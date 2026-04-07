Entretenimiento

Steven Spielberg califica la saga ‘Dune’ como una de sus películas de ciencia ficción favoritas

El director destacó su admiración especialmente por la segunda entrega de la saga y expresó su expectativa por la tercera película

Guardar
Steven Spielberg aseveró que Dune se convirtió en una de sus cintas preferidas. (Reuters. Captura de video)
Steven Spielberg aseveró que Dune se convirtió en una de sus cintas preferidas. (Reuters. Captura de video)

Steven Spielberg regresa al género de la ciencia ficción con su próximo filme Disclosure Day, que se estrenará este verano, y durante su gira de prensa destacó la labor de otro director dentro del mismo género: Denis Villeneuve y su franquicia Dune.

En una entrevista con Empire, el cineasta calificó a las películas de Villeneuve como algunas de sus favoritas dentro del cine de ciencia ficción. La tercera entrega de la saga, basada en la novela Dune Messiah de Frank Herbert, se estrenará a finales de este año.

“Recientemente, me han encantado las películas de Dune. Son algunas de mis películas de ciencia ficción favoritas, no solo recientemente, sino de todos los tiempos. Especialmente la segunda película”, afirmó.

Y añadió: “Creo que la parte dos es la mejor película que Denis ha hecho. No puedo esperar a ver la tercera. Estoy seguro de que me la mostrará antes. Soy un gran fan suyo”.

Steven Spielberg aseguró que "Dune Parte II" es la obra maestra de Denis Villeneuve. (Captura de video)
Steven Spielberg aseguró que "Dune Parte II" es la obra maestra de Denis Villeneuve. (Captura de video)

El director también destacó la fidelidad de Villeneuve a las obras originales: “Me encantan los libros de Dune, y pienso que su homenaje a las novelas es como el tributo de Guillermo del Toro a Mary Shelley con Frankenstein: él honró a Mary Shelley tal como Denis honró a Frank Herbert”.

Esta apreciación no es nueva, pues durante una sesión de preguntas y respuestas con Denis Villeneuve en el Directors Guild of America, poco después del estreno de Dune: Part Two, Spielberg calificó la secuela como “una de las películas de ciencia ficción más brillantes que he visto”.

Asimismo, comparó sui trabajo con otros directores como Wes Anderson, James Cameron, Ridley Scott y Guillermo del Toro.

Steven Spielberg elogió el trabajo de Denis Villeneuve. REUTERS/Mario Anzuoni
Steven Spielberg elogió el trabajo de Denis Villeneuve. REUTERS/Mario Anzuoni

Déjame comenzar diciendo que hay cineastas que son constructores de mundos. Creo profundamente que usted es uno de sus miembros más recientes… Y esa escena surfeando los gusanos de arena es una de las cosas más grandiosas que he visto en mi vida", dijo,

Cabe destacar que Steven Spielberg no ha sido el único director que ha respaldado Dune: Part Two. Christopher Nolan moderó un diálogo con Villeneuve en torno a la película y calificó la adaptación como “un trabajo milagroso de adaptación, de tomar la segunda mitad y hacer una conclusión increíble de la historia.

“La mayoría de las adaptaciones implican condensar y simplificar. Mi sensación al ver ambas películas, en particular la segunda, es que fue un acto de explorar un poco más, profundizar en las complejidades y abrazarlas, así como en la construcción del mundo más allá de lo que está en el libro”, expresó.

Christopher Nolan
Christopher Nolan también respaldó el trabajo de Denis Villeneuve con Dune. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La primera película de la saga fue estrenada en 2021, mientras que la segunda parte llegó a los cines en 2023. Villeneuve continuará la historia con Dune: Part Three, programada para el 18 de diciembre de este año, cerrando la adaptación de la trilogía original de Herbert.

Por su parte, Spielberg estrenará Disclosure Day el 12 de junio, retomando la ciencia ficción con un proyecto que anticipa interacción entre el cine, la narrativa tecnológica y la exploración de dilemas contemporáneos.

Temas Relacionados

Steven SpielbergDuneDenis Villeneuveentretenimiento

Últimas Noticias

La tripulación de Artemis II vio ‘Project Hail Mary’ antes de orbitar la Luna

Los astronautas vieron la película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling durante su cuarentena previa al despegue

La tripulación de Artemis II vio ‘Project Hail Mary’ antes de orbitar la Luna

‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

La serie sigue a una pareja que viaja a conocer a la familia antes de su boda, en un entorno marcado por la incertidumbre

‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

La actriz aseguró que conoce a su esposo “profundamente” y que confía en él, en medio de las acusaciones en su contra

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

El futuro de ‘Euphoria’ queda en duda tras declaraciones de Zendaya

La producción regresará tras cuatro años de pausa con un salto temporal en la vida de sus personajes

El futuro de ‘Euphoria’ queda en duda tras declaraciones de Zendaya

La travesía de Sam y Frodo: cuál fue la verdadera distancia que recorrieron para destruir el anillo

La proeza de los hobbits supera expectativas al equipararse con viajes reales, demostrando que la literatura puede dialogar con la realidad a través de aventuras inolvidables

La travesía de Sam y Frodo: cuál fue la verdadera distancia que recorrieron para destruir el anillo
DEPORTES
Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

Polémica por el viaje en helicóptero de una estrella del fútbol de Brasil para llegar al estadio de su club: “Hace lo que quiere”

Valentín Barco reveló el entrenamiento especial que hace junto a su esposa y lo llevó a mejorar físicamente: “Es bravo”

La Selección Argentina de tenis ya está en Colombia para disputar la Zona Americana de la Billie Jean King Cup

TELESHOW
El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

Murió Alejandro Farrell, representante de importantes actores argentinos: las sentidas palabras de Nico Vázquez

La preocupación de Nicole Neumann por la salud de una de sus hijas: “Estuve en la clínica”

El delicado momento de Daniel Granelli, exparticipante de El Bar: “Me fracturé la cabeza, tres costillas y la clavícula”

La felicidad de Oriana Sabatini por cumplir su sueño y el mensaje que le dedicó Paulo Dybala: “Todo hacés bien”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Un fósil olvidado de Sudáfrica impulsa nuevas teorías sobre el origen de los mamíferos

Estados Unidos e Irán: así fue el saldo militar tras el derribo del F-15 y los bombardeos

Así actúa la bacteria que sorprende a los científicos por convertir sustancias peligrosas en compuestos inofensivos