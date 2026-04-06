Nicaragua

845 tortuguillos paslama fueron liberados en el Pacífico de Nicaragua

Un grupo de ejemplares recién nacidos fue devuelto a su entorno natural desde refugios oficiales como parte de una estrategia nacional que busca fortalecer la protección de especies marinas amenazadas en la región costera

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Una ola de entusiasmo ecológico se vivió en las reservas La Flor y Río Escalante Chacocente, donde visitantes y jóvenes participaron activamente en la suelta de crías de esta especie en peligro de extinción (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
Una ola de entusiasmo ecológico se vivió en las reservas La Flor y Río Escalante Chacocente, donde visitantes y jóvenes participaron activamente en la suelta de crías de esta especie en peligro de extinción (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Un total de 845 tortuguillos paslama —especie en peligro de extinción— fueron liberados en el océano Pacífico de Nicaragua desde los refugios de vida silvestre La Flor y Río Escalante Chacocente, según informó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) el lunes.

La medida forma parte del Plan Veraniego 2026 y busca reforzar los esfuerzos de conservación de fauna marina, precisaron las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente nicaragüense, ambas playas ubicadas en el Pacífico son dos de los siete sitios en el mundo donde ocurren temporadas de arribadas de tortugas marinas.

Según datos de la Dirección de Biodiversidad del Marena, en una sola noche pueden concentrarse hasta 4,000 ejemplares, y se espera que en la temporada actual lleguen unas 120,000 tortugas y eclosionen 1.8 millones de crías en la costa pacífica.

Durante la reciente liberación, participaron 291 turistas nacionales y extranjeros, así como jóvenes ambientalistas, señaló Marena. Los guardas de las áreas protegidas, junto con miembros del Ejército de Nicaragua, se encargaron tanto del traslado de los neonatos en la arena como de proteger las nuevas arribadas que se registran habitualmente entre julio y enero.

El Ministerio del Ambiente subrayó que la comercialización de huevos de paslama está prohibida debido a la condición de la especie. No obstante, EFE constató la presencia de huevos a la venta en algunos mercados y quioscos del país.

Las famosas playas nicaragüenses celebraron la llegada de miles de crías de paslama este verano, atrayendo la atención de curiosos, amantes de la naturaleza y expertos en protección de fauna marina (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
Las famosas playas nicaragüenses celebraron la llegada de miles de crías de paslama este verano, atrayendo la atención de curiosos, amantes de la naturaleza y expertos en protección de fauna marina (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Deterioro ambiental: minería y China dentro del territorio

Marzo de 2026 marca un punto de inflexión para Nicaragua: el Gobierno, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha cedido el 8,5 % de la superficie nacional a empresas mineras chinas para exploración y explotación de minerales metálicos.

Según un informe de la Fundación del Río, divulgado por la agencia EFE, la transferencia involucra áreas protegidas, territorios indígenas y afrodescendientes, y proyecta consecuencias de largo alcance para la soberanía territorial y los ecosistemas del país.

El propio estudio, titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’, detalla que las firmas de China hoy controlan 1.013.225,44 hectáreas en concesiones, desplazando a operadores industriales previos.

El análisis de la Fundación, dirigido por Amaru Ruiz, un ambientalista desnacionalizado por las autoridades nicaragüenses, resalta la rapidez: entre 2021 y 2026 el Ejecutivo nicaragüense concedió 71 lotes mineros a 15 compañías chinas. De ese grupo, Thomas Metal S.A. concentra el liderazgo con 17 lotes y 228.272,98 hectáreas, seguida por Brother Metal S.A. (14 lotes, 208.959,35 hectáreas) y Zhong Fu Development S.A. (12 lotes, 144.884,87 hectáreas).

La Fundación del Río, según cita EFE, recalca que la mayoría de estas empresas cuentan con escaso historial: fueron constituidas recientemente en Nicaragua, no disponen de presencia en internet ni figuran entre compañías cotizantes en las principales bolsas globales.

El estudio destaca: “Dichas empresas no han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país”.

Hasta diciembre de 2025, registros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, revisados por la ONG, indican que de las 16 empresas chinas identificadas solo 4 están formalmente inscritas; otras 11 no han sido registradas y una perdió su licencia.

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