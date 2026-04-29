La razón por la que George Clooney rara vez ve sus propias películas: “Ni siquiera se parece a mí ahora”

George Clooney reveló por qué evita ver sus películas antiguas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

George Clooney, con una trayectoria de casi 100 películas en cine, señaló recientemente que no suele ver sus propias producciones, incluso aquellas en las que participó en etapas anteriores de su carrera.

El actor, de 64 años, compartió esta reflexión durante su paso por la alfombra roja de la 51ª gala del Premio Chaplin, organizada por Film at Lincoln Center en Nueva York el lunes 27 de abril.

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El galardón reconoce las contribuciones significativas de una persona al arte cinematográfico y lleva el nombre de Charlie Chaplin, primer homenajeado por la institución en 1972.

En declaraciones recogidas por PEOPLE, el actor explicó que, con el paso del tiempo, le resulta difícil revisar películas de su juventud.

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George Clooney admitió que no le gusta ver sus proyectos antiguos porque siente que ya no es el mismo de antes.

“Es algo extraño. A medida que envejeces, es difícil ver películas cuando eras más joven porque piensas: ‘Dios, eso ni siquiera se parece a mí ahora’”, comentó.

George Clooney también hizo referencia a una de sus producciones en el ámbito de la animación. Comentó que recientemente vio la película Fantastic Mr. Fox (2009), dirigida por Wes Anderson, junto a sus hijos gemelos, Alexander y Ella, de ocho años. En esta producción, el actor participó como parte del elenco de voces.

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“Estaba viendo Fantastic Mr. Fox, que es un poco más fácil porque no soy realmente yo, es solo mi voz. Es divertido porque los niños poco a poco van descubriendo a qué me dedico, ¿sabes?!, indicó.

Y continuó: “Mira, es difícil porque no me gusta mirar atrás, pero ahora que voy a cumplir 65 años en una semana, mirar hacia adelante es una perspectiva mucho más corta, ¿entiendes? Así que quizás mire atrás más adelante”, explicó.

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George Clooney señaló que no le gusta mirar hacia atrás. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor asistió a la ceremonia en la que recibió el reconocimiento acompañado por su esposa, Amal Clooney, con quien posó en la alfombra roja.

En la gala también participaron figuras del ámbito cinematográfico y colaboradores cercanos al actor, entre ellos Stephen Colbert, Julianna Margulies, John Turturro y Sam Rockwell.

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Durante el evento, John Turturro, quien compartió pantalla con George Clooney en la película O Brother, Where Art Thou? (2000), destacó distintos aspectos de su trayectoria profesional.

“Creo que es un tipo muy especial. Es una persona muy cálida y generosa. Es una buena persona que ha hecho muchas cosas por los demás. Labor humanitaria, alzando la voz, filantropía. Ha elegido muy buenos proyectos, y creo que es alguien que ha crecido mucho a lo largo de su carrera. ”, dijo.

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John Turturro elogió la carrera que George Clooney ha construido a lo largo de los años. REUTERS/Daniel Cole

Y añadió: “Creo que es difícil tener una carrera tan longeva, y él lo ha logrado. No creo que debamos darlo por sentado. Siempre me impresiona. No lo consiguió siendo joven, y creo que entiende esa oportunidad. Supo aprovecharla al máximo”.

En los últimos meses, George Clooney ha continuado vinculado a la industria cinematográfica con nuevos desarrollos. Entre ellos se encuentra su participación en la película Jay Kelly (2025), donde interpreta a un personaje relacionado con la industria del entretenimiento.

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Asimismo, se ha informado sobre su participación en la producción Ocean’s 14, continuación de la saga de películas de robos en la que ha compartido reparto con actores como Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts. Según reportes de la industria, el inicio de la filmación está previsto para octubre.