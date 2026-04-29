Indignación en República Dominicana: Un grupo de jóvenes prendió fuego a un gato

Conmoción y condena generalizada impulsan respuestas inmediatas desde organismos especializados que buscan fortalecer la justicia y proteger a víctimas vulnerables en entornos urbanos (Imagen restaurada con IA)

El Departamento de Protección Animal Anticuatrero, adscrito a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la República Dominicana, detuvo a cinco jóvenes tras la difusión en redes sociales de un video en el que se les ve prender fuego a un gato vivo en el sector Majagual de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, así informaron diversos medios locales. Las imágenes provocaron una ola de rechazo que impulsó una respuesta policial inmediata.

Los detenidos fueron identificados como Justin Enmanuel H., de 16 años; Dariel G. S., de 23 años; Ángel M., de 16 años; Óscar Enmanuel V., de 16 años, y Ovie J. S., de 22 años. Tres de los cinco son menores de edad. Las autoridades autorizaron la divulgación de sus nombres, pero no de sus fotografías, en apego a los protocolos legales vigentes.

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El caso fue reportado inicialmente por Luna TV (Canal 25), que informó sobre la circulación del video y el repudio generalizado en plataformas digitales. La divulgación del material motivó que el DICRIM activara su unidad especializada, que procedió a identificar y capturar a los presuntos responsables en un lapso breve.

El comunicador Julio Samuel Sierra sostuvo en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, transmitido por El Nuevo Diario TV: “La violencia contra animales puede ser un indicador de conductas más peligrosas en el futuro”. Sierra agregó que los implicados deben ser evaluados y recibir tratamiento psicológico, además de enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

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El caso desató indignación nacional y motivó reacciones de expertos que plantean nuevas preguntas sobre el vínculo entre violencia y conductas peligrosas.

Desde el panel del programa El Show (Canal 9), los presentadores expresaron: “El que quemó y el que grabó, los dos deberían de estar presos. Uno por cómplice y otro por hacer el crimen”, señalando la responsabilidad tanto de quien ejecutó el acto como de quien lo registró. Los conductores añadieron que el sufrimiento de los animales en situación de abandono constituye otra dimensión del problema que la sociedad debe atender.

“El horror no tiene nombre. Recientemente se ha viralizado un video aterrador donde un grupo de individuos rocía con líquido inflamable a un gato inocente y le prende fuego por pura ‘diversión’. Este acto de crueldad extrema no solo es un ataque contra un ser indefenso, sino un síntoma alarmante de la violencia social que nos rodea. Quien es capaz de torturar así a un animal, representa un peligro inminente para niños, ancianos y toda la sociedad”, reportó el medio A Primera Hora.

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El comunicador Julio Fernández resaltó la rapidez del accionar del Departamento de Protección Animal Anticuatrero, al que consideró clave para la identificación y captura de los implicados. La unidad, dependiente del DICRIM, tiene como función la investigación de delitos contra animales.

“Organizaciones y comunitarios insisten en que el maltrato animal no puede ser minimizado, recordando que este tipo de violencia puede ser señal de conductas aún más peligrosas. La sociedad exige justicia. La crueldad no puede quedar impune”, recogió el portal de Cibao Noticias .

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Cinco jóvenes identificados como presuntos responsables de un acto de crueldad animal, tras rápida intervención del Departamento de Protección Animal Anticuatrero. Video cortesía.

La Ley 248-12 sobre Protección Animal de República Dominicana fija sanciones para quienes incurran en actos de crueldad contra animales. Los cinco detenidos quedan a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Esta normativa expone que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, está en la obligación de crear y promover planes y programas educativos orientados a inculcar en los ciudadanos el respeto a la vida y los derechos de los animales. Entre las prohibiciones generales consideradas maltratos: “Sin motivo o causa razonable administrar a un animal cualquier sustancia que le cause daño”; tal como en el video viralizado en el que los jóvenes rociaron un líquido inflamable y luego prendieron fuego.

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Según las imágenes compartidas, el gato no perdió la vida, pero le quedaron heridas significativas. Asimismo, la ley contempla las “prohibiciones generales consideradas crueldad”, en donde se contempla “maltratar a un animal de forma alevosa, por maldad, brutalidad, egoísmo y satisfacción”.