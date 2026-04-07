La ministra de Cultura y Deportes de Guatemala Liwy Grazioso renunció al cargo

Cambios recientes en el gabinete guatemalteco abren un periodo de cautela oficial y expectativas sobre futuras decisiones en la gestión cultural del país (Foto cortesía, ministra de Cultura)

La titular del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, Liwy Grazioso, formalizó su renuncia al cargo este lunes, una decisión motivada por razones personales y confirmada públicamente por el presidente Bernardo Arévalo durante la sesión del Consejo de Ministros realizada el 6 de abril en el Palacio Nacional. El jefe de Estado indicó que la salida ya había sido discutida previamente con la funcionaria y, aunque la aceptación se concretó esta jornada, los trámites legales y administrativos requeridos para su desvinculación definitiva aún se encuentran en curso.

La renuncia fue presentada por Grazioso “la mañana de este 6 de abril en Consejo de Ministros”, detalló Arévalo a Agencia Guatemalteca de Noticias. El acuerdo sobre su salida se produjo antes del período de Semana Santa. En la reunión del gabinete celebrada este lunes, Grazioso se despidió de sus colegas mediante una presentación ante el pleno, en la que agradeció públicamente la oportunidad al frente de la cartera.

La salida de Grazioso ocurre mientras el Ejecutivo mantiene reserva sobre el nombramiento de su reemplazo y ha reiterado que no se harán anuncios formales hasta que el proceso administrativo esté completamente regularizado. Arévalo lo expresó así en conferencia: “En el momento en el que esté todo en orden, será comunicado y confirmado el nombre de la persona que viene a ocupar el cargo”, consignó Publi News.

Proyecto arqueológico y controversia en la USAC

En los días previos a su renuncia, Liwy Grazioso se vio involucrada indirectamente en el debate público por la celebración de un convenio relacionado con un proyecto de investigación y rescate arqueológico en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12 de la capital. La funcionaria empleó un video difundido desde la cartera para desmentir interpretaciones erróneas sobre el alcance del acuerdo; explicó que el convenio, suscrito entre una arqueóloga contratada por la USAC y la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, tenía como único propósito desarrollar el proyecto de rescate, sin que ello implicara injerencia alguna sobre las decisiones administrativas o académicas de la universidad.

Polémicas recientes por el acuerdo sobre investigaciones patrimoniales revelan inquietudes en sectores universitarios y estatales respecto a la autonomía y la transparencia en estos procesos (Foto cortesía Ministra de Cultura)

Según información de Agencia Guatemalteca de Noticias, Grazioso puntualizó que hasta ahora no existe una fecha definida para el inicio de los trabajos arqueológicos. Además, solicitó a las autoridades universitarias mantener una coordinación estrecha para evitar interpretaciones erróneas y asegurar que el desarrollo de la iniciativa respete los procesos internos de la casa de estudios.

En una decisión orientada a fortalecer la estabilidad institucional, Liwy Grazioso indicó que dio instrucciones para que el arranque del proyecto arqueológico ocurra únicamente después de la elección de rector en la USAC. Según lo publicado por Agencia Guatemalteca de Noticias, el objetivo de esta medida es preservar la autonomía universitaria y la transparencia en el proceso.

Frente a la circulación de información imprecisa en redes sociales, el Ministerio de Cultura y Deportes reiteró su disposición al diálogo y a la coordinación interinstitucional. Subrayó que la prioridad sigue siendo la conservación del patrimonio cultural sin interferir en la gestión autónoma de la USAC.

Renovación en la cartera cultural

Liwy Grazioso, hasta hoy ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, formalizó su renuncia por motivos personales, confirmada por el presidente Bernardo Arévalo el lunes 6 de abril, en una decisión acordada previamente por ambos. La designación de la nueva autoridad quedará pendiente hasta que finalicen los trámites legales necesarios; mientras tanto, el gobierno no entrega información sobre posibles reemplazos, añadió Publi News.