El Salvador se blinda para el Ironman 70.3: operativos de seguridad, cambios en el transporte público y cierres de calle

Con más de 3,000 efectivos de seguridad y el uso estratégico de una aplicación de geolocalización para gestionar el tráfico, el país debuta como sede de la prestigiosa prueba de triatlón que transformará la movilidad en la capital este domingo

El viceministro de Transporte durante
El viceministro de Transporte durante una entrevista radial, en la que detalla el operativo y las recomendaciones por la realización del Ironman 70.3 en El Salvador

La competencia Ironman 70.3 se celebrará por primera vez en El Salvador este domingo 22 de febrero, desplazando a más de 1,200 atletas, en su mayoría extranjeros, por un extenso circuito que atravesará el lago de Ilopango, el bulevar El Ejército, la carretera Panamericana y el centro histórico de San Salvador.

Según detalló el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, esta prueba exigirá una operación logística y de seguridad inédita en el país, con la participación de más de 3,000 elementos de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y equipos de gestores viales.

El dispositivo de seguridad y movilidad comenzará a las 00:00 horas del domingo, momento en que se activarán los cierres escalonados de varias arterias principales. El tramo de la carretera Panamericana comprendido entre el bulevar El Ejército y Cojutepeque permanecerá cerrado hasta la 1:45 p.m.

Mientras que el bulevar El Ejército, desde el aeropuerto de Ilopango, reabrirá a las 2:00 p.m.; el resto quedará habilitado a las 2:30 p.m. La autoridad ha previsto la utilización de carriles reversibles para reducir el impacto sobre el tránsito regular, permitiendo el flujo controlado de vehículos en sectores estratégicos.

Resumen visual del desarrollo del Ironman 70.3 en El Salvador, con imágenes de las diferentes etapas de la competencia: natación en el lago de Ilopango, ciclismo por el bulevar El Ejército y la carretera Panamericana, y atletismo en el centro histórico de San Salvador.

Desvíos y ajustes en rutas de buses metropolitanos e interdepartamentales durante el Ironman 70.3

El operativo considera también ajustes en los recorridos de autobuses metropolitanos e interdepartamentales. Las rutas que conectan el oriente y la periferia de la capital, especialmente aquellas que cruzan Ilopango, Valle Nuevo y Soyapango, tendrán desvíos obligatorios y no completarán sus trayectos habituales hasta después de las 2:30 p.m.

Las rutas de Ilopango y San Martín (AB 29, AB 15, MB 29) modificarán su recorrido o lo finalizarán antes de entrar en los tramos cerrados. En Valle Nuevo y Soyapango, los autobuses que normalmente bajan hacia Cárcel de Mujeres o Molsa deberán emplear vías internas para acceder a la Alameda Juan Pablo II como ruta alterna hacia el centro de San Salvador.

Las rutas interdepartamentales procedentes de San Miguel, Usulután y San Vicente (301, 302, 304, entre otras) serán desviadas hacia la Vía de Evitamiento o el Bulevar Venezuela, evitando así el paso por el bulevar El Ejército.

Mapa oficial de las rutas
Mapa oficial de las rutas alternas y la ruta del Ironman 70.3, que muestra los tramos afectados por cierres viales y las opciones de circulación disponibles el domingo 22 de febrero, desde la medianoche hasta las 5:30 p.m.

El Redondel Diana se convertirá en el principal punto de transferencia: muchas unidades finalizarán su recorrido en las inmediaciones de este sector, permitiendo que los pasajeros crucen a pie o hagan conexión con otros buses que sí podrán circular por debajo del paso a desnivel, donde se habilitará el paso vehicular bajo supervisión.

En la etapa de atletismo, las rutas que habitualmente cruzan la Alameda Roosevelt y el Centro Histórico (como 4, 7, 27, 34, 42 y 101) desviarán su trayecto hacia la 1.ª Calle Poniente, la Calle Rubén Darío o el Bulevar Venezuela. Las rutas del norte (AB 38, MB 11, AB 22) deberán modificar sus paradas finales, dado que el Centro Histórico será ocupado como circuito de carrera.

Un recorrido inédito y coordinación interinstitucional para el Ironman 70.3 en El Salvador

El recorrido de la competencia iniciará con la etapa de natación en el lago de Ilopango, seguirá con el ciclismo desde el desvío de Apulo por el bulevar El Ejército y la carretera Panamericana hasta Cojutepeque, donde los atletas deberán completar dos vueltas, y finalizará con el segmento de atletismo en el centro histórico de San Salvador. La magnitud del evento ha requerido una coordinación interinstitucional, con la participación de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, la Marina y cuerpos de socorro.

La celebración del Ironman 70.3 ha sido posible, según la versión oficial, por las actuales condiciones de seguridad en el país y busca posicionar a El Salvador como sede de eventos deportivos internacionales. El impacto económico, sumado al turístico, se proyecta como un aporte relevante para la zona, según experiencias previas con conciertos y grandes actividades.

