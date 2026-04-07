Guatemala presenta "UBAapp" para reportar casos de crueldad animal

La innovadora aplicación móvil permite que cualquier ciudadano denuncie de manera rápida y segura casos de abuso o abandono animal, agilizando la intervención y reforzando la protección de los animales en el país. Video cortesía MAGA.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala lanzó UBAapp, una aplicación móvil diseñada para que cualquier persona pueda denunciar casos de maltrato animal de forma sencilla y segura. El anuncio, realizado este lunes, busca impulsar la participación ciudadana y reforzar la protección de los animales, detalló la ministra María Fernanda Rivera Dávila según el portal informativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Durante la presentación, se enfatizó que la rapidez en la denuncia puede ser decisiva para salvar vidas animales. UBAapp está disponible para dispositivos Android y iPhone, y brinda una vía directa para reportar abusos, negligencia o abandono. Rivera Dávila lo sintetizó así: “Esta herramienta surge como una respuesta concreta a una necesidad real. Su objetivo es acercar el Estado a la ciudadanía, facilitar la denuncia y, sobre todo, agilizar la atención de los casos. En situaciones de maltrato, el tiempo es crucial: cada minuto cuenta”.

El desarrollo de la plataforma exige que el usuario detalle la dirección del incidente, adjunte fotografías y proporcione nombre, apellido, número de teléfono, DPI y correo electrónico. La confidencialidad de los datos personales está garantizada y sólo se usarán para dar seguimiento, si es necesario, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El lanzamiento contó con la participación de Mayra Motta, viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, y Mauricio Mota Charnaud, representante de Association Humane World For Animals Costa Rica. Ambos destacaron el compromiso institucional en robustecer mecanismos para el bienestar animal en Guatemala.

Con solo tu teléfono y unos minutos, la ciudadanía puede reportar situaciones de crueldad animal, adjuntar fotos y ayudar a salvar vidas, siguiendo los llamados de la ministra María Fernanda Rivera Dávila y autoridades (Foto cortesía MAGA)

La función de la UBA y el alcance de la denuncia digital

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) es la instancia encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a los reportes de maltrato o crueldad animal. Su labor se fundamenta en la normativa vigente y se articula con la Policía Nacional Civil y autoridades municipales.

Irene Velázquez, coordinadora de la UBA, manifestó al equipo de prensa institucional del Ministerio que este lanzamiento “da un paso importante para fortalecer el bienestar animal en Guatemala y el trabajo que se realiza desde la UBA”. Velázquez remarcó la relevancia de cada denuncia como “oportunidad para intervenir y proteger a los animales”, al advertir que muchas situaciones de maltrato permanecen ocultas si no hay involucramiento ciudadano.

Para utilizar UBAapp es necesario contar con acceso a Internet, tener el GPS activado y la cámara del teléfono disponible. Esta configuración garantiza la localización exacta del hecho y la recolección de pruebas visuales, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La ministra Rivera Dávila alentó a la sociedad a hacer suya la aplicación: “Invitamos a la ciudadanía para que haga uso de esta herramienta, que denuncie, que actúe y sea parte activa de este esfuerzo. Cada denuncia marca la diferencia. Cada acción cuenta. Este lanzamiento es, en esencia, una promesa, la promesa de escuchar mejor, de actuar más rápido y de proteger con mayor eficacia”.

El estado apuesta por la tecnología y el compromiso ciudadano: UBAapp, denuncias geolocalizadas y datos protegidos para salvar vidas animales (Foto cortesía MAGA).

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reiteró la importancia de denunciar cualquier agresión a través de la UBA, la Policía Nacional Civil o las autoridades municipales, resaltando que el bienestar animal es una responsabilidad compartida.