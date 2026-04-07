Steven Spielberg califica la saga ‘Dune’ como una de sus películas de ciencia ficción favoritas

Steven Spielberg aseveró que Dune se convirtió en una de sus cintas preferidas. (Reuters. Captura de video)

Steven Spielberg regresa al género de la ciencia ficción con su próximo filme Disclosure Day, que se estrenará este verano, y durante su gira de prensa destacó la labor de otro director dentro del mismo género: Denis Villeneuve y su franquicia Dune.

En una entrevista con Empire, el cineasta calificó a las películas de Villeneuve como algunas de sus favoritas dentro del cine de ciencia ficción. La tercera entrega de la saga, basada en la novela Dune Messiah de Frank Herbert, se estrenará a finales de este año.

“Recientemente, me han encantado las películas de Dune. Son algunas de mis películas de ciencia ficción favoritas, no solo recientemente, sino de todos los tiempos. Especialmente la segunda película”, afirmó.

Y añadió: “Creo que la parte dos es la mejor película que Denis ha hecho. No puedo esperar a ver la tercera. Estoy seguro de que me la mostrará antes. Soy un gran fan suyo”.

Steven Spielberg aseguró que "Dune Parte II" es la obra maestra de Denis Villeneuve. (Captura de video)

El director también destacó la fidelidad de Villeneuve a las obras originales: “Me encantan los libros de Dune, y pienso que su homenaje a las novelas es como el tributo de Guillermo del Toro a Mary Shelley con Frankenstein: él honró a Mary Shelley tal como Denis honró a Frank Herbert”.

Esta apreciación no es nueva, pues durante una sesión de preguntas y respuestas con Denis Villeneuve en el Directors Guild of America, poco después del estreno de Dune: Part Two, Spielberg calificó la secuela como “una de las películas de ciencia ficción más brillantes que he visto”.

Asimismo, comparó sui trabajo con otros directores como Wes Anderson, James Cameron, Ridley Scott y Guillermo del Toro.

Steven Spielberg elogió el trabajo de Denis Villeneuve. REUTERS/Mario Anzuoni

“Déjame comenzar diciendo que hay cineastas que son constructores de mundos. Creo profundamente que usted es uno de sus miembros más recientes… Y esa escena surfeando los gusanos de arena es una de las cosas más grandiosas que he visto en mi vida", dijo,

Cabe destacar que Steven Spielberg no ha sido el único director que ha respaldado Dune: Part Two. Christopher Nolan moderó un diálogo con Villeneuve en torno a la película y calificó la adaptación como “un trabajo milagroso de adaptación, de tomar la segunda mitad y hacer una conclusión increíble de la historia.

“La mayoría de las adaptaciones implican condensar y simplificar. Mi sensación al ver ambas películas, en particular la segunda, es que fue un acto de explorar un poco más, profundizar en las complejidades y abrazarlas, así como en la construcción del mundo más allá de lo que está en el libro”, expresó.

Christopher Nolan también respaldó el trabajo de Denis Villeneuve con Dune. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La primera película de la saga fue estrenada en 2021, mientras que la segunda parte llegó a los cines en 2023. Villeneuve continuará la historia con Dune: Part Three, programada para el 18 de diciembre de este año, cerrando la adaptación de la trilogía original de Herbert.

Por su parte, Spielberg estrenará Disclosure Day el 12 de junio, retomando la ciencia ficción con un proyecto que anticipa interacción entre el cine, la narrativa tecnológica y la exploración de dilemas contemporáneos.