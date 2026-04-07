La policía de Tránsito decomisa más de mil placas durante Semana Santa en Costa Rica

ARCHIVO - Policías patrullan en motocicletas una zona de bares y centros nocturnos en San José, Costa Rica, el 27 de enero de 2023. (AP Foto/Carlos Gonzalez/Archivo)

Más allá de los días de recogimiento y pausa, la Semana Santa en Costa Rica terminó con un saldo de más de 1,100 placas decomisadas a vehículos por parte de la Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT). De acuerdo con el director Martín Sánchez, este periodo también dejó 205 motocicletas y 23 automóviles detenidos debido a diversas infracciones.

Las autoridades atribuyen el grueso de los decomisos a la imprudencia de numerosos conductores que aprovecharon el feriado para circular sin respetar las normas viales. La infracción más frecuente fue el exceso de velocidad, lo que derivó en 470 multas aplicadas a choferes sorprendidos por encima de los límites permitidos.

Durante la Semana Santa, la DGPT mantuvo operativos especiales en distintos puntos del país con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los desplazamientos. Estos controles permitieron detectar y sancionar tanto a vehículos particulares como a motociclistas que incumplieron la ley.

Las autoridades atribuyen el grueso de los decomisos a la imprudencia de numerosos conductores que aprovecharon el feriado para circular sin respetar las normas viales. Cortesía: MOPT

Resultados de los operativos y objetivos de las sanciones

El decomiso de placas y la retención de motocicletas y automóviles tiene como fin desalentar comportamientos temerarios y recordar la importancia de conducir con responsabilidad, especialmente en fechas de alta movilidad.

Según datos oficiales, las cifras reflejan una tendencia persistente de faltas graves en carretera, lo que obliga a reforzar la fiscalización durante los días de asueto.

La Semana Santa en Costa Rica concluyó con una intensa labor de los cuerpos de tránsito: se reportó el decomiso de más de un millar de placas y la detención de numerosos vehículos. El principal motivo fue el exceso de velocidad.

21 muertes por accidentes de tránsito durante ese periodo

Durante la Semana Santa de 2026, Costa Rica registró 46 fallecimientos en distintos incidentes, de acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense. Los accidentes de tránsito representaron la causa principal, provocando 21 muertes en ese periodo.

La Cruz Roja reportó que ejecutó más de 10.000 acciones preventivas y brindó atención a 695 personas, de las cuales 490 necesitaron ser trasladadas a centros médicos, según datos recogidos por infobae.com.

El Salvador registra un aumento de accidentes de tránsito durante el periodo vacacional, con dos fallecidos y varios lesionados en un solo día. (Foto cortesía)

En el año 2025 se documentó un incremento del 15% en los accidentes de tránsito respecto a 2024, con un total de 46.949 incidentes y más de 52,000 personas lesionadas. De acuerdo con estadísticas citadas por infobae.com, los motociclistas representaron el 64 % de los afectados, consolidándose como el segmento más expuesto.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) advirtió sobre el deterioro en la Policía de Tránsito, señalando la escasez de personal y recursos como factores que podrían impactar negativamente la seguridad vial en el país.

La red vial deficiente y la imprudencia marcan la crisis

Uno de los factores identificados como determinantes en el aumento de los accidentes es la infraestructura vial deficiente. Según la Universidad San Judas, la falta de inversión en la red de carreteras eleva el riesgo de siniestralidad y compromete la seguridad de conductores y peatones (usanjudas.ac.cr).

A esto se suma el predominio de conductas imprudentes al volante. El abuso de la velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol y el incumplimiento de las normas de tránsito aparecen como patrones que explican buena parte de los incidentes, subraya infobae.com.

La combinación de infraestructura inadecuada y hábitos de riesgo no solo eleva la ocurrencia de accidentes. Incrementa la gravedad de los mismos y la demanda sobre los servicios de atención sanitaria y asistencia social, repercutiendo en el bienestar general de la población y la economía nacional.