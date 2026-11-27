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Si la inteligencia artificial interviene en un trabajo universitario, parte de lo que el estudiante hizo para llegar a la entrega queda fuera de la vista. El texto permite leer sus conclusiones, pero dice poco sobre cómo llegó a ellas, qué dudas tuvo o en qué momento una sugerencia de la herramienta cambió el rumbo de lo que estaba escribiendo. Esa dificultad, que se plantea tanto para quien aprende como para quien evalúa, fue el punto de partida de la conversación con Melina Masnatta en el podcast de la edtech TICMAS.

Masnatta contó que fue cambiando su manera de evaluar desde que permitió el uso de IA en sus clases. Empezó a codiseñar las evaluaciones con sus estudiantes y les pidió que, al entregar un trabajo, explicaran cuándo habían buscado ayuda, cómo habían juzgado las respuestas y qué decisiones habían tomado. De esa experiencia surgió una pregunta. Si la herramienta responde con una soltura que al estudiante le cuesta alcanzar, ¿qué pasa con la confianza que necesita para sostener una idea propia?

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La conversación recorrió desde las consignas de un examen hasta los datos que quedan en una plataforma después de realizar una actividad en el aula. Hacia el final, Masnatta vinculó ese trabajo con una propuesta para la formación de los futuros profesores, quienes pueden convertirse en diseñadores de experiencias educativas al crear consignas, materiales y formas de evaluar que den respuesta a los tiempos de IA.

Melina Masnatta

Antes del examen

Antes de un parcial, Masnatta dedica una clase a diseñar la evaluación con sus estudiantes. Les propone que se pongan en el lugar de quien tendrá que leer el trabajo y que piensen qué les pedirían a otros para saber si comprendieron un tema. Procura, además, que la consigna les permita aplicar lo aprendido a un problema que les importe.

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La declaración de uso se apoya en un acuerdo previo. Un estudiante puede haber recurrido a la IA para empezar a escribir, revisar una idea o ajustar lo que ya había producido. Al reconstruir ese recorrido, tiene que explicar en qué momentos la usó, qué le sirvió y dónde se trabó. Esa reflexión forma parte de la calificación. “Me interesa el fondo, me interesa qué decisiones tomaron”, explicó Masnatta.

En algunas evaluaciones, la entrega se completa con una defensa y ella les pregunta qué harían de otra manera si el trabajo se leyera desde una perspectiva distinta. Esa variante le permite ver qué pueden sostener con lo que saben de la disciplina y qué tendrían que revisar. Preparar esas instancias, probar las herramientas y rehacer una actividad cuando una plataforma deja de ser gratuita son horas de trabajo docente que quedan fuera de la escena del examen.

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Melina Masnatta en el podcast de Ticmas

El criterio propio

“Los universitarios empiezan a percibir que esta tecnología es más inteligente que ellos”, dijo Masnatta. A ese riesgo para la confianza de los estudiantes se refirió cuando habló de delegación emocional. La dificultad se vuelve visible en la escritura. Después de pedirle varias veces a una herramienta que mejore un texto, al estudiante puede costarle distinguir qué decisiones tomó y en qué pasajes todavía se escucha su voz.

En una actividad con docentes, Masnatta presentó un problema de matemática que se había elaborado con ayuda de la IA. La situación del enunciado era físicamente imposible. Para advertirlo, hacía falta detenerse antes de hacer la cuenta y preguntarse si lo que el ejercicio daba por sentado podía ocurrir. El juicio depende de lo que el lector sabe sobre el problema y de cómo usa ese conocimiento para leerlo.

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Cuando un estudiante pide ayuda para escribir una fórmula en una planilla de cálculo, una de las repreguntas que propone Masnatta es: “¿Qué harías diferente con esto que me entregaste?”. Si la herramienta puede ofrecerle varias maneras de resolver el mismo problema, la elección exige volver a la planilla y explicar por qué una fórmula se ajusta a lo que necesitan calcular.

Investigar en el aula

En uno de los ejercicios digitales que diseñó Masnatta, los estudiantes debían leer, elegir cómo resolver un dilema y justificar su decisión. Las respuestas le daban información para armar equipos con distintos perfiles. La plataforma podía registrar también cuánto tiempo le llevaba a cada estudiante responder. Masnatta recordó la inquietud que había planteado en una universidad al pensar quién tendría acceso a esos registros. “Voy a tener datos de mis estudiantes, que eso en tecnología es muy sensible porque es el perfilamiento y me queda a mí y a la plataforma”.

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Masnatta contó que en IA en Acción, el programa en el que trabaja con el Ministerio de Educación de Chubut, docentes y familias elaboraron acuerdos sobre el uso de IA. En el aula, esos acuerdos podían tomar la forma de un semáforo que indicara en qué actividades se podía usar la herramienta. La elección de las plataformas también dependía de las condiciones de cada escuela, entre ellas la conexión a internet y los recursos disponibles.

Al hablar de la formación de los futuros profesores, Masnatta propuso empezar por identificar las experiencias que ya funcionan, algunas de las cuales se sostienen en las escuelas con poca visibilidad. Hoy estamos generando experiencias como las de Red Itinere donde “los docentes se convierten en investigadores, en productores de conocimiento”. Entre las metodologías que usa, se detuvo en la investigación-acción, que permite estudiar lo que ocurre en el aula y revisar la práctica a partir de lo observado.

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Una consigna que deja dudas sobre lo que aprendieron los estudiantes puede ser el punto de partida de esa investigación. El docente puede cambiar lo que pide, observar qué explicaciones aparecen en las nuevas entregas y decidir, con ese material, qué vale la pena ajustar en la próxima evaluación.

La entrevista completa con Melina Masnatta está disponible en el podcast de TICMAS.