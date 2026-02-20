El Salvador

Doctor SV lidera descargas en Google Play Store de El Salvador

El servicio estatal de telemedicina ha logrado ocupar el primer puesto en popularidad al superar a plataformas internacionales y consolidarse como pieza clave en los planes de salud y digitalización impulsados desde el Ejecutivo salvadoreño

DoctorSV lidera el ranking de
DoctorSV lidera el ranking de descargas en la Google Play Store de El Salvador. (Cortesía: Dania González)

Doctor SV, la plataforma estatal de telemedicina impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, tiene el primer lugar en descargas de la Google Play Store de El Salvador, superando a varias aplicaciones globales.

El dominio de Doctor SV en las descargas de apps gratuitas refleja un giro histórico en la región centroamericana, que ha visto tradicionalmente a las aplicaciones de entretenimiento ocupar los primeros puestos de popularidad.

La emergencia de una herramienta de salud pública a la cabeza representa la consolidación de la estrategia de digitalización gubernamental que el presidente Bukele ha defendido desde su llegada al poder.

Durante décadas, el sistema sanitario salvadoreño permaneció rezagado respecto a los estándares internacionales, marcado por la precariedad en la atención y la falta de acceso a especialistas.

La administración Bukele identificó el uso de la tecnología como camino para revertir ese rezago. DoctorSV funciona como el emblema de la denominada “Nación Tech”, un proyecto de Estado orientado a transformar profundamente las estructuras administrativas y el ejercicio de derechos básicos como la salud.

Actualmente, la herramienta gubernamental supera a ChatGPT, TikTok, entre otras en el ranking de descargas.

DoctorSV permite consultas médicas por
DoctorSV permite consultas médicas por videollamada, emite recetas digitales y ofrece triaje automatizado sin tiempos de espera hospitalaria. (Cortesía: Google)

Transformación digital y salud pública

DoctorSV integra consultas médicas por videollamada las 24 horas, emisión de recetas digitales y permite a los usuarios acudir a laboratorios para realizarse exámenes clínicos e imágenes diagnósticas, facilitando así el acceso a estudios médicos complementarios necesarios para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

Este enfoque permite reducir los tiempos tradicionales de espera en hospitales y ofrece acceso directo a atención médica desde cualquier punto del país. Según fuentes oficiales, el sistema brinda más de 10,000 consultas diarias.

El servicio aborda la brecha de acceso para sectores que históricamente han estado excluidos de la salud pública eficiente. La integración de la inteligencia artificial y alianzas tecnológicas robustas respaldaron la escalabilidad de la aplicación.

Además, el proyecto de telemedicina ofrece atención médica a toda la población salvadoreña, incluyendo servicios en diversas especialidades como nutrición y psicología. Su enfoque integral busca responder a las necesidades de salud de los habitantes del país, facilitando el acceso a consultas y orientación profesional.

Doctor Sv fue lanzada el 13 de noviembre de 2025 durante una cadena nacional, donde se explicó detalladamente el proceso para realizar una consulta médica utilizando únicamente un teléfono inteligente. Esta presentación permitió que la población conociera de manera clara los pasos necesarios para acceder a los servicios de salud ofrecidos por la plataforma.

La administración Bukele resalta la
La administración Bukele resalta la tecnología como derecho básico, modernizando la salud pública e innovando en políticas digitales en El Salvador. (Cortesía: Casa Presidencial de El Salvador)

Una inversión millonaria para impulsar la expansión de la app

DoctorSV recibió un espaldarazo clave con una nueva asignación presupuestaria que ronda los USD 75 millones. Dichos fondos, aprobados por la Asamblea Legislativa, serán destinados a la adquisición de equipos médicos, la ampliación de la cobertura de consultas domiciliarias, la contratación de nuevos profesionales de la salud y la implementación de herramientas tecnológicas.

Este dinero autorizado por el pleno se financian tanto con un préstamo obtenido por el Gobierno de El Salvador a través de organismos multilaterales como con recursos del Ministerio de Hacienda.

La distribución de estos fondos contempla que más del 40% se destinará a la adquisición de unidades móviles y equipos médicos, un 25% a la digitalización de expedientes clínicos y la modernización de la red de telemedicina, mientras que el 35% restante se utilizará para la capacitación de personal, la contratación de médicos y la entrega de medicamentos.

El avance de la plataforma envía una señal firme a la región: El Salvador pretende posicionarse como nodo relevante de la cuarta revolución industrial y referente para futuras políticas públicas digitales en América Latina.

