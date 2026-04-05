América Latina

Panamá y Honduras lideran la inversión extranjera centroamericana en El Salvador

El capital originario de ambos países experimentó aumentos significativos, consolidando su papel como socios principales, según reportes oficiales del BCR que muestran incrementos marcados en comparación con el año anterior, especialmente por reinversión de utilidades y nuevos aportes

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Panamá registró un incremento de 101.2 millones de dólares en flujos netos de IED respecto a 2024, lo que equivale a un crecimiento del 117%. Mientras que Honduras sumó 26.1 millones de dólares adicionales, alcanzando un aumento del 55% interanual en su aporte de capital.
Panamá registró un incremento de 101.2 millones de dólares en flujos netos de IED respecto a 2024, lo que equivale a un crecimiento del 117%. Mientras que Honduras sumó 26.1 millones de dólares adicionales, alcanzando un aumento del 55% interanual en su aporte de capital.

Las inversiones provenientes de Panamá y Honduras marcaron el ritmo de la inversión extranjera directa (IED) centroamericana en El Salvador durante 2025. Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, ambos países incrementaron sus aportes, posicionándose así como los principales socios regionales por volumen de capital extranjero.

De acuerdo con el BCR, Panamá registró un incremento de 101.2 millones de dólares en flujos netos de IED respecto a 2024, lo que representa un crecimiento del 117%. Esta cifra posiciona a la nación canalera como el país centroamericano con mayor expansión en su inversión en el territorio salvadoreño.

Por su parte, Honduras sumó 26.1 millones de dólares adicionales, alcanzando un aumento del 55% interanual en su aporte de capital.

Según las cifras el flujo neto total de IED en El Salvador ascendió a USD 474.8 millones durante 2025. Este resultado se explica por entradas de IED por USD 10,617.9 millones y salidas por USD 10,143.1 millones. Las entradas corresponden a nuevas inversiones, reinversión de utilidades y aportaciones de capital, mientras que las salidas reflejan pagos de deuda y distribución de utilidades a casas matrices.

Principales países inversores en 2025

El BCR indicó que tanto Panamá como Honduras se encuentran entre los países que, junto a Estados Unidos, México, Colombia, Bermudas y Corea del Sur, mantuvieron sus operaciones y confianza en la economía salvadoreña. El reporte del Banco Central resalta que el 53% de los países con IED en el país aumentaron sus flujos netos en 2025 frente al año anterior.

La inversión de capital hondureño en El Salvador incrementó en 2025, según datos del BCR salvadoreño. (Cortesía: Banco Central de Honduras)
La inversión de capital hondureño en El Salvador incrementó en 2025, según datos del BCR salvadoreño. (Cortesía: Banco Central de Honduras)

Servicios, transporte y manufactura impulsaron el crecimiento de la IED

En 2025, los sectores de servicios inmobiliarios, hotelería y actividades administrativas encabezaron el flujo de inversión extranjera directa (IED) en El Salvador, de acuerdo con los últimos datos oficiales. El monto total de IED neta alcanzó los 474.8 millones de dólares, con un 56% del capital canalizado hacia servicios vinculados al turismo y actividades inmobiliarias.

El informe del BCR detalla que las actividades inmobiliarias, los servicios administrativos, así como restaurantes y hoteles, reunieron inversiones por 267.9 millones de dólares, cifra atribuida principalmente a la llegada de capital extranjero no residente y a un panorama favorable en el turismo, tanto en el presente como a futuro. Este segmento se consolidó como el principal receptor de IED, superando a otras ramas productivas.

El sector de servicios financieros y de seguros se ubicó en la segunda posición, al captar 180.6 millones de dólares y representar el 38% del total anual. La mayoría de este flujo provino de reinversión de utilidades, lo que refleja la confianza de los actores internacionales en la estabilidad y rentabilidad local. El crecimiento interanual en este rubro fue del 24%. De acuerdo con el Banco Central, el 95% de los recursos en este segmento correspondió a reinversiones, superando ampliamente los aportes de capital nuevo.

carga aérea

En el área de transporte, la IED reportó un incremento neto de 106.4 millones de dólares, impulsada por el desempeño del almacenamiento y el apoyo logístico, que sumaron 10.6 millones de dólares, y por una recuperación del transporte aéreo, con un aumento de 94.3 millones frente al año anterior. La entidad bancaria resalta que el dinamismo logístico y aeroportuario contribuyó a mejorar la competitividad regional.

El sector agropecuario también mostró avances, al registrar un crecimiento de 457% respecto a 2024 y alcanzar un flujo neto de 10.6 millones de dólares. Las cifras indican que la pesca y acuicultura sumaron 5.3 millones de dólares, mientras que la producción agrícola y pecuaria, junto a servicios conexos, agregaron la misma cantidad.

En cuanto a la construcción, el informe señala una expansión congruente con la dinámica inmobiliaria. El flujo neto subió 1.2 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento del 49%. La mayor parte de esta inversión se destinó a obras de ingeniería civil, que captaron 1.95 millones de dólares.

Dentro de la industria manufacturera, el flujo neto de inversión alcanzó 139.7 millones de dólares. Destacaron los segmentos de bebidas, productos químicos, maquinaria y metales, que revirtieron los resultados negativos del año anterior. El capital extranjero facilitó la modernización productiva y la incorporación de nuevas tecnologías, de acuerdo con el reporte del BCR. El sector de bebidas aumentó 45.7 millones de dólares, productos químicos 25.8 millones, maquinaria 5.9 millones y metales 2 millones.

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