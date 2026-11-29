El artículo 97 de la Ley de Educación Nacional establece que la difusión de los resultados de evaluaciones debe resguardar la identidad de las instituciones educativas para evitar su estigmatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó entregar los resultados de las evaluaciones Aprender por escuela en Salta reabrió una discusión que lleva años en Argentina. De un lado, quienes defienden la publicación apelan al derecho a la información y al potencial de los datos para impulsar la mejora educativa; del otro lado, quienes se oponen advierten sobre los riesgos de estigmatizar a las instituciones más vulnerables y profundizar la segregación escolar. Hoy el acceso público a los datos por escuela está restringido por el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional (LEN).

El tema está en la agenda del Gobierno nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei –la primera versión de la Ley Bases preveía reformar el artículo 97– y forma parte del proyecto de Ley de Libertad Educativa. En otros países de la región, como Brasil, Chile y Colombia, los resultados de las evaluaciones nacionales ya son accesibles al público con ese nivel de desagregación.

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Más allá de lo jurídico, el fallo pone sobre la mesa una serie de interrogantes de política educativa: entre otros, qué información se debería publicar, cómo distinguir los resultados educativos de la influencia del contexto socioeconómico, cómo prevenir la consolidación de circuitos cada vez más desiguales, cómo lograr que una mayor transparencia de los datos se traduzca en mejoras educativas.

El fallo de la Corte

La sentencia del máximo tribunal, dictada el 19 de noviembre, puso fin a una controversia judicial que se inició durante el gobierno de Mauricio Macri. En septiembre de 2018, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero solicitó al entonces Ministerio de Educación nacional los reportes de resultados de las instituciones educativas salteñas que habían participado de los operativos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017. Ante la negativa del Ministerio, presentó una acción de amparo.

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Tras un rechazo en primera instancia, en octubre de 2019 la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ordenó entregar la información. Siete años después, la Corte Suprema confirmó esa decisión por mayoría, con la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz.

La discusión se centró en los alcances del artículo 97 de la LEN, que establece que la difusión de los resultados de las evaluaciones “resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En disidencia, Rosenkrantz se pronunció a favor de mantener la reserva de los resultados por escuela.

En su sentencia, la Corte interpretó que la identificación de las instituciones educativas no equivale necesariamente a su estigmatización. Consideró que el Estado no había demostrado que dar a conocer los resultados pudiera perjudicar a las comunidades educativas.

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“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, señalaron los jueces. También contemplaron la posibilidad de establecer restricciones excepcionales cuando las características de un establecimiento permitan identificar a los participantes de las evaluaciones y vulnerar su intimidad.

En disidencia, Rosenkrantz compartió sustancialmente los argumentos del dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti, quien en 2022 había considerado razonables las restricciones establecidas por la ley con el fin de prevenir la estigmatización y proteger la igualdad educativa.

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El fallo de la Corte no declara la inconstitucionalidad del artículo 97 ni ordena la publicación de los resultados de Aprender de todas las escuelas del país. Pero sienta un precedente para una eventual ampliación del acceso a esa información.

El Gobierno nacional ha mostrado que considera prioritario este tema. El borrador del proyecto de Ley de Libertad Educativa –que aún no llegó al Congreso– prevé, en su artículo 70, que las autoridades educativas publiquen anualmente, “en un portal digital abierto, accesible y de fácil navegación, información desagregada por institución educativa”. El proyecto establece que esa información incluya los resultados de las evaluaciones censales, preservando la identidad de docentes y estudiantes, pero no de las escuelas.

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La propuesta no es nueva: en diciembre de 2023, la primera versión de la Ley Bases ya contemplaba una modificación del artículo 97 para habilitar la difusión de los datos por escuela. Más recientemente, el 2 de noviembre, durante una reunión del presidente Milei con las autoridades de Argentinos por la Educación, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a plantear la necesidad de modificar ese artículo para que las familias puedan conocer los resultados de las escuelas de sus hijos, según informó el ministerio.

Brasil, Chile y Colombia ya cuentan con sistemas de acceso público a los resultados de las evaluaciones educativas por escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vía para que la política rinda cuentas

Para Mariano Narodowski, director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, las restricciones a la difusión de los resultados han limitado el control ciudadano sobre las políticas educativas.

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“Durante años, solo los funcionarios tenían acceso a los resultados de las evaluaciones educativas porque se aducía que los números dependen de condiciones económicas, sociales y familiares, y que la gente común no los va a entender. Este fallo de la Corte refuta ambos argumentos al decir que si los resultados dependen del contexto, lo que corresponde es mostrar el contexto en vez de esconder los datos. Y asumir que los ciudadanos no pueden comprenderlos es subestimar a la gente y ocultar a las decisiones educativas de la mirada pública porque el secreto no protege a los chicos sino a los funcionarios que deciden”, explicó a Infobae.

“También se nos dijo que clasificar escuelas en ‘mejores’ y ‘peores’ iba a producir ‘estigmatización’, algo así como prohibir la tabla de posiciones para que no sufran los que van últimos: el descenso llega igual pero nadie sabrá por qué”, agregó Narodowski.

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Uno de los argumentos centrales de la Corte es que el acceso a la información permitiría fiscalizar las acciones de las autoridades educativas: “La publicación de los resultados no modificará ni agravará per se la situación de vulnerabilidad en que podrían encontrarse quienes merezcan especial tutela; en cambio, permitirá al conjunto de la comunidad verificar qué políticas públicas son trazadas a fin de reparar desigualdades”.

Durante la reunión de Javier Milei con las autoridades de Argentinos por la Educación, la ministra Sandra Pettovello planteó la necesidad de reformar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional para que las familias puedan conocer los resultados de las escuelas de sus hijos, según informó el Gobierno.

En esa línea, Sandra Ziegler, secretaria académica de Flacso Argentina, destacó en una columna publicada en Infobae algunas utilidades que podría tener el acceso a los datos por escuela. “La Corte enumera usos concretos: saber si persisten escuelas con resultados desfavorables, si existen planes para revertirlos, si los docentes más calificados llegan a las escuelas más desfavorecidas y si se garantiza la educación intercultural bilingüe. Es decir: el destinatario de la exigencia no es la escuela, es el Estado”, afirmó Ziegler.

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Guillermina Tiramonti, también investigadora de Flacso, vinculó la reserva de los resultados con una política educativa que, a su juicio, durante décadas priorizó la ampliación de la matrícula por sobre la calidad de los aprendizajes. “Hay una serie de simulaciones escolares destinadas a mantener la farsa: por ejemplo, no se lee más en voz alta en la clase para que nadie pase por la humillación de no saber leer. De este modo el niño no sufre y tampoco es necesario que alguien –el docente, el director, el inspector y el propio sistema– se haga cargo de las fallas del aprendizaje. Y todo sigue andando sin que nada cambie”, señaló Tiramonti a Infobae.

“Con el mismo propósito se ocultaron los resultados de las pruebas por escuela. Sabemos que los chicos no saben escribir, hacer cuentas ni leer, pero no sabemos cuáles ni de qué escuela. Quien busca una escuela para su hijo puede suponer, sospechar, intuir o rastrear evidencias, pero no saber. Afortunadamente, la Justicia le ha devuelto su derecho a saber”, agregó.

Narodowski consideró que, tras el fallo de la Corte, el desafío pasa del terreno judicial al político: “Ahora es responsabilidad de la política educativa liberar los datos, contextualizar resultados y brindar herramientas para construir comparaciones rigurosas, preservando la intimidad de los alumnos. Así, además de los funcionarios, también la gente tendrá acceso a la información sobre qué aprenden los chicos, qué aporta cada escuela y cuándo los resultados no son los esperados. Publicar los datos es una obligación del Estado. Ya no hay excusas”.

El fallo de la Corte Suprema sobre las pruebas Aprender en Salta reabrió el debate sobre el acceso público a los resultados de las evaluaciones por escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de la segregación<b> </b>

Varios especialistas en educación defienden las restricciones que establece el artículo 97, por considerar que la publicación de los resultados puede introducir una lógica de competencia entre escuelas y profundizar las desigualdades en lugar de contribuir a reducirlas. En esa línea se inscribe CTERA, la principal confederación sindical docente del país, que cuestionó el fallo de la Corte.

“Publicar los resultados de pruebas estandarizadas habilita los rankings de escuelas y promueve una lógica meritocrática que perjudica a la educación pública. Expone y estigmatiza a las comunidades educativas a partir de un dato –resultado de una prueba estandarizada– que no da realmente cuenta de la realidad educativa ni de la complejidad de los procesos de aprendizaje que se realizan en cada escuela de acuerdo a las características de sus poblaciones”, dijeron desde CTERA.

“Esta decisión de la Corte Suprema profundiza los enfoques meritocráticos y mercantilistas propios de un proyecto de país que avala las desigualdades sociales. No contribuye en nada, por el contrario, enfatiza una concepción individualista que busca clasificar a las escuelas en ‘buenas y malas’, ‘mejores y peores’, favoreciendo la competencia de mercado y valorizando la gestión privada por sobre la pública”, declaró la confederación en un comunicado.

Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la publicación de resultados tiene que ver con el peso de las condiciones socioeconómicas de las familias en los aprendizajes –y, en particular, en los resultados de pruebas estandarizadas–. Una escuela puede obtener bajos resultados y, sin embargo, haber logrado avances significativos en los aprendizajes de sus estudiantes a partir de un punto de partida más desfavorable. A la inversa, los buenos resultados de una institución pueden estar reflejando el capital cultural de las familias de sus alumnos.

La evidencia internacional sobre los efectos de estas políticas no es concluyente, según un informe de Argentinos por la Educación elaborado por Mariano Narodowski en 2019, a raíz del fallo de la Cámara Federal de Salta que acaba de confirmar la Corte Suprema. El estudio recoge investigaciones realizadas en Inglaterra, Estados Unidos y Chile que encontraron mejoras en los aprendizajes en escuelas de bajo desempeño tras la implementación de políticas de devolución de resultados. Otras investigaciones sugieren que el acceso a la información puede favorecer los aprendizajes de los estudiantes más desfavorecidos cuando sus familias cuentan con buenas escuelas cerca de sus hogares.

Fuente: elaboración propia a partir de M. Narodowski y Argentinos por la Educación (2019) y CIPPEC (2025).

Por otro lado, la literatura especializada advierte que las políticas que promueven la competencia entre escuelas pueden profundizar la segregación educativa, entre otros motivos porque las familias de distintos niveles socioeconómicos no cuentan con los mismos recursos para interpretar la información y actuar en función de ella.

También se han documentado casos en que las escuelas buscan mejorar artificialmente sus resultados, por ejemplo propiciando que los estudiantes de bajo rendimiento falten el día de la evaluación, o restringiendo la enseñanza a los contenidos evaluados (lo que se conoce en inglés como teaching to the test), sobre todo cuando esos resultados están vinculados con incentivos o sanciones para las escuelas.

Las opiniones de los docentes argentinos sobre la publicación de los resultados de Aprender son heterogéneas, según una encuesta realizada a principios de este año por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y Asociación Conciencia. Ese estudio mostró que uno de cada tres (33,7%) educadores de secundaria prefiere que los resultados de las evaluaciones se publiquen por escuela.

Uno de cada tres educadores de secundaria está a favor de la publicación abierta de los resultados por escuela, según una encuesta nacional de 2026. (Fuente: ODSA-UCA y Asociación Conciencia)

Otro 19,1% considera que los datos deberían publicarse a nivel jurisdiccional y comunicarse de manera privada a las familias de cada escuela, mientras que el 19,2% prefiere una difusión pública solo a nivel jurisdiccional. Alrededor del 28% no tiene una opinión formada sobre el tema.

El respaldo a la publicación abierta de los resultados alcanza el 33,3% entre quienes trabajan en escuelas estatales y el 35,2% en las privadas. En cambio, el apoyo es menor entre quienes trabajan en las escuelas que atienden a los sectores más vulnerables: la adhesión cae al 23,8% en las escuelas de nivel bajo, frente al 37,9% en las de nivel medio-bajo y el 37,1% en las de nivel medio-alto y alto.

El nuevo Plan de Evaluación Nacional prevé una alternancia entre pruebas censales y muestrales, con reportes de resultados por escuela cada cuatro años. (Foto: Secretaría de Educación de la Nación)

De la transparencia a la mejora

Argentina lleva más de tres décadas realizando evaluaciones estandarizadas de los aprendizajes: el primer Operativo Nacional de Evaluación (ONE), antecedente de las actuales pruebas Aprender, se implementó en 1993. Uno de los principales desafíos pendientes de la política nacional de evaluación sigue siendo cómo traducir los datos en mejoras concretas de la enseñanza.

Juan Cruz Perusia, investigador principal de Educación de CIPPEC, consideró que el fallo de la Corte constituye un antecedente positivo para la gestión educativa y una oportunidad para ampliar la participación de las comunidades escolares.

“En un trabajo de CIPPEC propusimos que las familias pudieran conocer los resultados de su escuela, presentados de manera clara y con información que ayude a interpretarlos. Eso les da una base para conversar con directivos, docentes y estudiantes sobre qué aprendizajes necesitan más apoyo, qué puede hacer la escuela y qué acompañamiento deben aportar las autoridades. Las familias y las comunidades en las que se insertan las escuelas tienen un papel clave en la respuesta a la crisis de aprendizajes, y el acceso a los resultados les ofrece una vía concreta para participar”, explicó Perusia a Infobae.

Un informe de CIPPEC de 2025, elaborado por Perusia y Juan Xanthopoulos, advierte que el aprovechamiento de los resultados de Aprender es muy desigual entre las escuelas argentinas. Según los datos analizados en ese estudio, solo el 69% de los directores de primaria y el 64% de los de secundaria declararon haber accedido a los reportes de resultados de sus escuelas. Entre quienes accedieron, el 94% consideró que les habían servido como insumo para la gestión directiva.

Las demoras en la devolución de los resultados –los reportes suelen llegar hacia el cierre del ciclo lectivo siguiente al de la evaluación–, los cambios recurrentes en el formato de los informes y la falta de formación específica para interpretar los datos son algunos obstáculos que identifica el estudio de CIPPEC.

Uno de los principales desafíos de la política educativa es lograr que la información producida por las evaluaciones se traduzca en mejoras concretas de los aprendizajes, señalan los especialistas.

El documento recupera algunas experiencias internacionales que podrían servir como referencia para Argentina. En Brasil, por ejemplo, los resultados de las evaluaciones estandarizadas se combinan con las tasas de aprobación escolar para construir el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB), que se publica por escuela y se usa para establecer metas de mejora.

En Chile, además de los resultados de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), se relevan indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes, que incluyen dimensiones como la motivación escolar, la convivencia y la participación. De esta manera, se busca construir una mirada más amplia sobre la calidad educativa.

En Argentina, una eventual política de difusión de resultados por escuela deberá articularse con el nuevo esquema nacional de evaluación. Este año, el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan Plurianual de Evaluación Nacional 2026-2030, que prevé una menor frecuencia de las pruebas censales de Aprender y una mayor presencia de evaluaciones muestrales. Estas últimas permiten monitorear la evolución de los aprendizajes a nivel nacional y provincial, pero no obtener resultados para cada escuela. Con el nuevo esquema, las escuelas recibirán reportes de sus resultados cada cuatro años.

“Si los resultados llegan a tiempo y las jurisdicciones acompañan a las escuelas, el intervalo entre censos puede aprovecharse para acordar prioridades, sostener las acciones de mejora y seguir los avances con información que las escuelas y las provincias ya producen”, señaló Perusia.

“Creo que el fallo también ofrece una oportunidad para evaluar la modificación del artículo 97 de la Ley de Educación Nacional y pensar criterios claros para la difusión de resultados por escuela, en consonancia con los objetivos de transparencia y participación social del artículo 94 de la misma ley”, planteó Perusia. Y concluyó: “La tarea de las autoridades es crear las condiciones para que esa información se discuta en cada comunidad y se traduzca en decisiones que ayuden a mejorar los aprendizajes”.