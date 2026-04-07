Panamá

Cámara de Comercio panameña suma 1,800 empresas afiliadas durante el periodo 2024-2025

Unos 480 nuevos miembros forman parte del gremio empresarial

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Juan Arias, presidente saliente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Juan Arias, presidente saliente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Durante el periodo 2025-2025 la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sumó 480 nuevos miembros, para un total de 1,800 empresas de todos los tamaños, representativas de 15diferentes sectores de la economía panameña.

Juan Arias, presidente saliente del gremio más representativo del sector privado panameño, señaló que en el periodo de referencia la Cámara firmó una treintena de acuerdos de cooperación con sus similares de distintas partes del mundo, así como con instituciones nacionales e internacionales, para promover el intercambio comercial, de información y conocimiento a favor de sus miembros y del país.

Al hacer un resumen de su gestión, manifestó que las exposiciones realizadas por el gremio representaron a más de 800 empresas, más de 30 países, produjeron más de 19 mil contactos de negocio y generaron más de $165 millones en oportunidades.

Eso es Panamá en acción”, dijo, a la vez que recordó que para tener un país en constante crecimiento económico se debe mejorar la educación de cerca de 900 mil estudiantes que hoy día se encuentran en el sistema, pues si no son bien preparados “todo lo demás se queda corto”.

Por eso, afirmó que el sector empresarial va a seguir presente, acercando puntos de vista por una reforma educativa a favor del futuro de los panameños.

Las ferias comerciales realizadas por la Cámara registraron más de 19 mil contactos de negocio y más de $165 millones en oportunidades.
Las ferias comerciales realizadas por la Cámara registraron más de 19 mil contactos de negocio y más de $165 millones en oportunidades.

Arias aseguró que Panamá lo tiene todo: ubicación, talento y gente que no se rinde. “Lo que necesitamos es seguir haciendo lo correcto, sumando y empujando en la misma dirección”.

El panameño, agregó, quiere trabajar, avanzar y salir adelante, por lo que participamos en debates importantes como el de la mina de cobre y el de Río Indio con responsabilidad y apertura.

“No nos quedamos en posiciones cómodas ni en extremos fáciles. Promovimos espacios de diálogo, escuchamos a todos los sectores —comunidades, expertos, empresa privada y autoridades— y abordamos estos temas como lo que son: decisiones complejas que impactan el presente y el futuro del país. Porque sabemos que Panamá necesita avanzar con seriedad, tomando decisiones basadas en información, con visión de largo plazo y pensando siempre en el bienestar de la gente”, apuntó Arias.

Comentó que los empresarios salieron a abrir puertas mediante misiones comerciales a Brasil, Corea y Japón, “entendiendo que Panamá tiene que jugar en grande. Hoy vemos señales positivas, resultados de estas misiones, que reafirman que cuando se hacen las cosas bien, el país gana”.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha cuestionado algunas iniciativas, entre ellas últimamente la del etiquetado frontal de advertencia en los alimentos, aduciendo que no hay consenso en el mundo sobre cómo esto debe ser.

Empresarios hacen un llamado a fortalecer la educación. EFE/Carlos Lemos/Archivo
Empresarios hacen un llamado a fortalecer la educación. EFE/Carlos Lemos/Archivo

“Cada país ha tomado caminos distintos, y muchos siguen ajustando sus modelos porque el tema no es tan simple como poner un símbolo en un empaque. Por eso, antes de imponer un sistema único en Panamá, vale la pena hacer una pausa”, comentó el gremio.

Los empresarios sostienen que cuando se habla de etiquetado frontal, se habla de simplificar, de reducir la información a una advertencia visible. Puede parecer práctico, pero también puede ser limitado, porque la salud no se resume en un símbolo, sentenciaron.

Sus voceros detallaron que “cuando una política se queda corta en información, alguien termina pagando esa simplificación y ese alguien es usualmente el consumidor”.

La Cámara insistió en que cambiar empaques, reformular productos y ajustar líneas de producción “todo eso cuesta”, por lo que en un mercado como el de Panamá esos costos no los absorbe el sistema, y al final, quien paga es el panameño que acude a comprar en una tienda o en un supermercado.

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