Valeria Odetti

Guardar

Un reciente informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral detalló que en Argentina “el 37% de los niños de cuatro años ya utiliza celulares, propios o de otras personas, y que a los 12 años esa proporción alcanza el 87%.”

La pregunta sobre los riesgos y desafíos de la tecnología, las redes y las pantallas se viene abriendo a nuevas dimensiones con el impacto de la IA. TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas- abre la conversación que invita al pensamiento crítico con la especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, Valeria Odetti.

PUBLICIDAD

“El celular llega cada vez antes y casi a todos; la brecha está en las herramientas para aprender, y el acompañamiento adulto se retira cuando más aumentan los problemas”, destacan en el informe “Conectados y en riesgo”, realizado por la Dra. Victoria Bein, la Dra. María Sol González y Mg. María del Rosario Romero Victorica.

Pantallas, redes sociales, IA y la pregunta educativa

¿Qué tienen que hacer estudiantes y docentes en estos tiempos algorítmicos? es una pregunta que aparece en diversos ámbitos; sin embargo, Valeria Odetti asegura: “Hay una trampa en cómo solemos formular esa pregunta. Parece que le pasamos la tarea al estudiante, y en realidad es una pregunta de diseño que nos toca responder a los docentes.”

PUBLICIDAD

“Lo que un estudiante haga con la IA depende mucho de qué le pedimos y de qué lugar le damos en la propuesta. El modelo de enseñanza que la IA trae por defecto deja al estudiante en un lugar de receptor, y si el docente no interviene ahí, la propuesta queda armada por la herramienta. Para pensar esto suelo usar la imagen de una trama: hay una lógica tecnológica que se construyó sin que docentes ni estudiantes participáramos de su diseño, y ahora se nos exige entrar. Lo que me interesa es cómo entramos y desde qué lugar nos posicionamos ahí adentro.”, plantea la especialista.

Y agrega: “Con las redes pasa algo parecido, con una diferencia importante. A la IA generativa le pedís algo; las redes te traen cosas sin que las pidas. El algoritmo decide qué ves, en qué orden y cuánto tiempo te quedás. Ahí la pregunta educativa se vuelve todavía más incómoda, porque hay que enseñar a leer algo que está diseñado justamente para que no lo mires demasiado.”

PUBLICIDAD

Pensamiento crítico e imaginarios sociotécnicos

“La autopercepción es un punto de partida, y, en general, resulta bastante distorsionada”, señala Odetti y explica: “Reconocer una publicidad es reconocer una etiqueta, a veces literalmente el cartelito que dice patrocinado. Leer críticamente pide preguntarse qué hace creíble lo que estás viendo antes de evaluarlo. Ahí trabajo con la idea de imaginarios sociotécnicos: llegamos a las tecnologías ya convencidos por los discursos que circulan alrededor de ellas.”

“Con la IA se ve clarísimo, muchos docentes llegan creyendo que es inteligente y neutral, y esa creencia opera antes de cualquier decisión. En redes pasa algo parecido con la idea de que lo que te aparece es lo que hay, o de que si algo tiene millones de vistas debe ser cierto”, subraya.

PUBLICIDAD

“Entonces un chico puede detectar perfectamente el video patrocinado y al mismo tiempo creerle sin dudar a otro que nadie pagó, pero que está construido para persuadir. La lectura crítica tiene que ver con hacer visible ese marco previo, lo que ya creías antes de mirar. Y eso se aprende en conversación con alguien que te devuelve preguntas sobre lo que viste, cosa que ninguna encuesta puede medir.”, detalla la Doctoranda en Ciencias Humanas de UNSAM.

Aprender con Tiktok y el riesgo de la simulación

“Un buen contenido de divulgación es muy valioso, y aún así mirarlo no garantiza que alguien aprenda. Puede que solo sume información, y aprender tiene poco que ver con acumularla. Mucho depende de cómo esté producido ese contenido, porque hay videos que abren preguntas y otros que cierran todo en un minuto. Pero la decisión que convierte un video en aprendizaje la toma el docente: qué lugar le da en su propuesta y qué le pide al estudiante que haga con eso.”

PUBLICIDAD

Y destaca: “Hay una idea que vengo trabajando y que llamo el riesgo de la simulación. En educación con IA se ve muy claro: el estudiante lee el resumen que le hace la IA en lugar del texto, arma su trabajo con esa lectura y con lo que va produciendo junto a la herramienta, y el docente después le pide a la IA que lo corrija. Todos hicimos nuestra parte, pero ¿la hicimos de verdad? En redes ese circuito es todavía más rápido. Mirás, reenviás y te queda la sensación de estar informado, que se parece mucho a haber aprendido algo aunque no lo sea.”

Odetti subraya: “Esto vale sobre todo para el contenido de las redes. Un video bien diseñado y recibido en un contexto adecuado puede ser una fuente de aprendizaje. Lo que circula en redes se produce con otra lógica, pensada para que sigas mirando, y por eso necesita una propuesta alrededor: un docente que lo traiga al aula como problema, o un adulto que en la cena pregunte de dónde salió eso.”

PUBLICIDAD

El doble filo de la “personalización”

“Una persona es mucho más que los clicks que hace en un dispositivo, y sin embargo la plataforma solo conoce eso. Me parece una buena puerta de entrada para trabajar con chicos. Lo que ven en su feed es una versión de ellos mismos armada con lo que miraron y lo que saltearon.Cuando se habla de personalización conviene separar dos cosas. La personalización algorítmica te devuelve más de lo que ya hiciste. La personalización pedagógica parte de conocer a alguien para llevarlo a un lugar donde todavía no está. Son casi opuestas.”, explica Odetti.

Y asegura: “Por eso hace falta convertir a los algoritmos en objeto de estudio dentro del aula. Comparar el feed propio con el de un compañero y preguntarse por qué a uno le aparece una cosa y al otro otra ya abre la conversación. Después viene la pregunta más interesante: qué versión de mí mismo me está mostrando la app, y para qué. Ahí aparece la lógica de la plataforma, que tiene un objetivo bastante concreto, que te quedes mirando.”

PUBLICIDAD

A la hora de pensar en actividades en el aula, Odetti propone: “La consigna central es producir el problema. En lugar de preguntarles si un video es verdadero, se les pide formular la pregunta que todos esos videos dejan sin responder. Para llegar ahí tienen que ver qué da por supuesto cada contenido y qué falta para poder decidir algo. Es un trabajo que ninguna plataforma les va a resolver, porque el feed está hecho para darte respuestas rápidas y no para dejarte con una buena pregunta.”

“Y el proceso tiene que quedar a la vista. Que registren qué buscaron, qué descartaron y por qué, dónde usaron IA y para qué. En redes se suma algo más: por dónde los fue llevando el algoritmo mientras buscaban. Ese registro es la evidencia de aprendizaje, y también es la manera de convertir al algoritmo en objeto de estudio. En casa no hace falta armar ninguna consigna, y mejor así, porque nadie quiere que la cena se convierta en una clase. Lo que sí podemos hacer los adultos es mostrar cómo decidimos nosotros”, indica Odetti.

PUBLICIDAD

IA, sesgo pedagógico y docencia

“Mis investigaciones muestran que los docentes están usando la IA para tareas complejas: planificar, elaborar materiales didácticos y diseñar actividades. En la tesis doctoral estoy viendo, además, que esas tareas se realizan delegando la toma de decisiones en la herramienta. Los prompts que escriben no dan información sobre la perspectiva didáctica desde la que quieren enseñar ni sobre los estudiantes concretos con los que trabajan. Ahí entra lo que llamo sesgo pedagógico: todo lo que no se le dice a la herramienta, la herramienta lo completa con sus propios supuestos. Esos supuestos responden a una concepción de la enseñanza bastante instrumental, centrada en el contenido, que nadie eligió ni discutió. Y cuando ese sesgo opera sin que se vea, tampoco se discute ni se transforma”, alerta Odetti.

Y suma “Con las redes pasa algo parecido. Nadie le pide al feed que decida qué tiene que ver, pero si no hay un criterio propio, la plataforma llena ese vacío con los suyos, que tienen bastante que ver con que sigas mirando. En los dos casos la delegación ocurre en lo que no se dice o no se pregunta. Por eso me interesa una estrategia que propongo para la IA: tomar lo que devuelve la máquina como objeto de análisis y dejar de usarlo como fuente. Sirve para un prompt y sirve para un video.

A la hora de pensar cómo nos manejamos en redes sociales, “preguntar ¿qué decisiones tomaste? vuelve visible algo que la plataforma está diseñada para que pase desapercibido. Si tengo que elegir una primera habilidad, sería la de tratar lo que aparece en pantalla como algo para analizar antes que como algo para creer. ¿Por qué me llegó esto a mí? ¿Qué quiere que haga? Y los adultos tenemos que empezar por casa, porque el sesgo que no vemos en nuestras propias prácticas es el mismo que terminamos modelando en los chicos.”