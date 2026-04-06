Tragedia en Uruguay: una familia entera murió tras ser embestida por una camioneta a alta velocidad

Accidente de tránsito fatal en Florida (Uruguay) con cuatro fallecidos, integrantes de una familia (Captura Telemundo/Canal 12)

Una familia entera, con dos hijos pequeños, protagonizó una tragedia en la ruta 56 de Uruguay, a unos 120 kilómetros de Montevideo. Cuatro de sus cinco integrantes, que se desplazaban en un auto Volkswagen, murieron tras ser embestidos por una camioneta Toyota que circulaba en el mismo sentido.

La camioneta iba a alta velocidad.

En el auto circulaban cinco personas: tres mayores de edad y dos menores. Los cinco ocupantes del vehículo salieron despedidos por el impacto. Un niño de dos años, su hermana de nueve y sus padres de 34 y 33 años murieron en el lugar. Un hombre de 42 años, que viajaba con ellos, fue trasladado en tanto a un centro de salud en estado crítico, en terapia intensiva.

Daniel y Ximena junto a su hija, tres de las cuatro víctimas del accidente (Captura Telemundo/Canal 12)

Ellos eran Daniel Souza y María Ximena Russo y los pequeños se llamaban Mía y Ciro. Ambos trabajaban en un tambo, ubicado en San Gabriel. El hombre hacía seis meses que había empezado a trabajar allí. Ella lo hacía hace un mes.

El padre de Daniel, Gustavo Souza, hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que escribió: “Estoy destrozado, en un accidente de tránsito en Florida perdió la vida mi hijo y su familia. No tengo consuelo en estos momentos. Dany, Ximena, Mía, Ciro, Q.E.P.D”.

Ahora Gustavo Souza pide Justicia. Unos días después del accidente, dio una entrevista al noticiero Telemundo de Canal 12 en la que expresó que “no le caía la ficha” de lo que había sucedido.

Policía Caminera trabaja en la zona de un siniestro de tránsito fatal en Florida, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

En ese reportaje, recordó a su hijo: “Era espectacular. Sencillo, humilde. Todo el mundo lo quería y le encantaba el campo”.

Su prioridad ahora es contener al otro hijo de Daniel, que es adolescente y que no estaba en el siniestro.

“Lo último que me dijo fue: ‘Bueno, viejo, te amo.’. Eso lo tengo patente. Quiero que se haga justicia por la familia Souza Russo, por otros Daniel que pueden haber”, contó el padre del fallecido, que había viajado hasta Florida, la ciudad en la que quedó internado el sobreviviente del accidente.

Gustavo Souza, padre, suegro y abuelo de víctimas de un siniestro en Florida (Captura Telemundo/Canal 12)

Los detalles del choque

La ruta 56, ubicada en el departamento de Florida, permaneció desde la hora 21 del lunes 30 –el momento del accidente– hasta el mediodía del martes 31.“Es un hecho realmente trágico. Una verdadera tragedia”, dijo Belso Rodríguez, el vocero de Policía Caminera, en una rueda de prensa en la noche del lunes. Detalló que la camioneta, después de impactar al auto, se desplazó varios metros, derribó un alambrado e ingresó a un campo particular. Se desplazó unos 350 metros.

Rodríguez informó que la espirometría tuvo resultado negativo.

“Es una ruta que está con una señalización normal, con banquina asfaltada y no tiene ningún tipo de anomlaías en primera vista”,dijo Rodríguez.

“Los vehículos circulaban, en primera instancia, de manera normal. Está a establecer esta situación donde se produce un impacto que fue de una violencia muy importante. Las características incluso de cómo quedó el primer vehículo denota una deformación de suma gravedad. Y con este triste saldo de que se pierden cuatro vidas humanas”, agregó el vocero de la Policía Caminera.

Accidente de tránsito fatal en Florida (Captura Telemundo/Canal 12)

Rodríguez agregó que este hecho genera una “gran consternación” para la sociedad en general. “Cuando hablamos de cuatro personas fallecidas y de niños entre ellos son situaciones que no son para nada deseadas, no son queridas ni anheladas. Pero está la responsabilidad también de cada uno de nosotros los desplazamientos”, dijo Rodríguez, y llamó a ser “responsables”.

Eran dos vehículos que solían transitar por la ruta 56, que atraviesa una zona rural. Los dos conductores trabajaban en predios cercanos: el chofer de la camioneta lo hacía en un establecimiento cercano. La familia, en tanto, era oriunda de Durazno, un departamento vecino de Florida. El matrimonio trabajaba en un predio ubicado sobre la ruta 6 y en la noche del lunes había salido hacia la ciudad de Florida.

El chofer sobreviviente expresó que se encontró de pronto con un bulto rojo y que nunca se percató que delante de él había un vehículo.