Las autoridades del SPEPM: Marcelo Giménez, director general del control pedagógico; Luis Bogado, director ejecutivo; y Gustavo Lezcano, director general de Control y Gestión Administrativa

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Con la dedicación profesional habitual, el director ejecutivo Luis Bogado y el director general del control pedagógico Marcelo Giménez del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) realizaron un balance sobre su gestión y los próximos pasos a seguir para continuar fortaleciendo la visión de que “la educación moderna no nació para ser indiferente”.

TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas acompaña a SPEPM en una alianza estratégica que busca continuar potenciando el desarrollo de las competencias claves del siglo XXI en el aprendizaje a lo largo de la vida.

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Un balance y un futuro

“Los resultados del operativo Aprender y fundamentalmente, esta realidad que atañe a cada una de las instituciones, nos permite tener un balance positivo en el área de lengua en el nivel de educación primaria y en el secundario. Creo que este acompañamiento por parte de TICMAS a las instituciones que hemos elegido en forma de prueba piloto, realmente ven consolidado la aprehensión de ciertas capacidades y competencias en cuanto a la fluidez y a la comprensión lectora, que nos ponen en un lugar positivo”, celebró Marcelo Giménez.

Aunque destacó: “Nuestra preocupación en este momento y en vista a poder planificar el congreso, que tenemos todos los años en la provincia de Misiones, buscamos plantear alguna línea de acción en función al área de matemática, que es una de las debilidades más contundentes en nuestro sistema educativo. No solamente en la provincia de Misiones, sino también en el país.”

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Luis Bogado reflexionó: “Misiones es una región que se ve de frente con dos países, Paraguay y Brasil, donde interactúan una rica riqueza en lo histórico, en lo cultural, en lo productivo.También atravesados por una rica historia de migraciones europeas, con una rica historia de la presencia de los jesuitas. Una tierra que con orgullo nosotros denominamos la tierra sin mal, que abraza a esa diversidad cultural que es única en el país.”

“Ahí está la centralidad de estos desafíos que hoy tenemos, la diversidad, la pluralidad, las visiones que realmente interpelan permanentemente a la cotidianeidad que nos permite a nosotros abordar los diferentes hechos, en este caso puntual el hecho educativo”, aseguró el director ejecutivo del SPEPM.

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Luis Bogado

Los docentes en el centro

“Acompañar a los colegas que están ejerciendo su rol frente al aula, y también aquellos docentes que se van incorporando al sistema, son desafíos prioritarios que tiene la agenda educativa provincial en un contexto de profundo cambio”, resaltó Luis Bogado quien ya había señalado este tema en conversaciones anteriores con TICMAS.

Y agregó: “Transitando, si se quiere, la tercera década del siglo XXI; tenemos los sujetos que aportan a la construcción del conocimiento, a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula, las comunidades y las instituciones”.

Giménez señaló que es clave “poder acompañar a estos formadores de formadores; hablo puntualmente de los especialistas que dictan el área de matemática en la formación docente, en los profesorados, tanto de educación inicial, primaria, o el profesorado de educación secundaria. Y fortalecer la didáctica en las nuevas herramientas que hoy nos brinda el contexto tecnológico. Ese futuro docente que después por treinta años seguramente estará en el aula, y que deberá ir incorporando herramientas y estrategias que le permitan tomar decisiones al momento de tener que hacer la transposición didáctica del contenido que deba enseñar”.

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“Estos dos años que venimos trabajando con TICMAS nos permiten poder consolidar ciertas cuestiones que curricularmente veíamos como cierta debilidad. Y, obviamente, el compromiso y el acompañamiento permanente de las instituciones educativas que conforman el universo de los que están incorporados en la enseñanza oficial a través de nuestro organismo”, planteó.

Habilidades, desarrollo del talento y los desafíos para el 2027

“Nosotros llevamos en la gestión 7 años. Esta es nuestra segunda gestión continua y considero que hay mucho todavía por hacer, pero veo el compromiso real y efectivo no solamente de los equipos de conducción, sino también del equipo docente. Están preocupados por ayornarse a la realidad del contexto, la escuela del siglo XXI es una escuela totalmente diferente a la escuela de fines del siglo XX. Y la mayoría de los docentes que hoy están en el aula son docentes que nacieron en pleno siglo XXI”, reflexionó Giménez.

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Y subrayó: “Nuestra apuesta desde la gestión es poder consolidar y fortalecer herramientas epistemológicas, didácticas, tecnológicas que permitan, no solamente a los que hoy están en el aula, sino también a aquellos que van a ser futuros educadores que logren capacidades, competencias que verdaderamente sean aprendidas y después puedan llevarlas al aula”.

Giménez agradeció a “las entidades propietarias que también suman el esfuerzo, dedicación y fundamentalmente piensan en la calidad educativa, incorporando nuevas herramientas para aggiornarse al contexto en que estamos, y al interior de las instituciones para repensar su proyecto educativo. Y consideramos que el esfuerzo de las entidades propietarias, de los equipos de conducción hacen también que verdaderamente se fortalezcan las herramientas epistemológicas, metodológicas y tecnológicas que se dan al interior de las instituciones.”

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SPEPM, Misiones y TICMAS

Por su parte, Bogado señaló: “TICMAS en estos años, y ahora también con la posibilidad concreta y real de seguir trabajando en esta articulación virtuosa entre estas organizaciones de la sociedad civil para mejorar una diversidad de habilidades blandas que están requiriendo el mercado laboral, y el mundo. Para que podamos formar hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que le sirvan a la sociedad misionera, hombres y mujeres que le sirvan a la sociedad argentina y, fundamentalmente, que se inserten en el mundo productivo.”

“El desafío que tenemos no solamente es como hombres y mujeres comprometidos con la educación en la provincia, sino también como instituciones de generar más oportunidades para que nuestros alumnos puedan ser artífices, diseñadores, constructores, arquitectos de su propio destino, de una sociedad que va cambiando de manera acelerada. Esas herramientas que hoy van recreando nuestras comunidades educativas, no solamente en los centros urbanos, sino en las periferias, en las zonas rurales, en las escuelas de las familias agrícolas son fundamentales para que nuestra gurisada tengan las mejores oportunidades para trascender en su vida personal, en su vida profesional y, fundamentalmente, para que tengan la posibilidad concreta y real de desarrollar sus proyectos de vida”, planteó Luis Bogado.

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Y agregó: “Si uno toma los datos cuantitativos y cualitativos que hoy se manejan en la provincia, producto de un trabajo ordenado que plantea nuestro gobernador Hugo Passalacqua; un hombre muy conocedor de la educación que viene acompañando de cerca, poniendo el cuerpo, el corazón y el alma y poniendo el oído en cada una de las comunidades. Nosotros visualizamos por lo menos un crecimiento importante desde el punto de vista cuantitativo de la matrícula en todos los niveles. Esto interpela hacia el interior del sistema, no solamente al Estado, sino a esta articulación virtuosa entre las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, asociaciones, fundaciones y cooperativas con los gobiernos locales de cada uno de los municipios a poner lo mejor que tienen para brindar cada vez más y mejor servicio.”

“Tenemos hoy más de 135.000 alumnos. En este ciclo lectivo 2026 se han incluido más de 10.000 alumnos en el sistema, con una proyección igual o superior para el año que viene en todo el territorio provincial. Esto obliga a la creación y a la inversión de más y mejor infraestructura para atender esta demanda. La incorporación de más herramientas que permitan desarrollar estos desafíos que tiene la educación en la provincia de Misiones. Y, lógicamente, a partir de eso, visualizamos un escenario propicio para alcanzar nuestras metas y objetivos”, señaló.

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