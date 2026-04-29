Shannon Elizabeth recibió un millonario pago tras su primera semana en OnlyFans: “Está construyendo un nombre”

Shannon Elizabeth inició su cuenta en OnlyFans el mismo día en que presentó la solicitud de divorcio de su esposo. (Grosby)

Shannon Elizabeth atraviesa una nueva etapa en su carrera profesional con su reciente incorporación a la plataforma OnlyFans, donde, según información de una fuente cercana citada por PEOPLE, habría generado ingresos superiores a siete cifras durante su primera semana de actividad.

De acuerdo con la misma fuente, la actriz de 52 años ha logrado posicionarse dentro de la plataforma, donde el contenido que publica no incluye desnudez completa.

PUBLICIDAD

El informante señaló que la artista “está realmente construyendo un nombre” en este nuevo espacio digital, en el que ha optado por una interacción directa con sus seguidores.

Asimismo, el entorno de la actriz indicó que ella se muestra satisfecha con la posibilidad de gestionar de manera independiente su contenido y mantener una relación más cercana con su audiencia.

PUBLICIDAD

Shannon Elizabeth está satisfecha con esta nueva etapa en OnlyFans. (Instagram)

Según esta versión, el uso de la plataforma le permite un mayor control sobre la narrativa de su imagen pública y la forma en que se presenta ante sus seguidores.

El lanzamiento de su cuenta en OnlyFans se produjo el 16 de abril. Ese mismo día, de manera paralela, Shannon Elizabeth presentó una solicitud de divorcio de Simon Borchert, con quien había contraído matrimonio en 2021.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una fuente consultada en ese momento, la separación fue reciente y la actriz buscaba una etapa con mayor independencia personal. “Ahora que está soltera, quiere tener un poco más de libertad y desinhibirse”, dijo el informante.

Shannon Elizabeth desea tener mayor libertad desde que solicitó el divorcio de Simon Borchert. (Instagram)

La descripción del perfil de la famosa en la plataforma indica que el contenido que ofrece muestra un aspecto distinto al de sus trabajos en cine. En el texto publicado, la actriz señala que allí se puede encontrar una faceta “más juguetona, espontánea y completamente sin guion”.

PUBLICIDAD

También añade que los usuarios pueden conocer una versión más personal de su vida cotidiana, con la frase: “Si alguna vez tuviste curiosidad sobre cómo soy realmente… estás a punto de descubrirlo”.

En una entrevista concedida a PEOPLE, Shannon Elizabeth explicó que su trayectoria en Hollywood estuvo marcada por la intervención de terceros en la toma de decisiones sobre su carrera.

PUBLICIDAD

Shannon Elizabeth aseguró que toda su carrera estuvo marcada por las decisiones de otros. (Captura de video)

“He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera”, dijo.

En ese contexto, describió su presencia en OnlyFans como una oportunidad para cambiar esa dinámica y asumir un mayor control sobre su contenido.

PUBLICIDAD

“Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, expresó.

Shannon Elizabeth quiere mostrar un lado más sensual con su ingreso a OnlyFans (Captura de video)

Shannon Elizabeth inició su carrera cinematográfica con la película American Pie (1999), producción que tuvo amplia difusión internacional. Posteriormente participó en títulos como Scary Movie (2000), Jay and Silent Bob Strike Back (2001), Thirteen Ghosts (2001) y Love Actually (2003).

PUBLICIDAD

Además de su trabajo ya estrenado, la actriz tiene previsto participar en la película First Witch, que forma parte de sus próximos proyectos en pantalla.