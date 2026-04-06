La inflación en Uruguay perforó el piso de “tolerancia” del gobierno, se alejó de la meta y es la más baja en 70 años

La inflación en Uruguay en su nivel más bajo en 70 años (REUTERS/Mariana Greif)

La inflación en Uruguay continúa en su nivel más bajo en 70 años pero la particularidad que tuvo el dato de marzo fue que, por primera vez en 33 meses, la variación anual perforó el piso de tolerancia que fijaron las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU). El Índice de Precios del Consumo (IPC) fue de 2,94%, una cifra que lo aleja de la meta que se fijó el gobierno.

Es el valor más bajo desde agosto de 1956, cuando fue de 2,72%.

Las autoridades buscan que la inflación converja el 4,5% (su objetivo) aunque también fijaron un rango de tolerancia, de 3% a 6%. En los últimos meses, el avance de los precios se iba acercando hacia el piso y en marzo rompió ese umbral. El equipo económico está preocupado por este valor, aunque confía que en los próximos meses habrá un repunte.

Sin embargo, para el equipo económico del gobierno esta noticia implica un desafío. La meta de la inflación es 4,5% y si el indicador no converge hacia ese valor se pueden afectar otras variables económicas, como el déficit fiscal y el mercado laboral.

El alza de los combustibles a nivel mundial impactará en la inflación de abril (EPA/StatoilHydro / Oyvind Hagen)

La variación mensual del IPC en marzo fue de 0,41%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Qué pasó rubro a rubro? Hubo una baja en los precios del 0,05% en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. En particular, la caída de los precios se dio en frutas como las manzanas y las peras, y verduras como la lechuga y los boniatos.

En el rubro del transporte, hubo un aumento (0,94%) de los precios, que coincide con el alza que tuvo el dólar en las últimas semanas aunque el efecto se contrarresta en parte con la baja que durante marzo hubo en el precio de los combustibles. Los servicios de educación también aumentaron sus valores cerca de un 3%, lo que estuvo incidido por el inicio de clases.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (BCU)

En el gobierno estiman que esta caída se corregirá, posiblemente, durante abril, informó el noticiero Telemundo. Esto porque los combustibles en este mes subieron un 7%, dado el aumento de valor del barril del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Además, si se mantiene la tendencia de marzo, también podrá incidir la cotización del dólar que en el último mes se valorizó un 5%.

Si se mira la inflación subyacente –aquella que excluye del cálculo a los productos con precios volátiles–, la variación fue de 3,5% interanual.

“También en Uruguay la inflación (subyacente) se aceleró durante marzo, aún sin alzas de combustibles, pero la variación del indicador general fue atenuada por las caídas de precios de varios volátiles (frutas, verduras, etc)”, escribió el economista Aldo Lema tras la difusión del dato.

El Comité de Política Monetaria (Copom) de Uruguay (Banco Central del Uruguay)

El economista José Licandro, en tanto, escribió que Uruguay por estas semanas está “importando” inflación desde el resto del mundo, así como en 2025 importó deflación. “Estar en 2,94 –aunque debajo del margen de tolerancia– hoy es una bendición para la meta de 4,5%. La política monetaria debería entrar en un impasse hasta que aclare”, opinó.

Ante este escenario de baja inflación, el BCU había recurrido a una flexibilización de su política monetaria. A fines de enero, había definido una reducción de la tasa de interés de referencia de 100 puntos básicos y en marzo la bajó 75 puntos básicos más, hasta 5,75%.

¿Por qué la baja inflación es un problema para el gobierno? Si bien un IPC más bajo implica para la población que el dinero rinda más, que no se cumpla con la meta afecta otras variables económicas que consideraron ese índice al hacer las estimaciones. Por ejemplo, el gobierno envió a mediados del año pasado pautas salariales considerando una inflación de 4,5%.