2026. La intérprete de “Todos me miran”, “Pelo Suelto” y “Con los ojos cerrados” se presentará el próximo 3 de octubre en Parque Viva, como parte de su gira internacional “Gloria Trevi Live Celebration”.

El anuncio generó una ola de expectativa entre los fanáticos costarricenses de la artista, considerada una de las figuras más icónicas y polémicas del pop latino en las últimas décadas.

PUBLICIDAD

El espectáculo marcará el esperado reencuentro de Trevi con el público tico después de más de una década sin conciertos en el país.

Una gira cargada de nostalgia, empoderamiento y teatralidad

La gira “Gloria Trevi Live Celebration” recorrerá varios países de Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos entre 2026 y 2027. Según la producción, el show será una celebración de la carrera de la cantante mexicana y un recorrido por los temas que marcaron generaciones enteras.

PUBLICIDAD

Trevi ha construido una trayectoria caracterizada por el dramatismo escénico, coreografías explosivas, cambios de vestuario y mensajes de libertad y empoderamiento femenino que la convirtieron en una figura irreverente dentro de la música latina.

“Live Celebration en el escenario es la mejor manera de agradecerle a la vida y a mi público por tantos años de amor y resistencia”, expresó la artista.

PUBLICIDAD

Durante el concierto en Costa Rica se espera que interprete éxitos como Todos Me Miran, Pelo Suelto, Con los ojos cerrados, Doctor Psiquiatra, 5 Minutos y El Recuento de los Daños.

La artista mexicana es reconocida por mezclar pop, rock y balada con letras cargadas de rebeldía, desamor y superación personal.

PUBLICIDAD

La gira “Gloria Trevi Live Celebration” recorrerá Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. (Merary Nuñez)

Entradas casi que agotadas

Las entradas para el concierto estándisponibles a través de la plataforma eticket Costa Rica, sin embargo, ya varias localidades están agotadas, a solo unas pocas horas del arranque de la venta.

Los precios de las entradas oscilan entre ₡42.500 (94.08 dólares) y ₡72.500 (160.49 dólares), dependiendo de la localidad seleccionada.

PUBLICIDAD

Estas son las localidades anunciadas:

Zona BAC: ₡72.500 (160.49 dólares)

Zona Diamante: ₡62.500 (138.35)

Zona Platino: ₡59.500 (131.71)

Zona VIP: ₡49.500 (109.57)

Zona Preferencial: ₡42.500 (94.08)

La producción también confirmó el beneficio de Tasa 0 a seis meses para quienes adquieran boletos con tarjetas participantes.

PUBLICIDAD

Gloria Trevi: una carrera marcada por éxitos y reinvención

Nacida en Monterrey, México, Gloria Trevi se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de América Latina desde finales de los años 80.

Su estilo irreverente, letras provocadoras y estética rebelde rompieron esquemas en la industria musical latinoamericana, especialmente con canciones como “Pelo Suelto”, que se transformó en un himno juvenil en toda la región.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, la artista también enfrentó fuertes controversias personales y judiciales que marcaron su imagen pública durante varios años. Sin embargo, logró reconstruir su carrera y mantenerse vigente en escenarios internacionales.

En los últimos años, Trevi ha consolidado nuevamente su presencia en grandes escenarios, agotando conciertos en México, Estados Unidos y España. Incluso, en 2026 alcanzó un récord histórico al convertirse en la artista femenina con más presentaciones en el Auditorio Nacional de México.

PUBLICIDAD

Sus espectáculos siguen siendo reconocidos por el alto despliegue visual, la intensidad emocional y la conexión cercana que mantiene con sus seguidores.

La artista mexicana es reconocida por sus espectáculos cargados de teatralidad y empoderamiento femenino. EFE/ Fernando Alvarado

Costa Rica se prepara para una noche de nostalgia y fiesta

La llegada de Gloria Trevi se suma a la creciente agenda de conciertos internacionales que tendrá Costa Rica durante el 2026 y que ha despertado entusiasmo entre los amantes de la música latina.

La producción espera una asistencia cercana a las 17 mil personas en Parque Viva, donde la cantante ofrecerá una única presentación en el país.

Además, existe expectativa por la posible participación del bailarín costarricense Michael Rubí dentro del cuerpo oficial de baile de la gira latinoamericana de Trevi.

Con una carrera que supera las tres décadas, Gloria Trevi regresará a Costa Rica dispuesta a convertir Parque Viva en una gran celebración de nostalgia, rebeldía y música pop latina.