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La tripulación de Artemis II vio ‘Project Hail Mary’ antes de orbitar la Luna

Los astronautas vieron la película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling durante su cuarentena previa al despegue

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Astronautas de Artemis II elogiaron ‘Project Hail Mary’ antes de su histórico viaje lunar. (Captura de video. Reuters)
Astronautas de Artemis II elogiaron ‘Project Hail Mary’ antes de su histórico viaje lunar. (Captura de video. Reuters)

El astronauta Jeremy Hansen, integrante de la misión Artemis II, expresó su aprobación hacia la película de Project Hail Mary, producida por Amazon MGM.

Hansen y sus compañeros de tripulación —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch— tuvieron la oportunidad de ver el filme mientras cumplían la cuarentena previa a la expedición espacial.

Desde el 1 de abril, la tripulación se encuentra en una misión de diez días alrededor de la Luna a bordo de la nave Orion, convirtiéndose en la tripulación que más lejos se ha desplazado de la Tierra hasta la fecha.

“Tuvimos mucha suerte. Pudimos ver Hail Mary cuando estábamos en cuarentena. Fue un verdadero placer que nos enviaran un enlace para verla en casa con nuestras familias, preparándonos para nuestra propia aventura espacial”, comentó.

Varios astronautas de Artemis II, con trajes espaciales naranjas, juegan a las cartas en una mesa antes del despegue, con espectadores detrás
Los astronautas de Artemis II vieron la cinta antes de partir a su misión en la Luna. (NASA)

La película sigue al personaje Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, un profesor de ciencias y bioquímico encargado de una misión espacial destinada a salvar a la humanidad. Jeremy Hansen destacó la labor de Gosling y el enfoque científico de la película.

“Le diría a Ryan que el arte imita a la ciencia y viceversa, al parecer. Hizo un gran trabajo en esa película. Es maravilloso ver cómo las personas se comprometen con sus roles”, afirmó.

Y añadió: “Consideré que era un ejemplo inspirador de alguien que se lanza a lo que se hace para salvar a la humanidad. Es un ejemplo extraordinario que todos podemos seguir. Todos pensamos que la película fue muy alentadora e inspiradora”.

Jeremy Hansen, elogió el trabajo de Ryan Gosling en "Project Hail Mary". (Captura de video)
Jeremy Hansen, elogió el trabajo de Ryan Gosling en "Project Hail Mary". (Captura de video)

Previo al lanzamiento de la misión, Ryan Gosling envió un mensaje en video para los astronautas, deseándoles éxito en su expedición.

La misión Artemis II tiene previsto regresar a la Tierra cerca de las 17:07 hora local de San Diego el viernes 10 de abril. Durante este tiempo, la tripulación continuará su órbita alrededor de la Luna, registrando diversos datos y completando procedimientos planificados para la misión.

Desde su estreno el 20 de marzo, Project Hail Mary ha tenido un desempeño destacado en taquilla, alcanzando una recaudación mundial superior a los 420 millones de dólares.

La película está basada en la novela homónima de ciencia ficción publicada en 2021 por el autor Andy Weir, quien también es reconocido por haber escrito The Martian.

Project Hail Mary (Captura de tráiler oficial)
Project Hail Mary está basada en la novela homónima publicada en 2021 por Andy Weir.(Captura de tráiler oficial)

La interacción entre ciencia y narrativa en la película llamó la atención de los astronautas. La historia de Grace combina elementos científicos con un relato de aventura espacial, lo que, según Hansen, proporciona un ejemplo de cómo la ficción puede reflejar situaciones de cooperación, resolución de problemas y dedicación científica.

La película se centra en la misión de un solo individuo frente a un desafío global, mientras muestra los riesgos y las decisiones necesarias en un contexto espacial extremo.

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