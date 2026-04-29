El Ministerio de Salud de Costa Rica advierte sobre daños irreversibles por vapeo

Se exhiben dos modelos de pulmones, uno de color rosa y otro de color oscuro, conectados a una estructura de tubos. Se observa humo alrededor del modelo oscuro. La presentación aborda los efectos del tabaquismo. La advertencia del Ministerio de Salud, el Gobierno de Costa Rica e IAFA. Video cortesía.

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha enfatizado los graves riesgos del vapeo en un comunicado reciente, al advertir que “el vapeo mata en silencio” y que los consumidores, sin notarlo, enfrentan daños irreversibles cada día. Mediante una advertencia visual, la institución sanitaria ilustró el contraste entre “un pulmón sano y esto es un pulmón de una persona que vapea y que fuma”, subrayando que “cada puff rompe las vías respiratorias”.

Entre las afirmaciones más contundentes, el Ministerio de Salud de Costa Rica alertó sobre el verdadero contenido de los cigarrillos electrónicos: “Lo que hoy parece vapor, en realidad es aerosol con ácidos y cincuenta sustancias químicas”. Esta composición, según la autoridad sanitaria, deja huellas profundas: “cada inhalación mancha los pulmones y cada día que vapea, los destruye”.

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De acuerdo con la entidad, las consecuencias de esta práctica pueden hacerse visibles a futuro: “Mañana, mañana es una cicatriz en sus pulmones y enfermedades que pueden comprometer su vida”. En un llamado urgente a abandonar el consumo, el mensaje concluye: “Deje de inhalar muerte”, reforzando que “los pulmones no mienten” y que los efectos del vapeo, aunque imperceptibles al inicio, son devastadores para la salud.

Colegiales concentran la mayoría de casos de intoxicación por vapeo

Las complicaciones médicas asociadas al vapeo en adolescentes de Costa Rica han experimentado un aumento del doscientos por ciento en el último año, según datos oficiales del Centro Nacional de Intoxicaciones. Esta tendencia, señalada por autoridades sanitarias y especialistas, ha situado a los estudiantes de secundaria como el grupo más afectado, tanto en número de consultas médicas como en reportes de intoxicación.

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Una joven utiliza un cigarrillo electrónico, generando una densa nube de vapor. El uso de vapeadores ha crecido significativamente en los últimos años, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, generando debate sobre sus riesgos y regulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información difundida por Noticias Repretel, los centros médicos del país han recibido a un creciente número de jóvenes con síntomas vinculados al consumo de dispositivos electrónicos de vapeo. Costa Rica reportó que, durante 2024, los casos de intoxicación en escolares escaló de 17 a 43, en comparación con el año anterior. Las consultas médicas relacionadas con el vapeo también se duplicaron: pasaron de cerca de 1.500 en 2023 a unos 3.500 en 2024.

El promedio de edad de los pacientes atendidos está entre los quince y los diecinueve años, y la mayoría de reportes provienen directamente de instituciones educativas. Gabriela Rojas, especialista consultada por Noticias Repretel, explicó: “Es una moda. Lamentablemente, está siendo muy popular, no solamente entre las personas menores de edad, sino también en los adultos. Se ha hecho creer que es una alternativa incluso para dejar de fumar y no es así. Ya hay bastante evidencia de que nos produce daño”, sostuvo la experta.

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Los análisis realizados por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) detectaron la presencia de cuarenta y dos sustancias dañinas en los líquidos empleados para el vapeo, de las cuales ocho son reconocidas como tóxicas. En muchos casos, la falta de información sobre el contenido y los riesgos de estos productos incrementa las probabilidades de abuso. Las autoridades advierten que la mayoría de los adolescentes desconoce la concentración de nicotina, el tipo de sustancias inhaladas o la cantidad de inhalaciones diarias, lo que eleva el riesgo de dependencia y daño a la salud.

Entre las señales que pueden alertar a padres y docentes sobre el consumo de vapeadores en menores de edad figuran la tos persistente, cambios en el comportamiento, irritabilidad y la presencia de olores inusuales. Además, algunos dispositivos presentan colores llamativos y formas similares a útiles escolares, lo que dificulta su detección en el entorno educativo.

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Una advertencia sacude a la sociedad costarricense. El organismo sanitario revela los daños invisibles de los cigarrillos electrónicos. Un mensaje contundente desafía las creencias sobre el vapeo (Foto cortesía Ministerio de Salud)

En 2023, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó el primer caso en el país de síndrome pulmonar asociado al vapeo, en un joven de dieciséis años que requirió veintinueve días de hospitalización en una unidad de cuidados intensivos tras utilizar estos dispositivos de manera diaria durante tres meses, según informó Noticias Repretel.

Las autoridades de Costa Rica subrayan la urgencia de reforzar las campañas de información y prevención dirigidas a estudiantes y sus familias, ante la rápida expansión de esta práctica y los riesgos que representa para la salud de los adolescentes.

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