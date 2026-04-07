Costa Rica

Universidad Nacional de Costa Rica refuerza atención en salud mental tras aumento del 35% en crisis emocionales de estudiantes

La institución capacitó a más de 350 funcionarios en primeros auxilios psicológicos para atender casos de ansiedad, estrés e ideación suicida, ante un incremento en la complejidad de las situaciones que enfrentan los universitarios

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El programa busca que personal administrativo y académico actúe como primer apoyo ante crisis emocionales de estudiantes. Fuente: UNA Comunica
El programa busca que personal administrativo y académico actúe como primer apoyo ante crisis emocionales de estudiantes. Fuente: UNA Comunica

Un incremento cercano al 35% en las crisis emocionales dentro de la Universidad Nacional (UNA) encendió las alertas institucionales y motivó la implementación de una estrategia integral para atender la salud mental de su comunidad estudiantil.

Desde el 2021, la universidad ha capacitado a más de 350 funcionarios en primeros auxilios psicológicos, tanto en el campus Omar Dengo como en sus sedes regionales. La iniciativa busca brindar herramientas básicas para atender situaciones de ansiedad, estrés, violencia, ideación suicida y conductas agresivas, que cada vez son más frecuentes y complejas.

El aumento no solo se refleja en la cantidad de casos, sino también en su nivel de riesgo. Según el Departamento de Orientación y Psicología (DOP), las situaciones que enfrentan los estudiantes muestran una mayor vulnerabilidad y requieren respuestas más amplias que las tradicionales.

“A partir de la pandemia se ha visto un aumento cercano al 35% en las crisis emocionales. Cada vez son casos más complejos, más difíciles de atender y con mayor riesgo para personas en condición de vulnerabilidad”, explicó el psicólogo Elías Córdoba Chaves.

Funcionarios de la Universidad Nacional participan en capacitaciones sobre primeros auxilios psicológicos en el campus Omar Dengo. Fuente: UNA Comunica
Funcionarios de la Universidad Nacional participan en capacitaciones sobre primeros auxilios psicológicos en el campus Omar Dengo. Fuente: UNA Comunica

Ante este panorama, la UNA optó por ampliar su red de apoyo más allá de los servicios especializados. El programa de capacitación está dirigido principalmente a personal administrativo y académico que mantiene contacto directo con estudiantes, con el objetivo de que puedan actuar como primer punto de respuesta ante una crisis.

Desde su implementación, más de 300 personas han participado en los procesos formativos y 104 cuentan con certificación. El modelo vigente desde 2024 contempla 12 horas de formación, distribuidas en sesiones virtuales y trabajo individual, con contenidos enfocados en intervención emocional básica.

“El personal tiene herramientas para acompañar y canalizar al estudiante de forma adecuada, lo que permite que la persona reciba atención oportuna y con un enfoque claro”, agregó Córdoba.

Uno de los pilares del programa es un protocolo de intervención estructurado en siete etapas. Este incluye desde el autocuidado del funcionario que atiende la situación hasta el seguimiento del caso, pasando por la evaluación, la contención emocional y la definición de un plan de acción.

El aumento en las crisis emocionales se asocia a factores como el aislamiento, la incertidumbre y la falta de recursos emocionales. (Freepik)
El aumento en las crisis emocionales se asocia a factores como el aislamiento, la incertidumbre y la falta de recursos emocionales. (Freepik)

El especialista también destacó la importancia de diferenciar entre una reacción emocional y una crisis. “Una persona puede llorar sin estar en crisis; esta ocurre cuando no logra afrontar la situación y su funcionamiento se ve afectado”, señaló.

El sistema de atención psicológica de la universidad se activa cuando el estudiante solicita el servicio. A partir de una entrevista inicial, el DOP evalúa cada caso y define si se brinda acompañamiento interno o si es necesario referirlo a servicios externos especializados.

Entre las causas del aumento en las crisis emocionales, los expertos identifican factores sociales y económicos, el aislamiento, la falta de recursos emocionales y una creciente sensación de desesperanza entre la población joven.

Como parte de la estrategia institucional, la UNA impulsa la creación de brigadas de primeros auxilios psicológicos en facultades, centros y sedes regionales. Estos equipos funcionarán como redes de apoyo inmediato dentro del entorno universitario.

La UNA impulsa la creación de brigadas de apoyo psicológico en facultades y sedes regionales. crédito Freepik
La UNA impulsa la creación de brigadas de apoyo psicológico en facultades y sedes regionales. crédito Freepik

“El objetivo es que existan equipos que atiendan de forma oportuna y canalicen a las personas hacia la atención profesional. No sustituyen a especialistas, pero sí cumplen una función similar a las brigadas de primeros auxilios médicos”, indicó Córdoba.

Estas brigadas forman parte de una iniciativa más amplia que aborda la salud mental desde la promoción, la prevención y la intervención. Actualmente, el DOP coordina el proceso de selección y capacitación de los futuros integrantes, quienes recibirán acompañamiento continuo.

El enfoque del programa pone especial atención en la ideación suicida, uno de los temas que más preocupa a las autoridades universitarias debido a su incremento en la población estudiantil.

El impacto de la estrategia ya comienza a reflejarse en la cercanía de los apoyos. Ahora, los estudiantes pueden encontrar orientación inicial en su entorno inmediato, antes de recurrir a servicios especializados.

“Ahora los estudiantes cuentan con un recurso inmediato dentro de su entorno. El personal tiene mayor claridad sobre cómo actuar y hacia dónde dirigir la atención”, concluyó el psicólogo.

La capacitación se realiza cuatro veces al año. El próximo proceso está programado para los días 9, 16 y 23 de abril de 2026 en modalidad virtual, con un cupo máximo de 30 participantes. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 8 de abril mediante la plataforma institucional.

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