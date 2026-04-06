Entretenimiento

‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

La serie sigue a una pareja que viaja a conocer a la familia antes de su boda, en un entorno marcado por la incertidumbre

Guardar
Los hermanos Duffer apuestan por el terror con su nueva serie. (Captura de video)
Los hermanos Duffer apuestan por el terror con su nueva serie. (Captura de video)

Tras el impacto alcanzado con la serie Stranger Things, los creadores Hermanos Duffer presentan una nueva producción titulada Algo terrible está a punto de suceder, en la que incursionan en el género del terror con un enfoque centrado en las relaciones personales y los rituales sociales.

La propuesta desarrolla una historia que combina elementos del suspenso psicológico con dinámicas familiares, en particular aquellas relacionadas con el matrimonio y la integración a una nueva familia.

La narrativa plantea un escenario en el que el compromiso sentimental se sitúa en un entorno de incertidumbre, donde las relaciones afectivas se ven atravesadas por situaciones inquietantes.

Además, se enfoca en los procesos internos de los personajes, más que en amenazas externas, y en cómo estos enfrentan un contexto que mezcla compromiso, miedo y situaciones violentas.

La serie se enfoca en cómo los personajes viven las situaciones extremas que deben enfrentar. (Captura de video)
La serie se enfoca en cómo los personajes viven las situaciones extremas que deben enfrentar. (Captura de video)

La trama sigue a Rachel, interpretada por Camila Morrone, y a Nicky (Adam DiMarco). Ambos emprenden un viaje hacia la casa de la familia de él, en lo que inicialmente se presenta como un paso previo a su boda.

A medida que avanza el trayecto, la narrativa introduce una serie de elementos que construyen una atmósfera de tensión progresiva, pues desde las primeras escenas, el personaje de Rachel manifiesta una sensación persistente de inquietud.

Esta percepción no se presenta como un temor explícito, sino como una incomodidad constante frente a situaciones que, de manera aislada, podrían interpretarse como coincidencias.

Entre estos elementos se incluyen hallazgos en el camino, como un animal muerto o circunstancias inesperadas que refuerzan una sensación de advertencia.

Durante los episodios, Rachel tiene una sensación constante de incomodidad. (Captura de video)
Durante los episodios, Rachel tiene una sensación constante de incomodidad. (Captura de video)

En contraste con la postura de Rachel, el personaje de Nicky se muestra ajeno a las señales que su pareja percibe como indicios de peligro. Esta diferencia genera una tensión constante entre ambos, en la que cada uno interpreta la realidad de forma distinta. Mientras ella acumula dudas, él intenta sostener una aparente normalidad, lo que contribuye a un desequilibrio en la relación.

El punto de inflexión ocurre cuando la pareja llega a la casa de la familia de Nicky. En este espacio, la historia introduce nuevas dinámicas, marcadas por interacciones que combinan formalidad y distancia.

Rachel percibe una falta de aceptación por parte del entorno familiar, aunque esta no se expresa de manera directa, lo que refuerza la ambigüedad del relato.

La familia es presentada como un grupo con comportamientos estructurados, en el que cada integrante cumple un rol definido. La llegada de un elemento externo altera ese equilibrio, generando una serie de situaciones que incrementan la tensión narrativa.

Rachel se convierte en una amenaza para la familia de su novio. (Captura de video)
Rachel se convierte en una amenaza para la familia de su novio. (Captura de video)

A partir de este momento, la serie profundiza en el misterio que rodea a la protagonista y en los elementos que sugieren una amenaza latente.

A lo largo de los episodios, la producción desarrolla sus propias reglas para explicar los sucesos que afectan a Rachel. La historia introduce la posibilidad de un narrador poco fiable, lo que dificulta distinguir entre percepciones subjetivas y hechos verificables.

Disponible en la plataforma Netflix, la primera temporada plantea interrogantes en torno al significado de las relaciones de pareja y los procesos de elección afectiva.

Temas Relacionados

Stranger ThingsAlgo terrible está a punto de sucederNetflixentretenimiento

Últimas Noticias

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

La actriz aseguró que conoce a su esposo “profundamente” y que confía en él, en medio de las acusaciones en su contra

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

El futuro de ‘Euphoria’ queda en duda tras declaraciones de Zendaya

La producción regresará tras cuatro años de pausa con un salto temporal en la vida de sus personajes

El futuro de ‘Euphoria’ queda en duda tras declaraciones de Zendaya

La travesía de Sam y Frodo: cuál fue la verdadera distancia que recorrieron para destruir el anillo

La proeza de los hobbits supera expectativas al equipararse con viajes reales, demostrando que la literatura puede dialogar con la realidad a través de aventuras inolvidables

La travesía de Sam y Frodo: cuál fue la verdadera distancia que recorrieron para destruir el anillo

Arnold Schwarzenegger reveló su secreto para cuidar el cerebro

El actor y exgobernador de California aseguró que apuesta por esta bebida por sus beneficios sobre la memoria y la concentración. Qué dicen los expertos sobre su relación con la salud mental

Arnold Schwarzenegger reveló su secreto para cuidar el cerebro

“Marshals” rindió homenaje a Cole Brings Plenty, fallecido actor de “Yellowstone”

La muerte del actor en 2024 sigue siendo cuestionada por su familia frente a una versión oficial que descarta cualquier intervención de terceros

“Marshals” rindió homenaje a Cole Brings Plenty, fallecido actor de “Yellowstone”
DEPORTES
Valentín Barco reveló el entrenamiento especial que hace junto a su esposa y lo llevó a mejorar físicamente: “Es bravo”

Valentín Barco reveló el entrenamiento especial que hace junto a su esposa y lo llevó a mejorar físicamente: “Es bravo”

La Selección Argentina de tenis ya está en Colombia para disputar la Zona Americana de la Billie Jean King Cup

La verdadera historia detrás del retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez

Quién es Nívia de Lima, la primera directora técnica en llegar a la Primera División de Brasil: “Debería ser más natural”

Tensión en la práctica del Corinthians: los videos del apriete de la barra a los jugadores

TELESHOW
El delicado momento de Daniel Granelli, exparticipante de El Bar: “Me fracturé la cabeza, tres costillas y la clavícula”

El delicado momento de Daniel Granelli, exparticipante de El Bar: “Me fracturé la cabeza, tres costillas y la clavícula”

La felicidad de Oriana Sabatini por cumplir su sueño y el mensaje que le dedicó Paulo Dybala: “Todo hacés bien”

¿Vuelve Érica Rivas como María Elena en un spin-off de Casados con hijos? La palabra de la actriz

Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil por racismo, contó su vínculo con Juan Darthés: “Estamos orando por vos”

Maxi López celebró su cumpleaños en Suiza con Daniela y su hijita, Elle: el apasionado beso, brindis y elegancia

INFOBAE AMÉRICA

Un fósil olvidado de Sudáfrica impulsa nuevas teorías sobre el origen de los mamíferos

Un fósil olvidado de Sudáfrica impulsa nuevas teorías sobre el origen de los mamíferos

Estados Unidos e Irán: así fue el saldo militar tras el derribo del F-15 y los bombardeos

Así actúa la bacteria que sorprende a los científicos por convertir sustancias peligrosas en compuestos inofensivos

Jabalíes en zonas urbanas: qué hacer y qué no para evitar los problemas

¿El perezoso perdió la corona? Cuál es el verdadero campeón del sueño en el reino animal