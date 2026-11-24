La Escuela Técnica N.° 35 de Monte Castro fue elegida como primera sede de la especialidad, con inicio en 2027 y expansión prevista a otras tres instituciones en 2028

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Mientras el autódromo Oscar y Juan Gálvez se transforma para recibir al MotoGP y avanzar hacia el regreso de la Fórmula 1, la Ciudad de Buenos Aires da un paso paralelo en las aulas: incorporará al plan de estudios de las escuelas técnicas la especialidad Técnico en Motorsport a partir de 2027. La Escuela Técnica N.° 35 “Ing. Eduardo Latzina”, de Monte Castro, será la primera sede.

La decisión no llega de manera aislada. Las obras en el autódromo porteño avanzan con un objetivo concreto: albergar, entre el 9 y el 11 de abril de 2027, el regreso del MotoGP después de 28 años de ausencia, en lo que será la cuarta fecha de la temporada. Las reformas también apuntan a otro horizonte más ambicioso: volver a tener una fecha en el calendario de la Fórmula Uno y, con ello, recibir a Franco Colapinto en su tierra. Las intervenciones llevarán la capacidad del circuito a 150.000 espectadores por día y se espera que generen un fuerte desarrollo económico en la zona sur de la Ciudad.

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La nueva carrera, que otorgará el título de Técnico en Motorsport con validez nacional —cuya tramitación estará a cargo del Ministerio de Educación—. Esta disciplina busca que los estudiantes adquieran capacidades profesionales vinculadas a los motores de competición en distintas disciplinas: karting, motociclismo, Turismo Carretera y autos de competición en general. La propuesta combina mecánica, tecnología, ingeniería y trabajo en equipo, y contempla 20 unidades curriculares de formación técnica específica.

Entre esos contenidos figuran adquisición de datos e inteligencia artificial aplicada, aerodinámica y simulación, dinámica del automotor aplicada al motorsport y gestión integral de equipos de competición. El plan de estudios suma, además, inglés intensificado de 3.° a 6.° año y prácticas en estructuras de categorías fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA). La propuesta se enmarca dentro del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende.

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Los estudiantes de las escuelas técnicas porteñas podrán formarse en karting, motociclismo, Turismo Carretera y automovilismo en general, con prácticas en categorías fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística

“Mientras la Ciudad trabaja para el regreso del MotoGP y la Fórmula 1, nosotros preparamos a nuestros estudiantes para ser parte de ese mundo. El Motorsport es innovación, precisión y tecnología, y ahora nuestros estudiantes van a poder formarse en él desde las escuelas de la Ciudad”, señaló la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel. “Sentimos mucho orgullo por este nuevo paso. La Escuela Técnica es la plataforma del desarrollo productivo y de innovación de la Ciudad”, agregó.

La implementación será progresiva. En 2028 está previsto sumar la especialidad en otras tres escuelas técnicas de gestión estatal, mientras que el Ministerio brindará formación y capacitación docente para acompañar el proceso. La ventaja que sus impulsores destacan radica en la transversalidad de conocimientos, la consolidación del trabajo en equipo en entornos de alto rendimiento y la formación de técnicos secundarios con criterio operativo, habilitando tanto la inserción laboral como la continuidad hacia estudios superiores de Ingeniería.

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Desde la propia escuela que encabeza la propuesta, Jorge Dengra, docente de la Escuela Técnica N.° 35 y especialista en prácticas profesionalizantes de automotores, puso en contexto la demanda del sector: “La industria enfrenta un cuello de botella: existe una demanda vacante de técnicos de alta performance que la oferta educativa tradicional no está cubriendo. Estamos frente a una ventana de oportunidad única para que jóvenes de familias trabajadoras sean los pioneros de esta industria renovada”.

La iniciativa no es el único punto de contacto entre la Escuela Técnica N.° 35 y el mundo del automovilismo. En paralelo, un grupo de sus estudiantes participó del Desafío ECO 2026, una competencia educativa que consiste en el diseño y construcción de un vehículo 100% eléctrico de emisión cero, que combina ciencia, tecnología, ingeniería y diseño. Entre las 150 escuelas técnicas de todo el país que tomaron parte, la institución de Monte Castro obtuvo el segundo lugar.

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El plan de estudios de la nueva especialidad contempla adquisición de datos, Inteligencia Artificial aplicada, aerodinámica, simulación e inglés intensificado, con habilitación para continuar estudios superiores de Ingeniería

Los equipos participantes, acompañados por sus docentes, intervienen en cada etapa del desarrollo de los vehículos: desde el diseño y la construcción del chasis y la carrocería hasta la instalación de los componentes eléctricos y la puesta a punto para las pruebas en pista. Máximo De Simone Cosentino, alumno de quinto año de la Escuela Técnica N.° 35, describió la experiencia en primera persona: “Fue una experiencia maravillosa porque aplicamos todos los conocimientos que aprendimos en el taller de la escuela y en el aula, los volcamos en un proyecto verdadero. Se armó un grupo desde cero, conocimos gente nueva, hicimos amigos, y lo mismo ocurrió durante la carrera en Junín porque intercambiamos experiencias con muchos chicos de otros colegios”.

El estudiante también añadió: “Sentí mucha pertenencia al grupo, encontré un lugar. Soy muy fanático de los autos de competición, de las carreras, y siento mucha expectativa por lo que viene”.

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En la misma línea de vincular el aprendizaje del aula con experiencias concretas, estudiantes de escuelas técnicas porteñas también representaron a la Ciudad de Buenos Aires en el último Mundial de Oficios, realizado en Shanghái, China. Entre ellos, Facundo Garmendia, de 17 años y alumno de la Escuela Técnica N.° 26 “Confederación Suiza”, participó en la categoría Tecnología del Automóvil, impulsado por su formación escolar y su vínculo con el sector.

La nueva especialidad comenzará a dictarse en 2027 en la Escuela Técnica N.° 35, con la incorporación gradual de otras instituciones prevista para el año siguiente.

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