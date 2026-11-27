José Bello Escobar

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Aprender al ritmo del metalófono, un instrumento que a diferencia del xilofón posee placas de metal y no de madera, es la propuesta lúdica del músico, compositor y profesor José Bello Escobar, quien fue finalista del Global Teacher Prize Chile 2026.

TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas- comparte las historias de docentes que buscan ofrecer experiencias de aprendizaje transformadoras.

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La propuesta que Bello Escobar desarrolla en el Colegio Alicante del Valle, en Puente Alto, se viralizó a partir de las imágenes de los estudiantes aprendiendo temas de Saiko, La Ley, Los Jaiba y Los Ángeles Negros; entre otros clásicos grupos de Chile e internacionales. Bello, que hoy tiene más de 147 mil seguidores en sus redes, muestra que la pasión por la música se puede transmitir atrapando la atención de los chicos y combinando disciplinas como el lenguaje, el arte, el idioma y el aprendizaje socioemocional. TICMAS conversó con el “profe viral” que hace de la música un puente educativo.

La propuesta de Bello Escobar se viralizó a partir de las imágenes de los estudiantes aprendiendo temas de Saiko, La Ley, Los Jaiba y Los Ángeles Negros; entre otros clásicos

— La música formó parte de tu vida desde pequeño en reuniones familiares, la iglesia e incluso armaste bandas de rock y punk en el colegio ¿Qué impacto tuvo ese proceso formativo a lo largo de tu vida en la decisión de dedicarte a la docencia? ¿Y cómo se transmite hoy en tus clases?

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— Creo firmemente que la vocación se va entretejiendo desde pequeños. La vida muestra atisbos y señales de todo tipo y nuestra brújula interior se va inclinando naturalmente hacia aquello que asombra y conmueve en la vida. La música siempre removió mi interior. Desde pequeño gracias a mi familia y grandes amigos fui conociendo diversas músicas, principalmente de raíz folclórica. Durante mi adolescencia, Illapu, Los Jaivas, Inti-Illimani, Silvio Rodríguez, Víctor Jara y The Beatles formaban parte de mi cancionero cotidiano. Sus canciones me ayudaban a canalizar y expresar muchas de las inquietudes y emociones propias de aquella época.

Paralelamente, se desarrollaban en mí profundas inquietudes espirituales. Estuve incluso a punto de ingresar al seminario para ser sacerdote. Participé activamente en pastorales juveniles y misiones durante los veranos de mi juventud. Creo que esas experiencias fueron fundamentales para comprender la importancia de la entrega, la comunidad y el servicio a los demás. La decisión de dedicarme a la docencia y convertirme en profesor de música se fue dando de manera bastante genuina, casi sin pensarlo demasiado. No concibo la música únicamente como una disciplina que se enseña, sino como una experiencia humana que se comparte.

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—Elegiste pedagogía en música en parte porque te daba estabilidad laboral, pero luego se convirtió en una verdadera vocación ¿Reconocés algún hito en ese pasaje?

— Si tuviera que reconocer un hito decisivo, fue mi encuentro con la metodología Kodály, a través del profesor Fernando Cárdenas. Me sorprendió descubrir cómo, mediante estrategias pedagógicas muy específicas y cuidadosamente secuenciadas, era posible desarrollar habilidades musicales tan complejas como la entonación, el sentido rítmico, la audición interior y la lectura musical. Con esta experiencia, descubrí el enorme potencial que tiene la educación musical para transformar y darle mayor calidad técnica a la relación de mis estudiantes con la interpretación músical. Con los años, esa tarea se fue profundizando, desarrollando y puliendo un oficio. La vocación también se construye en el ejercicio cotidiano de enseñar, en los pequeños descubrimientos de los niños y en la alegría de observar cómo son capaces de alcanzar cosas que antes parecían muy difíciles.

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"Una buena clase debe despertar curiosidad y alegría, pero también exigir concentración y esfuerzo", dice Bello

— Cuando tus alumnos tocan juntos en metalófonos ¿Cómo diseñás una clase para que sea divertida y que además se aprenda?

— Una buena clase debe despertar curiosidad y alegría, pero también exigir concentración y esfuerzo. En general en Chile, las clases tienen una duración de 80 minutos, por lo que establecer rutinas y considerar momentos de descanso resulta fundamental. Durante el primer bloque realizamos actividades breves, generalmente de entre cinco y diez minutos, que van alternando experiencias de apreciación musical, juegos rítmicos, ejercicios melódicos, canto, movimiento corporal y expresión creativa. Muchas de estas actividades se inspiran en la metodología Kodály, que otorga un lugar fundamental a la voz y al cuerpo. El segundo bloque lo dedicamos principalmente a la interpretación instrumental con metalófonos, donde los estudiantes ponen en práctica las habilidades que hemos trabajado previamente.

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—Planteaste que la música puede compensar la sobreestimulación de las pantallas. Sin embargo, tu trabajo se conoció de manera masiva a través de TikTok y otras redes sociales. ¿Cómo es buscar el equilibrio desde una mirada no solo de adulto sino también de docente?

—Tampoco podemos desconocer el contexto cultural y tecnológico en el que vivimos. Creo que debemos aprender a construir sobre la realidad que tenemos, en lugar de limitarnos a rechazarla. El contenido de las redes sociales, también puede ser un agente movilizador; puede inspirar el trabajo de otros docentes, puede dar a conocer la belleza de músicas y canciones, puede visibilizar el trabajo de profesores y así darle el valor social que tenemos y sobre todo, puede visibilizar a la música como un espacio que puede ayudar al desarrollo de las personas, sobre todo en los niños de hoy.

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Desde otro ámbito, hoy los algoritmos tienden a ofrecernos contenidos relacionados con aquello que ya conocemos o que consumimos habitualmente. De alguna manera, van construyendo pequeñas burbujas culturales. Frente a eso, el espacio de la sala de clases puede ampliar el horizonte de canciones y estilos musicales a los que los niños tienen acceso. No hay nada más gratificante que recibir el agradecimiento de una familia porque su hijo llegó a casa escuchando a Los Jaivas, Los Prisioneros, The Beatles o alguna otra agrupación que formó parte de la juventud de sus padres. En esos momentos ocurre algo que va mucho más allá de aprender una canción. La música conecta generaciones, despierta conversaciones familiares y permite que los niños descubran que forman parte de una historia cultural que también les pertenece. Por eso creo que el desafío no consiste simplemente en enfrentar la música con la tecnología, sino en procurar que las herramientas digitales estén al servicio de experiencias humanas más profundas, y no al revés.

José Bello Escobar junto a sus estudiantes

— Empezaste a grabar tus clases en 2022, al principio con timidez. ¿Cómo cambió la forma en que los chicos se preparan y viven la clase al saber que hay “día de grabación”?

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— Es un agente motivador sin duda, pero hay que tratarlo con mucho cuidado, pues el centro siempre deben ser los aprendizajes y las experiencias musicales que desarrollamos dentro de la sala. La cámara es simplemente un elemento accesorio que incorporo durante una actividad que ya estamos realizando.

No pienso en abordar los contenidos en función de la cámara y buscar likes de las redes. Desde el momento que ese sea el centro, todo se desvirtúa. La idea es visibilizar un trabajo. Por supuesto, a los niños les entusiasma verse interpretando una canción y reconocer el resultado de semanas de preparación. La grabación puede convertirse también en una oportunidad para valorar sus propios avances y sentirse orgullosos del trabajo realizado. Pero siempre procuro transmitirles que lo verdaderamente importante no es aparecer en un video, sino todo lo que tuvieron que aprender y desarrollar para llegar a ese resultado. Lo que se ve en las redes es sólo la punta del iceberg; hay mucho más detrás de ello.

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—Unos 700 chicos ensayaron durante semanas para tocar con la banda de synth pop rock Saiko. ¿Qué aprendieron ese día que no se aprende en un día de aula?

—Interpretar una canción junto a una banda de rock que han aprendido a conocer y admirar es una experiencia extraordinaria para los niños. Pero creo que su verdadero valor comienza mucho antes del encuentro con los artistas. Cuando abordamos el trabajo de una agrupación musical, procuramos que la experiencia sea lo más rica e integral posible. En nuestro colegio solemos desarrollar actividades interdisciplinarias. Por ejemplo, desde Artes Visuales los estudiantes crean obras inspiradas en las canciones y en la estética de la banda; en Lenguaje analizan sus letras, descubren nuevas palabras e interpretan sus significados; y en Música conocemos su historia, escuchamos su repertorio y preparamos las interpretaciones instrumentales.

Después de semanas de preparación, encontrarse frente a frente con los músicos que han estudiado, escucharlos en vivo y, especialmente, compartir con ellos una interpretación, constituye el momento culminante de un aprendizaje profundamente significativo. Denisse Malebran y el grupo Saiko fueron muy generosos y de forma desinteresada fueron al colegio, compartieron con los niños, recepcionaron y entregaron mucho cariño y definitivamente regalaron una experiencia que los niños nunca olvidarán.Y hay algo que me parece muy relevante, cuando un niño descubre que puede compartir musicalmente con artistas profesionales, también comienza a ampliar la idea de lo que él mismo es capaz de hacer.

Bello realiza junto a Mauricio Platoni el proyecto Tun Tun Pam

— Con Mauricio Platoni en Tun Tun Pam dijeron que “mucha de la música infantil actual se ha vuelto demasiado artificial”. ¿Qué tiene que tener una canción para niños para que no lo sea?

— Creo que en la actualidad se subestima la sensibilidad y la capacidad de comprensión de los niños. En ocasiones, pareciera que la música infantil tuviera que reducirse necesariamente a voces artificiales, colores estridentes e hipnóticos y mensajes que buscan mantener permanentemente entretenidos a los pequeños. Es cosa de darse una vuelta por las sugerencias de Youtube. Por supuesto, no creo que toda la música infantil actual sea así, pero sí me parece que existe una tendencia a confundir lo infantil con lo superficial y artificial, sólo porque es de más fácil consumo.

Con Mauricio Platoni compartimos esa inquietud, y de allí nace nuestro proyecto musical infantil, Tun Tun Pam. Nos interesa crear canciones que respeten la inteligencia y la sensibilidad de la infancia, que tengan riqueza musical, melodías cuidadas y letras que inviten a imaginar, sentir y conversar.

— Tu forma de entender y ejercer la docencia te llevó a quedar finalista del Global Teacher Prize Chile 2026 entre más de 5.000 postulantes ¿Cómo lo viviste?

— Fue una experiencia vital. Lo viví muy agradecido y sintiendo que principalmente no sólo estaba representando mi trabajo, sino a muchos profes de música que deben enfrentar condiciones como la mía, donde semanalmente deben enfrentar a muchos cursos, de más de 40 niños, con la guitarra y las herramientas didácticas que cada uno tiene. Sentí que también estaba representando a una comunidad educativa. Sin el apoyo de los apoderados, los alumnos y colegas, nada hubiese sido posible. Al igual que el apoyo de mi familia, mi esposa y mis hijos. Cuando uno trabaja como profesor, gran parte de su vida transcurre dentro de una sala de clases, enfrentando desafíos cotidianos, preparando actividades y buscando nuevas maneras de llegar a sus estudiantes. Muchas veces no somos plenamente conscientes del alcance que puede tener nuestro trabajo.

Por eso, recibir un reconocimiento de esta magnitud fue algo que me sorprendió y emocionó profundamente. Uno de los regalos más grandes de este proceso fue conocer a profesores verdaderamente extraordinarios y muy proactivas, personas que desde distintos rincones de Chile están desarrollando proyectos educativos maravillosos, muchas veces en contextos muy complejos y con recursos limitados. Finalmente, aunque no obtuve el premio, siento que gané muchísimo. Agradezco enormemente a Elige Educar, organizadores del Global Teacher Prize Chile, por generar estos espacios que permiten reconocer y visibilizar el trabajo de tantos profesores.Creo que necesitamos una sociedad que vuelva a mirar con admiración y respeto la labor docente, porque detrás de cada profesor hay una enorme posibilidad de transformar vidas.

— En un momento donde la IA parece atravesar todas las experiencias de aprendizaje, ¿Cómo lo vivís vos como docente? ¿Qué te aporta? ¿Qué te resta?

— Es un momento crucial. Tengo la sensación que vivimos un momento de transición hacia otra era. Y claro, se percibe un miedo de que la IA finalmente pueda perjudicarnos por su capacidad de reemplazar nuestras facultades. Personalmente creo que puede transformarse en una poderosa herramienta que puede facilitar el trabajo docente, pues nos puede ayudar a organizar mejor la información, preparar el material educativo, reducir la carga administrativa, etc. Pero creo que también es necesario delimitar hasta donde podemos depender de ella. Si utilizamos estas herramientas para evitar esfuerzo intelectual, corremos el riesgo de empobrecer precisamente aquellas habilidades que la educación debería ayudarnos a desarrollar.

— ¿Qué te gustaría compartir con otros docentes, estudiantes y familias?

— Enseñar música no significa necesariamente formar músicos, sino propiciar oportunidades para que cada estudiante descubra lo que la música puede hacer en su vida. Por supuesto, me alegra profundamente cuando un estudiante desarrolla habilidades musicales extraordinarias. Pero me emociona tanto o más pensar que gracias a una experiencia vivida en la escuela, un niño pueda descubrir una canción que lo acompañará durante años, aprender a disfrutar de un concierto, encontrar en la música una forma de expresar sus emociones o compartir con su familia algo que antes desconocía.

Cuando enseño repertorio popular o rock chileno, busco que la música dialogue con la vida de mis estudiantes, sus familias y su entorno cultural. Cuando esto sucede, la música deja de ser un contenido que queda encerrado en la sala de clases y se convierte en una experiencia significativa que conecta con su propia historia y vida cotidiana. En un mundo que parece avanzar cada vez más rápido, donde muchas experiencias se vuelven inmediatas y desechables, creo que la escuela debe seguir siendo un espacio donde los niños tengan tiempo para detenerse, contemplar, crear y maravillarse. Porque educar también significa ofrecer experiencias de belleza, y estoy convencido de que todos los niños, sin excepción, merecen tener acceso a ellas.