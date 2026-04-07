La Semana Santa 2026 deja más de 200 fallecidos en Centroamérica

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 1.167 accidentes de tránsito en El Salvador en los primeros diecinueve días de enero de 2024. Foto cortesía Comandos de Salvamento

El feriado de Semana Santa 2026 en Centroamérica dejó más de 200 muertos por accidentes de tránsito y ahogamientos, de acuerdo a balances preliminares de autoridades y cuerpos de socorro. El incremento de viajes y actividades recreativas elevó la exposición al riesgo en toda la región, incluso frente a los operativos de prevención desplegados por los gobiernos, según información de las autoridades y medios locales.

La mayoría de las víctimas de la Semana Santa 2026 perdió la vida en accidentes viales y en cuerpos de agua. Si bien cada país enfrentó distintas circunstancias, el uso de motocicletas, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol figuraron entre los factores más recurrentes, en un contexto de desplazamientos masivos y controles reforzados.

Honduras registró el mayor número de fallecidos en la región

El país con la mayor cantidad de víctimas fatales fue Honduras, con al menos 51 muertes reportadas durante la Semana Santa. De acuerdo con el sitio regional Centroamérica 360, 35 personas murieron en accidentes viales y 16 por ahogamiento en playas, ríos y balnearios. En comparación, el país duplicó los 21 fallecidos informados durante la celebración de 2025. Entre los factores asociados a los siniestros se encuentran el uso de motocicletas, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

Uno de los incidentes más graves fue el choque entre un bus y una rastra en El Camalote, Quimistán, Santa Bárbara, lo que dejó diez personas muertas y siete heridas, según medios hondureños. Las autoridades también reportaron la desaparición de tres personas en los primeros días del operativo.

Escena del accidente en la carretera CA-4 donde una rastra impactó contra un bus de pasajeros en Santa Bárbara. El bus tipo coaster quedó volcado a la orilla de la vía tras el fuerte impacto. (Foto: Redes sociales)

Costa Rica, Guatemala y El Salvador suman decenas de víctimas

En Costa Rica, los registros oficiales indican entre 46 y 49 fallecidos durante el período vacacional, de acuerdo con Centroamérica 360. La Cruz Roja Costarricense detalló que las principales causas fueron accidentes de tránsito, con un saldo de entre 21 y 23 personas muertas. Además, se documentaron nueve víctimas por armas de fuego o armas blancas y cuatro muertes producto de emergencias acuáticas. El resto de los casos respondió a hechos traumáticos y otros incidentes; las emergencias atendidas durante la Semana Santa superaron las 800 intervenciones, entre accidentes, intoxicaciones y rescates.

En Guatemala, el saldo preliminar fue de 34 muertos por accidentes de tránsito, aunque algunos balances elevaron la cifra a 42. Esta reducción resultó marcada respecto a la Semana Santa de 2025, cuando se superaron las 50 víctimas fatales. Los accidentes se concentraron en rutas turísticas, donde los agentes de la División de Seguridad Turística incrementaron la vigilancia.

Por su parte, El Salvador confirmó 39 víctimas fatales durante el feriado, de las cuales 28 fallecieron en accidentes de tránsito y 11 por ahogamiento, de acuerdo al informe oficial de Protección Civil citado por Centroamérica 360. El país desplegó operativos intensivos en carreteras y zonas turísticas, con intervenciones de rescate y detenciones directas a conductores peligrosos.

Más de 75 conductores fueron detenidos por manejar ebrios en Semana Santa, revelan autoridades de Protección Civil. (Foto cortesía Protección Civil)

Nicaragua, Panamá y Belice: balances variables y prevención

En Nicaragua, la cifra oficial ascendió a 36 muertos, según informó la copresidenta Rosario Murillo en una nota publicada por la agencia española EFE. De estos casos, 21 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, doce por ahogamiento y tres por homicidio, la mayoría conectada al consumo de alcohol. La Cruz Blanca reportó quince muertes por sumersión —incluyendo un menor de edad— y rescató con vida a 184 personas en diferentes balnearios, además de atender a 86 heridos por golpes y lesiones.

La prensa local de Nicaragua elevó extraoficialmente el número de muertes a 42, desglosadas en 23 accidentes de tráfico, 15 por sumersión y cuatro por homicidio, según la agencia internacional. Las cifras oficiales del año anterior habían registrado 34 muertes, con 15 por accidentes viales y ocho por diferentes tipos de ahogamientos y homicidios.

Panamá reportó dos muertes preliminares: una por accidente de tráfico en la provincia de Chiriquí y otra por inmersión. Al cierre del reporte de Centroamérica 360, el país aún no contaba con un balance nacional consolidado. Por dimensión poblacional y extensión territorial, estos registros suelen ser menores que los de los países vecinos, aunque históricamente los balances oficiales tienden a surgir con rezago.

En Belice, las autoridades no reportaron un saldo relevante de fallecidos, lo que las fuentes atribuyeron al éxito de los operativos de prevención activados durante la Semana Santa.

El balance de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas revela que diez personas fallecieron por ahogamiento durante actividades recreativas. (Foto: Redes sociales)

Accidentes viales, motociclistas y alcohol: las constantes de la tragedia regional

En toda Centroamérica, los accidentes de tránsito encabezaron las causas de muerte durante la Semana Santa 2026. Los motociclistas se situaron entre los grupos más expuestos, con alto índice de fallecimientos. El exceso de velocidad y el consumo de alcohol estuvieron presentes en la mayor parte de los incidentes fatales, según coincidieron los reportes de medios locales.

Los ahogamientos aumentaron en playas, ríos y balnearios, impulsados por el gran número de viajeros: solo en Nicaragua, la Policía Nacional informó el desplazamiento de 5.8 millones de personas hacia destinos turísticos, según EFE.

A pesar de los esfuerzos preventivos realizados por las autoridades, el registro de víctimas resultó uno de los más elevados de los últimos años, con incrementos notorios en países como Honduras y Nicaragua. Los equipos de emergencia —además de las acciones de vialidad y rescate— realizaron numerosos llamados a extremar medidas de precaución durante la temporada alta de viajes y recreación.