Día Internacional de la Mujer: Dra. María Isabel Rodríguez pionera en la salud pública salvadoreña

Rodríguez cuenta con más de cien publicaciones científicas que fortalecen la investigación y el desarrollo de la salud pública en El Salvador y la región. (Foto cortesía redes sociales)

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer visibiliza el aporte y la lucha de mujeres en todos los ámbitos. En El Salvador, la figura de la Doctora María Isabel Rodríguez destaca no solo por sus logros individuales, sino por marcar un antes y un después en la historia de la salud pública y la educación superior. Desde su ingreso a la medicina en una época donde las mujeres apenas eran admitidas en las aulas universitarias, Rodríguez rompió barreras y forjó un camino que ha sido reconocido tanto por organizaciones nacionales como internacionales.

En 1948, María Isabel Rodríguez se convirtió en la segunda mujer en graduarse de la carrera de medicina en la Universidad de El Salvador (UES). En esa época, el acceso femenino a la educación superior representaba una excepción, lo que dotó a su logro de una relevancia profunda.

Su vocación por la ciencia la llevó a realizar dos posgrados en cardiología y ciencias fisiológicas en el Instituto de Cardiología de México, fortaleciendo su formación a nivel internacional. Rodríguez orientó sus primeros pasos a la investigación y la docencia, especializándose en fisiología cardiovascular, campo en el que se convirtió en una pionera en El Salvador.

La trayectoria de Rodríguez en la academia alcanzó un hito en 1999, cuando fue elegida rectora de la Universidad de El Salvador, posición que nunca antes había ocupado una mujer en la historia de la institución. Su cargo se extendió hasta 2007 tras una reelección, impulsó reformas sustanciales en la educación médica y en la gobernanza universitaria.

En el ámbito científico, Rodríguez ha publicado más de cien artículos en español e inglés sobre ciencia y educación, consolidando su aporte intelectual y su influencia en la región.

Reconocimientos internacionales y distinciones oficiales

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) la reconoce como una “incansable luchadora por el derecho a la salud”. El 28 de septiembre de 2015, en la sede de la OPS en Washington D.C., Carissa F. Etienne, directora de la OPS/OMS en ese momento, confirió a Rodríguez el título de Heroína de la Salud Pública de las Américas. Esta es la distinción más alta otorgada por la OPS/OMS y valoró tanto su gestión en la formación de recursos humanos como sus acciones a favor del acceso universal a la salud.

A lo largo de su carrera, Rodríguez trabajó como consultora para la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoyando el desarrollo de políticas y programas de salud en países como México, República Dominicana, Venezuela, Cuba y Haití. Fue una de las impulsoras del Programa de Formación en Salud de la OPS, un proyecto clave para la capacitación de profesionales en la región.

La primera ministra de salud de El Salvador y su legado regional

Entre 2009 y 2014, María Isabel Rodríguez asumió el cargo de ministra de salud de El Salvador, convirtiéndose en la primera mujer en liderar esta cartera. En este periodo dirigió la transformación del sistema de salud hacia un modelo integrado, universal y justo, basado en la estrategia de atención primaria y con un enfoque de derechos.

La doctora fue una promotora de reformas profundas orientadas a la cobertura universal y a la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos del acceso pleno a la salud. Una vez finalizada su gestión ministerial, pasó a desempeñarse como asesora presidencial en salud y educación. Desde esa función impulsó iniciativas orientadas a la calidad educativa y a la equidad, pilares de su vida profesional.

Rodríguez actualmente tiene 103 años, es valorada como pionera en la introducción y defensa de la educación médica moderna en El Salvador, apoyando la implementación de un sistema de salud cimentado en la equidad social.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer pone de relieve figuras como María Isabel Rodríguez, cuyo recorrido profesional puede definirse por el compromiso sostenido con el avance de la ciencia, la educación y la justicia social, así como por su capacidad de abrir puertas y transformar instituciones en beneficio de generaciones futuras.