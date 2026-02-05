El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos inicia operaciones en El Salvador

Exportaciones peruanas crecerían 2% en primer trimestre por economía favorable de Estados Unidos y alza del precio del cobre.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció que ambos países fortalecen su alianza económica con la llegada del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank), el cual ya opera en territorio salvadoreño y ofrece financiamiento a largo plazo para el sector público y oportunidades para exportadores estadounidenses.

Según la publicación difundida este 5 de febrero en la cuenta oficial de la embajada en la red social X, la institución destacó: “Estados Unidos y El Salvador están fortaleciendo su alianza económica. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos ya está operando en El Salvador, ofreciendo financiamiento a largo plazo para el sector público y creando más oportunidades para los exportadores estadounidenses”.

El anuncio enfatiza la disponibilidad de servicios de financiamiento que facilitan la exportación de productos y servicios de empresas estadounidenses hacia El Salvador, así como el acceso a recursos para proyectos públicos en el país centroamericano.

La embajada invitó a los interesados a consultar información detallada sobre los servicios disponibles a través del sitio oficial de EXIM Bank.

Este anuncio ocurre en momentos en los que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador pasan por un excelente vínculo. El pasado 29 de enero, autoridades estadounidenses y salvadoreñas firmaron un acuerdo comercial recíproco que elimina el 10% de aranceles a exportaciones locales. El objetivo de la alianza, indicaron, es fortalecer las ventas de productos salvadoreños en Estados Unidos y también facilitar el acceso de mercancías estadounidenses al país centroamericano.

¿Qué servicios ofrece el banco?

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) ofrece un conjunto de herramientas financieras que han permitido a numerosas empresas nacionales acceder a mercados internacionales a través de soluciones de financiamiento específicas para exportadores, según información de su página web.

Estas opciones están diseñadas para eliminar los principales obstáculos que enfrentan los vendedores estadounidenses al buscar expandirse globalmente, especialmente la falta de financiamiento competitivo disponible a sus compradores extranjeros, se indica en el portal.

El respaldo de EXIM resulta especialmente relevante porque los préstamos directos ofrecidos pueden alcanzar plazos de hasta 15 años, y 22 años cuando se trata de proyectos en energías renovables. Además, los compradores internacionales, tanto públicos como privados, pueden financiar los costos locales hasta en un 50 % mediante esta modalidad, lo cual no solo mejora la capacidad de pago, sino que también hace más accesibles las adquisiciones de equipamiento y servicios estadounidenses.

La agencia subraya que muchas empresas estadounidenses encuentran en el financiamiento un factor limitante que impide su crecimiento en el exterior. Ante esto, EXIM ha puesto a disposición de los interesados guías gratuitas y recursos para comprender a fondo cómo funciona la seguro de crédito a la exportación y qué alternativas podrían ajustarse mejor a las necesidades de cada exportador.

El objetivo del banco es que las empresas logren abordar proyectos de mayor envergadura y cumplan con órdenes internacionales, superando la escasez de flujo de caja con apoyo de instrumentos respaldados por el gobierno.

Al evaluar solicitudes de préstamos directos, EXIM revisa tanto el impacto económico potencial en Estados Unidos como las repercusiones ambientales asociadas a cada transacción, conforme a las políticas específicas. Además, el proceso incluye herramientas en línea para calcular cuotas y limitaciones por país, así como formularios digitales para expresar interés preliminar o tramitar compromisos formales.

EXIM opera desde su sede en Washington, D.C., y se posiciona como un motor clave para que los negocios estadounidenses puedan competir y prosperar en el mercado internacional, según lo expuesto de manera oficial en las distintas secciones informativas de exim.gov.