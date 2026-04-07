Más de 1.6 millones de hondureños se movilizaron en Semana Santa, reporta Turismo

La movilización turística de Semana Santa en Honduras creció un 53% respecto a 2023, mostrando una tendencia sostenida en el sector. (Foto: Redes Sociales)

Un récord de 1.6 millones de hondureños aprovecharon la Semana Santa de este año para movilizarse dentro del país, consolidando el crecimiento sostenido del turismo interno y anticipando un impacto significativo para la economía local y el fortalecimiento de la identidad nacional.

Esta tendencia, según el ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, no solo refleja el interés de los ciudadanos por explorar los destinos nacionales, sino también una mayor diversificación en la elección de los lugares visitados y una distribución más equitativa de la actividad turística, como informó la Secretaría de Turismo de Honduras.

Este incremento no solo implica una mayor cantidad de desplazamientos, sino también un fenómeno de descentralización, comunidades que antes no formaban parte de las rutas tradicionales recibieron este año volúmenes inéditos de turistas, lo que contribuyó a evitar la saturación en los puntos turísticos más convencionales y propició una participación mayor en esas zonas.

El ministro Ehrler subrayó ante la prensa que el turismo interno funcionó como un motor de desarrollo para sectores clave, generando beneficios palpables tanto para empresarios del área como para las comunidades receptoras. “Los resultados han sido bastante interesantes en favor de los empresarios y destinos turísticos, pero sobre todo para el orgullo de Honduras”, declaró.

La descentralización del turismo en Honduras permite que comunidades emergentes capten una porción significativa del movimiento turístico. (Foto cortesía Qué Chivo Aquí)

Existen varios destinos que destacaron por su afluencia. La Ceiba se consolidó como principal atractivo para quienes buscan sol y playa, según Ehrler Martínez, mientras Copán Ruinas, Gracias (Lempira), Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Siguatepeque y Comayagua experimentaron un flujo continuo de visitantes interesados en el patrimonio cultural y las experiencias naturales.

Este año, los turistas nacionales mostraron una marcada preferencia por destinos del interior, lo que permitió que localidades menos asociadas al turismo masivo captaran una porción significativa del movimiento.

Durante estas jornadas, empresarios hoteleros, restaurantes, comercios locales y empresas de transporte registraron un aumento en ocupación y ventas. Las zonas de sol y playa vieron crecer la demanda en hospedaje y consumo, mientras que los enclaves culturales y de montaña atrajeron a viajeros en búsqueda de tranquilidad y cercanía con la naturaleza.

Esta pluralidad en las motivaciones de viaje y los perfiles de turistas permitirá a futuro, según el funcionario, diseñar estrategias de promoción adaptadas a la diversidad del público.

El crecimiento observado fue favorecido, además, gracias a la coordinación con la Secretaría de Transporte. Ehrler Martínez resaltó que los programas de bacheo y mantenimiento vial implementados antes del inicio del feriado facilitaron la movilización segura de miles de personas a destinos repartidos por todo el territorio nacional.

“La infraestructura vial es clave para que los turistas se sientan seguros y puedan desplazarse sin inconvenientes, y este esfuerzo conjunto ha permitido que más personas se animen a recorrer el país”, afirmó.

El turismo interno genera empleo, impulsa el emprendimiento local y fomenta la conservación de la identidad cultural en diversas comunidades. (Foto: Honduras Tips)

Aunque las cifras de movilización son contundentes, todavía no es posible precisar con exactitud la derrama económica generada, advirtió Ehrler Martínez. Para calcularla, la Secretaría de Turismo está procesando datos recolectados a través de encuestas y reportes de los sectores de hotelería, operadores turísticos, restaurantes y transporte.

El ministro insistió en la necesidad de fortalecer el sistema de estadísticas turísticas y anticipó la creación de un observatorio turístico nacional, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. “Contar con un sistema de medición confiable nos permitirá proyectar de manera más precisa las cifras de visitantes, identificar tendencias y planificar estrategias de promoción turística en futuras temporadas altas”, sostuvo. Este instrumento permitirá a las autoridades monitorear no solo el flujo de viajeros, sino también los impactos económicos y sociales del sector.

El funcionario enfatizó que la llegada masiva de turistas a comunidades pequeñas genera empleo temporal, fomenta el emprendimiento local y contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural. “Cuando un visitante llega a un destino, no solo consume un servicio, también contribuye a que la comunidad se motive a mantener y mostrar su cultura, su gastronomía y sus tradiciones”, explicó el ministro.

La gestión estratégica del turismo interno, según el funcionario, dependerá de consolidar las bases de un sector sostenible, seguro y competitivo para Honduras dentro de Centroamérica, haciendo hincapié en la capacitación de los prestadores de servicios, mejoras continuas en infraestructura y una promoción diferenciada para cada región.