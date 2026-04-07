Guatemala

La ministra de Cultura y Deportes de Guatemala Liwy Grazioso renunció al cargo

Bernardo Arévalo informó ante el Consejo de Ministros sobre la decisión de la funcionaria, quien agradeció públicamente la oportunidad y se despidió durante la reunión efectuada el 6 de abril en el Palacio Nacional

Guardar
Cambios recientes en el gabinete guatemalteco abren un periodo de cautela oficial y expectativas sobre futuras decisiones en la gestión cultural del país (Foto cortesía, ministra de Cultura)
Cambios recientes en el gabinete guatemalteco abren un periodo de cautela oficial y expectativas sobre futuras decisiones en la gestión cultural del país (Foto cortesía, ministra de Cultura)

La titular del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, Liwy Grazioso, formalizó su renuncia al cargo este lunes, una decisión motivada por razones personales y confirmada públicamente por el presidente Bernardo Arévalo durante la sesión del Consejo de Ministros realizada el 6 de abril en el Palacio Nacional. El jefe de Estado indicó que la salida ya había sido discutida previamente con la funcionaria y, aunque la aceptación se concretó esta jornada, los trámites legales y administrativos requeridos para su desvinculación definitiva aún se encuentran en curso.

La renuncia fue presentada por Grazioso “la mañana de este 6 de abril en Consejo de Ministros”, detalló Arévalo a Agencia Guatemalteca de Noticias. El acuerdo sobre su salida se produjo antes del período de Semana Santa. En la reunión del gabinete celebrada este lunes, Grazioso se despidió de sus colegas mediante una presentación ante el pleno, en la que agradeció públicamente la oportunidad al frente de la cartera.

La salida de Grazioso ocurre mientras el Ejecutivo mantiene reserva sobre el nombramiento de su reemplazo y ha reiterado que no se harán anuncios formales hasta que el proceso administrativo esté completamente regularizado. Arévalo lo expresó así en conferencia: “En el momento en el que esté todo en orden, será comunicado y confirmado el nombre de la persona que viene a ocupar el cargo”, consignó Publi News.

Proyecto arqueológico y controversia en la USAC

En los días previos a su renuncia, Liwy Grazioso se vio involucrada indirectamente en el debate público por la celebración de un convenio relacionado con un proyecto de investigación y rescate arqueológico en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12 de la capital. La funcionaria empleó un video difundido desde la cartera para desmentir interpretaciones erróneas sobre el alcance del acuerdo; explicó que el convenio, suscrito entre una arqueóloga contratada por la USAC y la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, tenía como único propósito desarrollar el proyecto de rescate, sin que ello implicara injerencia alguna sobre las decisiones administrativas o académicas de la universidad.

Polémicas recientes por el acuerdo sobre investigaciones patrimoniales revelan inquietudes en sectores universitarios y estatales respecto a la autonomía y la transparencia en estos procesos (Foto cortesía Ministra de Cultura)
Polémicas recientes por el acuerdo sobre investigaciones patrimoniales revelan inquietudes en sectores universitarios y estatales respecto a la autonomía y la transparencia en estos procesos (Foto cortesía Ministra de Cultura)

Según información de Agencia Guatemalteca de Noticias, Grazioso puntualizó que hasta ahora no existe una fecha definida para el inicio de los trabajos arqueológicos. Además, solicitó a las autoridades universitarias mantener una coordinación estrecha para evitar interpretaciones erróneas y asegurar que el desarrollo de la iniciativa respete los procesos internos de la casa de estudios.

En una decisión orientada a fortalecer la estabilidad institucional, Liwy Grazioso indicó que dio instrucciones para que el arranque del proyecto arqueológico ocurra únicamente después de la elección de rector en la USAC. Según lo publicado por Agencia Guatemalteca de Noticias, el objetivo de esta medida es preservar la autonomía universitaria y la transparencia en el proceso.

Frente a la circulación de información imprecisa en redes sociales, el Ministerio de Cultura y Deportes reiteró su disposición al diálogo y a la coordinación interinstitucional. Subrayó que la prioridad sigue siendo la conservación del patrimonio cultural sin interferir en la gestión autónoma de la USAC.

Renovación en la cartera cultural

Liwy Grazioso, hasta hoy ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, formalizó su renuncia por motivos personales, confirmada por el presidente Bernardo Arévalo el lunes 6 de abril, en una decisión acordada previamente por ambos. La designación de la nueva autoridad quedará pendiente hasta que finalicen los trámites legales necesarios; mientras tanto, el gobierno no entrega información sobre posibles reemplazos, añadió Publi News.

Temas Relacionados

Ministerio de Cultura y Deportes GuatemalaUniversidad de San CarlosPatrimonio CulturalAutonomía UniversitariaGuatemalaLiwy GraziosoBernardo Arévalo

Últimas Noticias

El Salvador recibió 50% más turistas extranjeros una cifra histórica en Semana Santa

Un aumento notable en el ingreso de viajeros de países vecinos y Estados Unidos posiciona al país como una de las opciones principales de la región, según reportó el sector turístico

El Salvador recibió 50% más turistas extranjeros una cifra histórica en Semana Santa

Organizaciones civiles demandan transparencia en selección del fiscal de Guatemala y rechazan inclusión de Consuelo Porras

La comisión encargada de seleccionar candidatos deberá evaluar no solo la idoneidad profesional, sino también la independencia ética y el compromiso con los derechos humanos al revisar las postulaciones durante las entrevistas públicas programadas

Organizaciones civiles demandan transparencia en selección del fiscal de Guatemala y rechazan inclusión de Consuelo Porras

El gobierno de República Dominicana transfiere ingresos consulares al Estado

La totalidad de los fondos provenientes de servicios en representaciones diplomáticas será canalizada a una cuenta estatal única como parte de una reforma encaminada a fortalecer las normas de control y transparencia financiera

El gobierno de República Dominicana transfiere ingresos consulares al Estado

Panamá comienza a vacunar a la población contra la influenza

El país adquirió un total de 1,200,000 dosis para inmunizar a los ciudadanos

Panamá comienza a vacunar a la población contra la influenza

El Salvador celebra aniversario 74° del voto femenino

La fecha recuerda la primera vez que las mujeres participaron en comicios legislativos y municipales, luego de una reforma constitucional que estableció el sufragio universal y permitió postularse a cargos públicos

El Salvador celebra aniversario 74° del voto femenino

TECNO

La confianza en ciberseguridad se desploma: 95% de las empresas duda de sus proveedores

La confianza en ciberseguridad se desploma: 95% de las empresas duda de sus proveedores

Zoom de audio en iPhone: para qué sirve y cómo se deshabilita en grabaciones

Así funciona el escudo digital de TikTok para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia

Por qué mi celular se podría quedar sin WhatsApp desde el próximo 15 de abril

¿Quieres saber tu coeficiente intelectual? Así puedes medirlo fácil y rápido en Internet

ENTRETENIMIENTO

Steven Spielberg califica la saga ‘Dune’ como una de sus películas de ciencia ficción favoritas

Steven Spielberg califica la saga ‘Dune’ como una de sus películas de ciencia ficción favoritas

La tripulación de Artemis II vio ‘Project Hail Mary’ antes de orbitar la Luna

‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

El futuro de ‘Euphoria’ queda en duda tras declaraciones de Zendaya

MUNDO

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán: así fue el saldo militar tras el derribo del F-15 y los bombardeos

Un ciberataque expuso datos sensibles de la galería más famosa de Italia y activó protocolos de emergencia

Jabalíes en zonas urbanas: qué hacer y qué no para evitar los problemas