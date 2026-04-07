Guatemala presenta "UBAapp" para reportar casos de crueldad animal

La innovadora aplicación móvil permite que cualquier ciudadano denuncie de manera rápida y segura casos de abuso o abandono animal, agilizando la intervención y reforzando la protección de los animales en el país. Video cortesía MAGA.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala lanzó UBAapp, una aplicación móvil diseñada para que cualquier persona pueda denunciar casos de maltrato animal de forma sencilla y segura. El anuncio, realizado este lunes, busca impulsar la participación ciudadana y reforzar la protección de los animales, detalló la ministra María Fernanda Rivera Dávila según el portal informativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Durante la presentación, se enfatizó que la rapidez en la denuncia puede ser decisiva para salvar vidas animales. UBAapp está disponible para dispositivos Android y iPhone, y brinda una vía directa para reportar abusos, negligencia o abandono. Rivera Dávila lo sintetizó así: “Esta herramienta surge como una respuesta concreta a una necesidad real. Su objetivo es acercar el Estado a la ciudadanía, facilitar la denuncia y, sobre todo, agilizar la atención de los casos. En situaciones de maltrato, el tiempo es crucial: cada minuto cuenta”.
El desarrollo de la plataforma exige que el usuario detalle la dirección del incidente, adjunte fotografías y proporcione nombre, apellido, número de teléfono, DPI y correo electrónico. La confidencialidad de los datos personales está garantizada y sólo se usarán para dar seguimiento, si es necesario, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
El lanzamiento contó con la participación de Mayra Motta, viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, y Mauricio Mota Charnaud, representante de Association Humane World For Animals Costa Rica. Ambos destacaron el compromiso institucional en robustecer mecanismos para el bienestar animal en Guatemala.
La función de la UBA y el alcance de la denuncia digital
La Unidad de Bienestar Animal (UBA) es la instancia encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a los reportes de maltrato o crueldad animal. Su labor se fundamenta en la normativa vigente y se articula con la Policía Nacional Civil y autoridades municipales.
Irene Velázquez, coordinadora de la UBA, manifestó al equipo de prensa institucional del Ministerio que este lanzamiento “da un paso importante para fortalecer el bienestar animal en Guatemala y el trabajo que se realiza desde la UBA”. Velázquez remarcó la relevancia de cada denuncia como “oportunidad para intervenir y proteger a los animales”, al advertir que muchas situaciones de maltrato permanecen ocultas si no hay involucramiento ciudadano.
Para utilizar UBAapp es necesario contar con acceso a Internet, tener el GPS activado y la cámara del teléfono disponible. Esta configuración garantiza la localización exacta del hecho y la recolección de pruebas visuales, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
La ministra Rivera Dávila alentó a la sociedad a hacer suya la aplicación: “Invitamos a la ciudadanía para que haga uso de esta herramienta, que denuncie, que actúe y sea parte activa de este esfuerzo. Cada denuncia marca la diferencia. Cada acción cuenta. Este lanzamiento es, en esencia, una promesa, la promesa de escuchar mejor, de actuar más rápido y de proteger con mayor eficacia”.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reiteró la importancia de denunciar cualquier agresión a través de la UBA, la Policía Nacional Civil o las autoridades municipales, resaltando que el bienestar animal es una responsabilidad compartida.