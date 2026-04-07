Autoridades hondureñas decomisan en Comayagüela 62,583 cigarrillos y medicamentos sin registro

La acción policial refuerza la importancia de que los ciudadanos adquieran medicamentos solo en establecimientos legales y regulados por las autoridades. (Foto: Ministerio Público)

Un operativo de control ejecutado en los mercados de Comayagüela resultó en el decomiso de más de 62 mil cigarrillos de distintas marcas sin documentación fiscal ni autorización sanitaria, así como en la inmovilización de medicamentos con irregularidades en su comercialización.

En el marco de estas acciones, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía de Fronteras, coordinados por la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), lograron retirar del mercado un total de 62,583 unidades de cigarrillos.

Estos productos, de marcas reconocidas y poco habituales como Modern, Silver Elephant, Marble, 96 Jloong, Sevios y Genial, carecían de respaldo legal y sanitario, lo que constituye un delito de contrabando con posibles sanciones legales para los responsables, según información oficial difundida por el Ministerio Público.

El operativo, del que también participaron la Dirección de Protección al Consumidor y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), detectó ventas irregulares tanto de cigarrillos como de fármacos sujetos a regulación estricta. Entre las evidencias reunidas destacaron farmacias sin regencia farmacéutica y la ausencia de registros obligatorios en los libros de trazabilidad para medicamentos controlados.

El resultado fue el decomiso de 1.320 frascos de Ginseng Royal Jelly, 60 botellas de Ginseng Coreano y medicamentos como Amoxicilina, Ciprofloxacina, Enalapril Maleato, Carbamazepina, Dolo-Nervisel, Sudagrip Balsámico, Prednisolona, Clonazepam y Lanzocap, según informó el Ministerio Público.

El decomiso incluyó productos como Ginseng Royal Jelly, Ginseng Coreano y medicamentos controlados sin respaldo legal ni sanitario. (Foto: Ministerio Público)

La acción de fiscalización se realizó de manera simultánea en diferentes puntos del sector, lo que permitió identificar comercios en los que no solo se vendían productos sin respaldo fiscal y sanitario, sino también sin control de calidad y conservación, elevando el riesgo para los consumidores.

La ARSA se enfocó en verificar la caducidad y autenticidad de los medicamentos, frente a la inexistencia de registros sanitarios y profesionales responsables en algunos establecimientos.

El decomiso ejecutado en Comayagüela expone una problemática persistente en los mercados hondureños: la circulación de mercancías de contrabando que eluden la recaudación de impuestos, impactan la economía formal y generan una competencia desleal con los comercios que cumplen con las normativas fiscales y regulatorias, según explicó el MP.

La venta de productos farmacéuticos sin trazabilidad o sin supervisión expone a la población a riesgos de salud de consideración, como reacciones adversas, fallos de dosificación o consumo de medicamentos en mal estado. Por ello, las autoridades instaron a los ciudadanos a adquirir medicamentos únicamente en locales legales y sometidos a inspección regular.

La respuesta coordinada entre el Ministerio Público, ARSA, DPI, la Policía de Fronteras y la Dirección de Protección al Consumidor fue esencial para garantizar la cobertura del operativo y la efectividad del control. Los productos confiscados serán destruidos bajo supervisión oficial, para evitar su reingreso al mercado y respaldar la transparencia del proceso.

Las autoridades identifican la comercialización de medicamentos sin trazabilidad ni regencia farmacéutica como un grave riesgo para la salud pública. (Foto: Ministerio Público)

Estas fiscalizaciones forman parte de un plan nacional para aumentar la supervisión de mercados y tiendas, reforzar los protocolos de inspección y desarrollar futuras acciones de control en otras zonas del país, según comunicó el Ministerio Público. El objetivo central es evitar delitos tributarios, asegurar la calidad de los productos y proteger a la ciudadanía de potenciales riesgos sanitarios.

El portavoz del ente acusador del estado subrayó: “La fiscalización no es solo para sancionar, sino también para educar a los comerciantes y a la población sobre los riesgos de comercializar o adquirir productos sin respaldo legal y sanitario”. La operación de Comayagüela, debe servir de advertencia y señal de que la cooperación institucional y la vigilancia constante son fundamentales para mantener la legalidad en los mercados de Honduras.