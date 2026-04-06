‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

Los hermanos Duffer apuestan por el terror con su nueva serie. (Captura de video)

Tras el impacto alcanzado con la serie Stranger Things, los creadores Hermanos Duffer presentan una nueva producción titulada Algo terrible está a punto de suceder, en la que incursionan en el género del terror con un enfoque centrado en las relaciones personales y los rituales sociales.

La propuesta desarrolla una historia que combina elementos del suspenso psicológico con dinámicas familiares, en particular aquellas relacionadas con el matrimonio y la integración a una nueva familia.

La narrativa plantea un escenario en el que el compromiso sentimental se sitúa en un entorno de incertidumbre, donde las relaciones afectivas se ven atravesadas por situaciones inquietantes.

Además, se enfoca en los procesos internos de los personajes, más que en amenazas externas, y en cómo estos enfrentan un contexto que mezcla compromiso, miedo y situaciones violentas.

La serie se enfoca en cómo los personajes viven las situaciones extremas que deben enfrentar. (Captura de video)

La trama sigue a Rachel, interpretada por Camila Morrone, y a Nicky (Adam DiMarco). Ambos emprenden un viaje hacia la casa de la familia de él, en lo que inicialmente se presenta como un paso previo a su boda.

A medida que avanza el trayecto, la narrativa introduce una serie de elementos que construyen una atmósfera de tensión progresiva, pues desde las primeras escenas, el personaje de Rachel manifiesta una sensación persistente de inquietud.

Esta percepción no se presenta como un temor explícito, sino como una incomodidad constante frente a situaciones que, de manera aislada, podrían interpretarse como coincidencias.

Entre estos elementos se incluyen hallazgos en el camino, como un animal muerto o circunstancias inesperadas que refuerzan una sensación de advertencia.

Durante los episodios, Rachel tiene una sensación constante de incomodidad. (Captura de video)

En contraste con la postura de Rachel, el personaje de Nicky se muestra ajeno a las señales que su pareja percibe como indicios de peligro. Esta diferencia genera una tensión constante entre ambos, en la que cada uno interpreta la realidad de forma distinta. Mientras ella acumula dudas, él intenta sostener una aparente normalidad, lo que contribuye a un desequilibrio en la relación.

El punto de inflexión ocurre cuando la pareja llega a la casa de la familia de Nicky. En este espacio, la historia introduce nuevas dinámicas, marcadas por interacciones que combinan formalidad y distancia.

Rachel percibe una falta de aceptación por parte del entorno familiar, aunque esta no se expresa de manera directa, lo que refuerza la ambigüedad del relato.

La familia es presentada como un grupo con comportamientos estructurados, en el que cada integrante cumple un rol definido. La llegada de un elemento externo altera ese equilibrio, generando una serie de situaciones que incrementan la tensión narrativa.

Rachel se convierte en una amenaza para la familia de su novio. (Captura de video)

A partir de este momento, la serie profundiza en el misterio que rodea a la protagonista y en los elementos que sugieren una amenaza latente.

A lo largo de los episodios, la producción desarrolla sus propias reglas para explicar los sucesos que afectan a Rachel. La historia introduce la posibilidad de un narrador poco fiable, lo que dificulta distinguir entre percepciones subjetivas y hechos verificables.

Disponible en la plataforma Netflix, la primera temporada plantea interrogantes en torno al significado de las relaciones de pareja y los procesos de elección afectiva.