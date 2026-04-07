Incendio en zona de combustible en la ribera del Canal de Panamá paraliza tránsito por el puente de Las Américas

El puente de Las Américas es una de las dos estructuras que comunican a la ciudad de Panamá con el interior del país. (AP Foto/Matias Delacroix)

Un muerto y dos bomberos heridos con quemaduras de segundo grado es el saldo preliminar de un incendio registrado este lunes debajo del puente de Las Américas, en las riberas del Canal de Panamá, estructura que comunica a la ciudad capital con el interior del país.

El incendio de grandes proporciones se originó en el área de La Boca, donde operan empresas dedicadas al negocio del combustible, y donde se ubican tanques de almacenamiento.

Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que una vez controlado el incendio se había dado la apertura del puente de Las Américas, que permaneció cerrado por una hora, pero luego fue cerrado nuevamente hasta mañana para que el Ministerio de Obras Públicas haga las evaluaciones correspondientes y determine la afectación o no que haya sufrido la estructura.

“Ya todo está retornando a la normalidad”, agregó Delgado, quien explicó que para lograr apagar el incendio utilizaron unos carros a los que llaman “monitor”, que utilizan un gran caudal de agua para la extinción, además de materiales químicos para el enfriamiento de al menos tres cisternas que estaban incendiados.

Delgado no descartó que las altas temperaturas hayan contribuido al fuego, aunque aclaró que hay que esperar que los expertos investigadores del Cuerpo de Bomberos hagan su trabajo sobre el sitio.

Entrada la noche los bomberos se mantenían en el área del incendio.

Aunque no entró en detalles, dijo que se presume que unos trabajadores estaban trasegando combustible en un cisterna cuando se escuchó una explosión, una situación que fue grabada. Los cisternas tienen una capacidad estimada de entre 5,000 a 10,000 galones.

“Ya ha bajado el nivel de intensidad del fuego, totalmente. La situación está bajo control y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando hasta que tengamos el control total de la escena y así poder declarar el área segura”, manifestó.

Comentó que se cree que la persona desaparecida se encuentre en uno de los cisternas incendiados. Al igual que los cisternas, también se vio afectada la maquinaria y el material que tenía la empresa que opera en el lugar del siniestro.

Inaugurado el 12 de octubre de 1962, el puente de Las Américas tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo, registra la revista El Faro, de la Autoridad del Canal de Panamá.

El tramo principal del puente, que cruza el Canal, tiene 344 metros de longitud, colocándolo entre los puentes colgantes de gran tamaño. La estructura cuenta con dos carriles de tráfico en cada dirección, con capacidad para manejar más de 9,500 vehículos diarios en sus primeros años.

Se informó que no se afectó el tránsito por la vía interoceánica.

La estructura que se extiende sobre la entrada Pacífica del Canal de Panamá, y este puente representa la conexión entre América del Norte y del Sur, unión que hasta el momento no es posible debido a la selva del tapón del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia.

El puente fue concebido en un momento en donde el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, había interrumpido la conexión terrestre en el istmo.

La existencia del Canal de Panamá, indica la revista de referencia, también trajo consigo un desafío logístico para el tránsito terrestre: la única forma de cruzar de un lado a otro era a través de los transbordadores que operaban en las esclusas del Canal. Esto complicaba el tráfico y limitaba la comunicación directa entre el norte y el sur.

Antes de la construcción del puente, quienes necesitaban cruzar el Canal debían depender de un sistema de transbordadores o ferry, que no solo era ineficiente, sino que también presentaba serios retos logísticos, especialmente para el transporte de grandes volúmenes de mercancías.