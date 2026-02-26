Transportistas Salvadoreños anuncian modernización de al menos 47 rutas de autobuses

FOTO DE REFERENCIA La modernización del transporte en el norte de San Salvador incluye la incorporación de buses híbridos con inversión israelí, beneficiando a 47 rutas urbanas. REUTERS/Rodrigo Garrido

La modernización de las rutas de autobuses en la zona norte del área metropolitana de San Salvador iniciará con una inversión de origen israelí que permitirá sumar unidades híbridas al parque vehicular de al menos 47 rutas, según informó el Consorcio de Transportistas de El Salvador (CONTRASAL).

Esta transformación, presentada como una apuesta por mayor eficiencia involucra a empresarios y operarios que tradicionalmente actuaban de manera individual, ahora avanzan hacia el modelo de consorcio.

En el marco de este anuncio, Luis Regalado, representante del consorcio, confirmó que el proyecto alcanzará más de 1,000 unidades de transporte colectivo entre buses y microbuses con la participación de al menos 40 empresas del transporte público, sumadas a una veintena de empresarios individuales.

El objetivo es lograr “un solo pensamiento de trabajo” que posibilite eficiencia operativa, mejor calidad de trato al usuario y la implementación de diversos mecanismos de control en el servicio.

El proyecto de modernización impulsado por el consorcio CONTRASAL prevé transformar 1.186 unidades de transporte colectivo mediante tecnología sustentable. (Foto cortesía)

El monto de inversión estimado ronda el billón de dólares, respaldado por un consorcio internacional con sede en Israel, con el que ya existen acercamientos y proyectos en desarrollo.

Regalado sostuvo: “En esta ocasión tenemos una ventaja y como lo hemos presentado en esta asamblea, es que hay un inversionista que está confiando en el sector transporte y está creyendo en este tipo de organizaciones para poder dar su aporte económico, como un consorcio internacional israelita, que quiere invertir en el sector”.

De acuerdo con los datos del Viceministerio de Transporte (VMT), hasta enero circulaban en el departamento de San Salvador cerca de 3,187 unidades de transporte público, distribuidas entre autobuses y microbuses.

La actualización del parque vehicular permitirá que una fracción considerable de estas unidades adopten tecnología amigable con el medio ambiente, incorporando buses híbridos o eléctricos como parte de los planes inmediatos del consorcio.

Hacia un modelo de gestión unificado y sustentable

La iniciativa resulta pionera en un sector históricamente caracterizado por la dispersión operativa, donde la falta de integración dificultaba la mejora de condiciones laborales y la calidad del servicio para los pasajeros.

Regalado precisó que el consorcio representa la superación de la tradicional fragmentación dando paso a una organización unificada que permitirá acceder a economías de escala y establecer estándares comunes de operación.

En lo inmediato, los esfuerzos del consorcio se concentrarán en compras colectivas de insumos esenciales incluyendo llantas, lubricantes, filtros y combustible, que favorecerán la operatividad y la reducción de costos en las rutas convocadas.

La modernización contempla zonas estratégicas que enlazan puntos clave del norte del área metropolitana, incluyendo colonia Escalón, Quezaltepeque, Nejapa, Apopa, Tonacatepeque y hasta el sector de la Juan Pablo II.

En palabras de Regalado: “La idea que se tiene, en primer lugar, es comenzar a hacer inversiones internas de nuestra materia prima, como la adquisición en volumen de llantas, lubricantes, filtros, combustible. Así nacería ya la unificación y posteriormente, a medida vayamos desarrollando, ya ir uniendo toda la estructura de trabajo que se tiene como rutas”.

La estrategia de compras colectivas de insumos esenciales, como llantas y combustible, permitirá la reducción de costos y mayor eficiencia en las rutas de transporte. (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Expectativas y retos en la ejecución

El proceso de integración ha sido acompañado por el Viceministerio de Transporte y el gobierno salvadoreño, con el fin de apoyar un proceso de cambio que, según Regalado, permitirá garantizar a la ciudadanía “un trato digno, seguro y más eficiente”. Entre los desafíos identificados por los transportistas destaca la solvencia económica y la gestión articulada de los recursos, considerando que, por primera vez, la llegada de un gran inversionista internacional marca un punto de inflexión para el sector.

Al cierre de la presentación, Regalado subrayó que ya se han presentado las solicitudes necesarias y que las negociaciones con fabricantes internacionales de unidades de transporte están avanzadas.

La inversión israelí, una vez concretada, permitirá iniciar la transición hacia modelos de buses que operen con tecnologías menos contaminantes.