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Jabalíes en zonas urbanas: qué hacer y qué no para evitar los problemas

A pesar del aumento de encuentros por la expansión de su hábitat, la mayoría de estos animales prefiere huir y solo reacciona si se siente acorralado. Estos son los datos internacionales que desmontan viejos mitos

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Un hombre con mochila azul corre por un sendero boscoso lejos de un jabalí grande y oscuro que levanta tierra a su paso en un día soleado.
El jabalí prefiere evitar a los humanos y solo actúa en defensa propia ante amenazas inmediatas, según National Geographic y el Departamento de Agricultura de EE.UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro inesperado con un jabalí suele generar inquietud, aunque su comportamiento real está lejos de la imagen agresiva que muchos suponen. Según datos recogidos por el medio especializado National Geographic y un estudio científico publicado en 2023 por el organismo federal estadounidense Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estos animales prefieren evitar el contacto con seres humanos, y su reacción más común es huir.

Solo recurren a la defensa si se sienten amenazados de manera directa, lo que explica la baja incidencia de ataques en todo el mundo, incluso donde su población ha crecido considerablemente. El patrón observado evidencia que el riesgo real de sufrir un ataque es bajo, ya que los jabalíes priorizan la evasión y actúan únicamente en situaciones en las que detectan un peligro inmediato.

Características de los ataques

Un análisis sobre los ataques registrados entre 2000 y 2019 permite precisar la cantidad de ataques ocurridos en ese periodo. El estudio realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recolectó información de 29 países y contabilizó un total de 163 ataques mortales, con un saldo de 172 muertes humanas. Esto equivale a un promedio de ocho muertes al año en el mundo, una cifra baja considerando la amplia expansión de la especie y su presencia en zonas rurales y periurbanas.

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La mayoría de los ataques de jabalí documentados involucran ejemplares grandes y solitarios sorprendidos o acorralados en su entorno natural o periurbano

Los casos documentados revelan que los ejemplares involucrados suelen ser solitarios y de gran tamaño. Su actitud defensiva responde a la percepción de una amenaza inmediata, en vez de iniciar un ataque deliberado. Los incidentes ocurren, casi siempre, cuando el animal se siente acorralado o sorprendido.

Incluso en contextos de aumento poblacional del jabalí, donde el número de encuentros puede incrementarse, la proporción de incidentes graves sigue siendo baja frente a la cantidad total de animales y personas expuestas.

Las estadísticas del estudio internacional confirman que, a pesar de la mayor frecuencia de encuentros debido a la expansión de la especie, la incidencia de ataques graves continúa siendo muy reducida en relación con la población.

Un jabalí en la montaña (Ministerio de Agricultura)
Evitar movimientos bruscos y no acercarse al jabalí son recomendaciones esenciales para reducir el riesgo de un encuentro peligroso (Ministerio de Agricultura)

Cómo actuar ante un encuentro con un jabalí y errores comunes

Saber cómo proceder ante un encuentro con un jabalí puede reducir significativamente cualquier riesgo potencial. La principal recomendación es evitar movimientos bruscos y no acercarse al animal. Si el encuentro ocurre en un entorno natural, lo más aconsejable es mantener la calma y alejarse de manera prudente, sin dar la espalda ni correr, para no ser percibido como una amenaza.

Un error frecuente es agacharse o intentar acercarse a las crías. Este comportamiento puede provocar una reacción inmediata de la madre. Además, en compañía de un perro, es fundamental llevarlo siempre con correa, ya que los perros sueltos pueden acercarse o provocar al jabalí, incrementando el peligro tanto para los animales como para las personas.

Ante señales de alerta, como erizar el pelo del dorso o emitir gruñidos, lo mejor es buscar una barrera sólida (árbol, roca o vehículo) como protección. Nunca se recomienda acorralar o asustar al animal, pues esto solo aumenta su sensación de amenaza y el riesgo de ataque.

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El intento de acercarse a crías de jabalí puede desencadenar una reacción defensiva inmediata de la madre, aumentando la peligrosidad del encuentro

En entornos urbanos o periurbanos donde el animal no puede regresar fácilmente a su hábitat, lo sensato es mantener distancia y, si es posible, facilitarle una vía de escape hacia un espacio natural, sin intervenir de manera directa ni comprometer la propia seguridad.

Factores que incrementan el riesgo de ataque

Algunas circunstancias particulares pueden aumentar la posibilidad de una reacción defensiva por parte del jabalí. La presencia de crías es uno de los factores más relevantes: nunca se debe interponer entre una hembra y sus pequeños, ni intentar interactuar con los animales jóvenes.

El riesgo también sube en zonas de baja visibilidad o donde el animal no dispone de vías claras de escape, como jardines cerrados o áreas periurbanas cercadas. En esos lugares, el jabalí puede sentirse atrapado y reaccionar instintivamente. Para disminuir la probabilidad de encuentros sorpresivos, se recomienda hacer algún ruido antes de entrar en áreas boscosas con poca visibilidad, avisando así de la presencia humana.

Es esencial saber identificar las señales de amenaza: si el animal eriza el pelo del lomo, muestra inquietud o gruñe, está manifestando que percibe peligro. En estas situaciones, lo adecuado es alejarse con tranquilidad, no aproximarse y buscar protección, permitiendo que el animal se retire por sí mismo.

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