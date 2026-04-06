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Un ciberataque expuso datos sensibles de la galería más famosa de Italia y activó protocolos de emergencia

La dirección del museo Uffizi trasladó parte del tesoro a una caja fuerte, reforzó la vigilancia y selló sectores clave mientras la Fiscalía y la Agencia Nacional de Ciberseguridad investigan el alcance del incidente

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El ciberataque motivó el traslado de valiosas joyas de los Médici a una caja fuerte del Banco de Italia
El ciberataque motivó el traslado de valiosas joyas de los Médici a una caja fuerte del Banco de Italia

Un ciberataque al sistema informático de los Uffizi obligó al museo de Florencia a reforzar sus medidas de seguridad en febrero de 2024. El incidente llevó al cierre de un sector del Palacio Pitti, a la implementación de barreras adicionales y al traslado de parte del tesoro de los Médici a una caja fuerte en el Banco de Italia, según informó La Vanguardia.

Tras detectar la intrusión de cibercriminales en los servidores de la oficina técnica del museo, la dirección optó por resguardar varias joyas en las arcas del Banco de Italia de manera preventiva. El objetivo era evitar que la posible filtración de planos y códigos de seguridad facilitara un robo en las salas, siguiendo recomendaciones policiales y ante el aumento del temor a asaltos contra el patrimonio artístico.

La Fiscalía de Florencia asumió la investigación del incidente junto con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, dirigida por el prefecto Bruno Frattasi.

Según detalló la prensa italiana, el fallo que permitió la intrusión se localizaba en el sistema encargado de gestionar el flujo de imágenes en baja resolución en la web institucional. Tras la denuncia presentada por el director Simone Verde, las autoridades activaron un protocolo urgente para evaluar la magnitud del ataque y contener el riesgo para la integridad del complejo museístico.

La vulnerabilidad informática expuso los sistemas de seguridad del Palacio Pitti y alarmó a autoridades culturales europeas
La vulnerabilidad informática expuso los sistemas de seguridad del Palacio Pitti y alarmó a autoridades culturales europeas

Los servidores vulnerados permitieron a los atacantes apoderarse del archivo digital del gabinete fotográfico, que contiene cuadros y documentos digitalizados durante décadas. Según el medio citado, la prensa italiana detalló que los ciberdelincuentes extrajeron códigos de acceso, contraseñas y planos internos, así como la ubicación de cámaras y sensores.

Se indicó que estos datos podrían ser vendidos en la dark web si el museo no pagaba un rescate, aunque la dirección y el director Simone Verde no confirmaron haber recibido tal exigencia.

Las autoridades del museo, junto con la policía italiana, dispusieron el cierre total de un ala del Palacio Pitti y sellaron puertas clave como parte de la respuesta inmediata. El refuerzo de los sistemas de vigilancia y el traslado de las joyas se ajustaron también a recomendaciones policiales anteriores al incidente.

Reacciones y comunicados oficiales de los Uffizi

Vista trasera de un grupo de personas observando de cerca la pintura "El Nacimiento de Venus" de Sandro Botticelli en una sala de museo con paredes blancas
La dirección de los Uffizi reforzó las barreras y cerró sectores del museo tras la intrusión de ciberdelincuentes

La dirección de la Galería de los Uffizi emitió un comunicado en el que restó gravedad al ciberataque. Sostuvo que “no se ha producido ningún daño ni ningún robo” y que “no se han sustraído contraseñas”, subrayando que los sistemas de seguridad operan en un “circuito cerrado interno”, según recogió La Vanguardia.

El museo explicó que el traslado de las joyas al Banco de Italia formaba parte de trabajos de mantenimiento y certificaciones contra incendios ya programados. Respecto a las informaciones sobre un supuesto pago de rescate, ni la dirección ni el director Simone Verde han confirmado la existencia de extorsiones directas o amenazas.

Durante las investigaciones posteriores, la dirección ha mantenido que las intervenciones en materia de seguridad correspondían a una estrategia preventiva regular. El medio señaló que, según el museo, la situación no afectó a la integridad de las obras ni a los datos más sensibles del complejo.

Preocupación internacional por la seguridad de museos

Museo de los Uffizi
La protección del patrimonio artístico italiano enfrenta nuevos desafíos ante la amenaza de la ciberdelincuencia

Los hechos en Florencia se suman a recientes robos en museos como el Louvre de París, incrementando la alarma sobre la exposición de los sistemas digitales de seguridad a nuevas amenazas.

Frente a este contexto, la policía italiana ha insistido en la urgencia de sustituir equipos de vigilancia y actualizar las certificaciones de seguridad, medidas que los Uffizi ya habían comenzado a adoptar antes del ciberataque. Instituciones culturales europeas observan con preocupación estos sucesos, conscientes del riesgo que corre el patrimonio global ante la vulnerabilidad informática.

El caso de los Uffizi ilustra la tensión constante que viven los museos ante la fragilidad digital y los precedentes de robos de alto perfil, lo que mantiene en alerta a los responsables de custodiar el arte y la historia.

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