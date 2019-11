El presidente Mauricio Macri repitió en dos aperturas de sesiones legislativas la necesidad de reformar el artículo 97. El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro dijo en una entrevista con Infobae: “El Presidente siempre habló de modificar la ley; no de no cumplirla. Hoy cada padre tiene derecho a ir a la escuela y pedir que le den los resultados de las evaluaciones. Pero hay que hacer una aclaración: los resultados como números fríos no valen. Hay que ver el contexto de cada escuela. Una cosa es mostrar los resultados en contexto. Otra cosa es generar rankings”.