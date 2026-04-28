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Ataques con drones y bombardeos dejaron seis muertos y daños en distintas ciudades de Rusia y Ucrania

Las acciones afectaron tanto a zonas residenciales como a infraestructuras energéticas en ambos países

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Las fuerzas ucranianas intensificaron el uso de drones contra infraestructuras civiles rusas (Reuters)
Las fuerzas ucranianas intensificaron el uso de drones contra infraestructuras civiles rusas (Reuters)

En una jornada marcada por la escalada del conflicto, seis personas murieron el martes a raíz de ataques ocurridos en Rusia y Ucrania, con Kiev como uno de los principales focos de tensión tras un inusual ataque ruso con drones a plena luz del día.

La capital ucraniana, que habitualmente enfrenta bombardeos nocturnos, vivió horas de alarma cuando la defensa aérea intentó repeler vehículos no tripulados que ingresaron en dirección norte, según anunció el alcalde Vitali Klitschko.

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Un ataque ruso con drones durante el día en Kiev dejó restos de aeronaves no tripuladas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el barrio de Shevchenkivsk, donde se produjo una colisión vehicular que resultó en un peatón hospitalizado.

Además, fragmentos de un dron impactaron en un edificio en construcción y en un cementerio cercano, causando daños materiales. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la explosión de uno de los drones al chocar contra un inmueble residencial.

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Un dron ruso impactó contra un edificio residencial en construcción en Kiev (Reuters)
Un dron ruso impactó contra un edificio residencial en construcción en Kiev (Reuters)

En otras regiones de Ucrania también se registraron ataques. En Krivói Rog, un bombardeo ruso mató a un hombre de 40 años y dejó cinco heridos, mientras que en la ciudad oriental de Chuguev, el lanzamiento de proyectiles sobre un barrio residencial provocó la muerte de un hombre de 70 años, según autoridades locales.

El uso de drones de combate Shahed de fabricación iraní y misiles por parte de Rusia se ha vuelto recurrente desde el inicio de la invasión a gran escala.

La respuesta ucraniana a los ataques rusos incluyó el envío nocturno de drones hacia territorio ruso para impactar infraestructuras energéticas. Uno de estos ataques provocó la muerte de tres civiles en la región fronteriza de Belgorod, según informó el gobernador Viatcheslav Gladkov, y otras tres personas resultaron heridas. Además, autoridades confirmaron la muerte de otra persona en la región de Briansk debido a un ataque ucraniano.

Tres personas resultaron heridas en la región de Belgorod por drones ucranianos (Europa Press)
Tres personas resultaron heridas en la región de Belgorod por drones ucranianos (Europa Press)

Otro hecho relevante del día fue el ataque con drones ucranianos contra una refinería de petróleo en la ciudad portuaria de Tuapsé, ubicada en el sur de Rusia, a orillas del mar Negro. Tras el impacto, se produjo un incendio en las instalaciones, lo que llevó a la evacuación preventiva de 60 residentes de viviendas cercanas, según el gabinete de crisis regional.

Equipos de buzos permanecen en alerta para inspeccionar posibles vertidos de hidrocarburos, mientras que los niveles de contaminantes como xilol y benzol en el aire superaron la norma en hasta tres veces, en un contexto de lluvias contaminadas y elevada concentración de cenizas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, fue informado directamente por el ministro de Emergencias, Alexandr Kurenkov, acerca de los incendios en los depósitos de la refinería, según confirmó el portavoz del Kremlin.

Vladimir Putin envió a su ministro de Emergencias a Tuapsé tras el ataque ucraniano (Reuters)
Vladimir Putin envió a su ministro de Emergencias a Tuapsé tras el ataque ucraniano (Reuters)

Ante este incidente, Putin dispuso el traslado de Kurenkov a Tuapsé para supervisar el operativo de extinción y mitigar las consecuencias del siniestro. Las autoridades declararon el estado de emergencia regional en el distrito municipal, mientras que más de 250 bomberos y 62 equipos especializados trabajan para controlar la situación.

La terminal de Tuapsé, clave para la exportación de crudo ruso, ya había sido blanco de ataques similares los días 16 y 20 de abril.

(Con información de AFP)

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