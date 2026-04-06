Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

Melissa Gilbert respaldó a su esposo Timothy Busfield ante cargos por abuso infantil. (Instagram/Melissa Gilbert)

Melissa Gilbert se pronunció públicamente por primera vez tras las acusaciones presentadas contra su esposo, Timothy Busfield, quien enfrenta cargos por presunto abuso sexual infantil en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos.

Durante una entrevista en el programa Good Morning America, la artista manifestó su respaldo al director y aseguró que no ha experimentado dudas respecto a su esposo desde que se hicieron públicas las acusaciones.

“Conozco a este hombre hasta lo más profundo. Nadie lo conoce mejor que yo. Sé literalmente todo sobre él. Confío en él con la vida de mis hijos, con la vida de mis nietos, de mis sobrinos. Es una persona honorable, cariñosa y generosa”, declaró.

Melissa Gilbert declaró que confía totalmente en Timothy Busfield. (Instagram)

En la misma conversación, la actriz hizo referencia a su relación de pareja, señalando que han atravesado diversas etapas a lo largo de los años.

“Nuestro matrimonio ha tenido muchos altibajos. Hemos pasado por dificultades, hemos tenido nuestros propios problemas que resolver y hemos trabajado en todo ello”, expresó.

De acuerdo con información difundida previamente por la fiscalía del condado de Bernalillo, Timothy Busfield fue imputado en febrero por un gran jurado, enfrentando cuatro cargos de contacto sexual delictivo contra un menor.

La acusación se presentó aproximadamente un mes después de que el actor se entregara a las autoridades tras ser señalado por presuntos delitos de abuso infantil y contacto sexual con menores.

Timothy Busfield se entregó voluntariamente a las autoridades tras los señalamientos. (Reuters)

Las denuncias fueron realizadas por dos menores que habrían trabajado con Busfield durante la producción de la serie The Cleaning Lady, donde el artista se desempeñaba como director. Según la orden de arresto, los menores reportaron que el acusado los habría tocado de manera inapropiada durante el rodaje.

El abogado defensor del famoso, Larry Stein, también participó en la entrevista televisiva junto a Melissa Gilbert. Durante su intervención, cuestionó la solidez del caso y afirmó que la imputación no fue inesperada.

“Como dice el dicho, un gran jurado podría acusar incluso a un sándwich de jamón. Lo que resulta profundamente preocupante es que la fiscalía esté avanzando con un caso que, en nuestra opinión, es fundamentalmente inconsistente y no podrá probarse en juicio”, señaló.

Stein también se refirió a los testimonios de los menores involucrados, indicando que, según su versión, inicialmente habrían negado cualquier conducta inapropiada por parte de Timothy Busfield.

Los niños supuestamente habrían negado ser víctimas de Timothy Busfield. (Europa Press)

“En este caso, los niños son víctimas de los padres, no víctimas de Tim”, declaró y rechazó versiones que indicaban que el actor habría entregado obsequios a los menores, explicando que dichos regalos fueron entregados por Gilbert en el marco de una celebración navideña para varios niños.

En respuesta a estas declaraciones, el fiscal del condado de Bernalillo, Sam Bregman, emitió un comunicado en el que defendió el proceder de su oficina.

“Nuestra oficina maneja cientos de casos de abuso infantil cada año. Cuando un menor reporta abuso, lo tomamos muy en serio. En este asunto, un gran jurado independiente imputó al acusado por cuatro cargos de contacto sexual con un menor de 13 años”, indicó.

El fiscal también señaló que “esta oficina cumple con su deber ético de proceder únicamente en casos donde existe una base de buena fe para la acusación”.

El fiscal Sam Bregman defendió el actuar de oficina en el caso contra Timothy Busfield. (REUTERS)

“Si bien no sorprende que el acusado busque apoyo público a través de los medios, nuestro enfoque permanece en las presuntas víctimas. Continuaremos actuando en su defensa en cada etapa del proceso”, añadió.

Mientras el caso continúa en desarrollo, actor fue puesto en libertad bajo condiciones en enero, y el inicio del juicio está previsto para mayo del próximo año.