América Latina

Bolivia confiscó de 300 kilos de droga durante operativos simultáneos y destruyó fábricas de cocaína: hay 2 detenidos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico decomisó “más de 176 kilos de marihuana, alrededor de 100 kilogramos de cocaína base y más de 980 litros de droga líquida”, según el comunicado oficial

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El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, a cargo de Ernesto Justiniano, reportó el sábado la confiscación de 300 kilos de droga durante operativos simultáneos, en los que también fueron destruidas varias fábricas de cocaína. Además, las autoridades detuvieron a dos oficiales acusados de presuntamente alterar droga destinada a la incineración.

Los resultados forman parte del plan “Operación 200: por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, que se desarrolló entre el 1 y el 3 de abril en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni, según un comunicado oficial.

Durante estos operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisó “más de 176 kilos de marihuana en operativos mayores, alrededor de 100 kilogramos de cocaína base, más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 980 litros de droga líquida”.

En la región del Trópico de Cochabamba se localizaron cuatro fábricas de cocaína y se incineraron “grandes cantidades de insumos químicos”, incluyendo 2.000 litros de gasolina, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y cemento.

Las autoridades detectaron irregularidades en el pesaje e incineración de sustancias controladas, en las que estarían involucrados dos funcionarios policiales de la Felcn, quienes deberán cumplir 180 días de detención preventiva. Los oficiales, con el grado de sargento, fueron sorprendidos alterando droga que iba a ser incinerada en la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

Uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, en medio de operaciones coordinadas (Facebook del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas)
Uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, en medio de operaciones coordinadas (Facebook del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas)

Actualmente, en Bolivia existen 40.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 22.000 hectáreas están amparadas por una ley de 2017 aprobada durante el gobierno de Evo Morales.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aseguró a EFE que Bolivia tiene un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas métricas anuales, cifra que supera en cien toneladas a las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas. “Para el 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, señaló Justiniano. El funcionario detalló que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de plantaciones de coca.

Uniformado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, en medio de la confiscación de droga (Facebook del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas)
Uniformado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, en medio de la confiscación de droga (Facebook del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas)

La baja erradicación registrada en 2025 corresponde a la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el cargo el 8 de noviembre pasado tras la victoria electoral de Rodrigo Paz.

Justiniano precisó que cada año se cultivan cerca de 10.000 hectáreas de hoja de coca y el Gobierno de Paz plantea erradicar esa misma superficie anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, sino de nada de sirve encontrar uno, dos, tres o varios (Sebastián) Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió el funcionario.

Justiniano informó que en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba existen aproximadamente 15.000 hectáreas, de las cuales la mitad se encuentra fuera del marco legal. Justiniano estimó que un 92% de la hoja producida en esa región —considerada bastión político y sindical del expresidente Evo Morales— termina en “mercados ilegales, ergo, podemos concluir que va a narcotráfico”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una conferencia de prensa, acompañado por altos miembros de su gabinete (REUTERS/Claudia Morales)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una conferencia de prensa, acompañado por altos miembros de su gabinete (REUTERS/Claudia Morales)

El funcionario recordó que en 2016 un estudio del Gobierno de Morales determinó que se requieren 14.700 hectáreas de hoja de coca para abastecer el consumo legal, que incluye el masticado tradicional, así como usos culturales, productivos y medicinales.

Justiniano anunció que la cooperación internacional respaldará un nuevo estudio para obtener datos actualizados y financiará investigaciones sobre los factores de conversión de hoja de coca a cocaína.

(Con información de EFE)

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