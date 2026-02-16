El Salvador

Programa de telemedicina de El Salvador “DoctorSV” integraría quioscos dispensadores tras préstamo con el CAF

La suma aprobada respaldará la expansión de la telemedicina y la red de quioscos, integrando nuevas tecnologías, recursos de inteligencia artificial y fortaleciendo la cobertura médica gratuita para habitantes de todo el país

Doctor SV, ofrece atención en
Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

El aval de un préstamo de USD 75 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) permitiría a El Salvador profundizar la digitalización de su sistema de salud con la segunda fase del Programa DoctorSV, que proyecta impactar directamente a unos 4,5 millones de habitantes.

Esta nueva etapa apunta a descentralizar el acceso a medicamentos mediante la instalación de 400 quioscos dispensadores en los puntos con mayor concentración poblacional, y fortalecerá la infraestructura y cobertura de la plataforma de telemedicina, que ya atiende 30,000 consultas diarias en todo el país.

Este lunes la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictamen favorable a la solicitud del gobierno central para la suscripción del préstamo tras recibir al director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, quien subrayó a los diputados la magnitud del proyecto al detallar que este préstamo tendrá un plazo de 18 años, con 4.5 años de gracia y tasas vinculadas al índice SOFR más un margen anual regido por la normativa vigente de la CAF para operaciones de deuda soberana.

La Plataforma Doctor SV, desarrollada en colaboración entre el Gobierno de El Salvador, Google y la CAF, está disponible desde noviembre de 2025 y permite, mediante tecnología avanzada, brindar atención médica gratuita en todo el territorio.

Los usuarios acceden al sistema las 24 horas a través de videollamadas para padecimientos leves o moderados, obteniendo además recetas electrónicas, órdenes de laboratorio y entrega de medicamentos en farmacias aliadas. Este servicio contribuye a aliviar la congestión hospitalaria y extiende la cobertura a todas las edades.

La segunda fase introduce una red de 400 quioscos de dispensación de medicamentos, lo que facilita un acceso descentralizado y directo, especialmente en zonas apartadas o de difícil acceso.

Herrera destacó que estos puntos estratégicos permitirán garantizar la disponibilidad de medicinas para el mayor número posible de salvadoreños.

Además, se prevé la capacitación del personal de salud en competencias digitales y el fortalecimiento de la infraestructura tanto digital como física para mejorar los servicios de telemedicina.

La Comisión de Hacienda emitieron
La Comisión de Hacienda emitieron un dictamen favorable para que el ramo de Hacienda suscriba un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta $75,000,000 (Foto cortesía Asamblea Legislativa).

Objetivos y financiamiento de la segunda fase

La iniciativa está respaldada por un dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que autoriza al Ministerio de Hacienda a suscribir el nuevo contrato de préstamo con la CAF para la implementación de estos componentes.

En fase previa, el programa contó con un crédito de USD 77 millones aprobado en diciembre de 2023 y orientado a la creación e implementación del ecosistema de telemedicina nacional.

Parte de estos recursos iniciales ya financiaron la contratación de servicios de almacenamiento en la nube, ampliación de la conectividad en red, consultorías para el desarrollo de protocolos clínicos y logísticos y adquisición de equipos informáticos, así como servicios de auditoría externa para supervisar el uso adecuado de los fondos.

El Ministerio de Hacienda detalló que los nuevos fondos permitirán centralizar los servicios de salud garantizando su seguridad, interoperabilidad y máxima equidad en el acceso a nivel nacional. Uno de los focos será integrar herramientas de Inteligencia Artificial y análisis de datos para optimizar el flujo de información y los procesos médicos en tiempo real.

Funcionamiento y alcance

Doctor SV ofrece atención médica
Doctor SV ofrece atención médica asistida por Inteligencia Artificial para todos los salvadoreños. Foto Secretaría de Prensa Presidencia

La aplicación Doctor SV ha sido diseñada como una herramienta de apoyo a los profesionales de la salud y un canal de atención para los ciudadanos, mejorando el acceso y la continuidad en la atención médica. El objetivo estratégico es consolidar un ecosistema de atención digital de calidad, integrando telemedicina, dispensación automatizada y procesos descentralizados en la entrega de medicamentos.

Con la puesta en marcha de la segunda fase, el programa busca ampliar su impacto, garantizando la sostenibilidad a largo plazo mediante la modernización tecnológica y la capacitación continua del personal sanitario. El sistema ya cubre unas 30.000 consultas diarias y se espera que con la expansión alcance la totalidad de la población salvadoreña potencialmente beneficiada, estimada en 4.5 millones de personas.

