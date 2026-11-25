Horacio Ferreyra, ministro de Educación de Córdoba

Guardar

¿Qué decisiones permiten mejorar los aprendizajes y sostener el avance de un sistema educativo a lo largo del tiempo? Esta pregunta es central en la educación de la Argentina, especialmente en un contexto en el que las evaluaciones nacionales e internacionales muestran dificultades persistentes y profundas en áreas fundamentales como Lectura y Matemática.

La experiencia de Córdoba ofrece elementos para analizar ese desafío. En las pruebas PISA 2025 la provincia obtuvo puntajes superiores al promedio nacional en todas las áreas evaluadas: 434 puntos en Ciencias, frente a los 393 de Argentina; 417 en Lectura, contra 389; y 393 en Matemática, frente a 367. En Aprendizaje en el Mundo Digital, una competencia incorporada en esta edición, alcanzó 441 puntos, 38 por encima de la media nacional.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran también una evolución positiva en Ciencias, con un incremento de 12 puntos respecto de 2022, y un desempeño relativamente estable en Lectura y Matemática. Aunque estas mediciones no permiten atribuir los resultados a una política particular, constituyen una referencia para analizar las decisiones que viene tomando la provincia.

Uno de los aspectos más relevantes de la estrategia cordobesa es el esfuerzo por construir una política educativa integral, capaz de articular decisiones que muchas veces se desarrollan de manera fragmentada

Una política educativa que busca sostenerse en el tiempo

La estrategia educativa cordobesa se organiza actualmente alrededor del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027, impulsado bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora, que establece como prioridades el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales, la actualización de las propuestas de enseñanza, el desarrollo profesional docente y la mejora de las trayectorias escolares.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más relevantes de la estrategia cordobesa es el esfuerzo por construir una política educativa integral, capaz de articular decisiones que muchas veces se desarrollan de manera fragmentada. La actualización curricular, las evaluaciones de aprendizaje, la formación docente y la asignación de recursos se conciben como componentes de una misma estrategia, con prioridades compartidas y un horizonte de trabajo definido.

Esta orientación supone un desafío de gestión considerable: coordinar distintos niveles y áreas del sistema educativo, movilizar recursos y acompañar a las escuelas para que las decisiones de política se traduzcan en mejores condiciones de enseñanza. En ese sentido, Córdoba viene desarrollando una experiencia que merece ser observada, tanto por sus resultados como por el esfuerzo de planificación y articulación institucional que requiere.

PUBLICIDAD

La provincia viene trabajando progresiones de aprendizaje para áreas como Lengua, Matemática, Ciencias y Educación Tecnológica, con el propósito de establecer referencias comunes sobre los conocimientos y capacidades que deben desarrollar los estudiantes a lo largo de su escolaridad.

También impulsa medidas de intensificación de la enseñanza, especialmente en Lectura y Matemática, mediante la ampliación de tiempos de aprendizaje, tutorías y provisión de materiales educativos. A esto se suman los desafíos semanales en estas áreas, una iniciativa diseñada para sostener la práctica cotidiana, estimular el razonamiento y acompañar de forma continua el trabajo de docentes y estudiantes en el aula.

PUBLICIDAD

Estas decisiones se complementan con inversiones en equipamiento, conectividad y recursos digitales. Según la información del Ministerio de Educación provincial, la distribución de materiales incluye más de dos millones de libros y 70.000 computadoras, mientras que la conectividad alcanza al 96 % de los establecimientos educativos (100 % de internet satelital en la zona rural).

Córdoba tiene un plan de equipamiento, conectividad y recursos digitales

Evaluar para tomar decisiones

Otra dimensión central del modelo es la utilización de información sobre los aprendizajes para orientar las decisiones pedagógicas.

Córdoba articula los resultados de evaluaciones internacionales, como PISA, con los operativos nacionales Aprender y su sistema provincial PRISMA, que permite realizar seguimientos de los aprendizajes en distintos momentos de la escolaridad.

PUBLICIDAD

La intención es que la evaluación no quede limitada a una instancia de diagnóstico o rendición de cuentas, sino que aporte información para identificar dificultades, acompañar a las instituciones y ajustar las estrategias de enseñanza.

Esta perspectiva adquiere especial relevancia cuando se analizan las desigualdades educativas. Según el informe provincial de PISA 2025, los estudiantes de menor nivel socioeconómico registraron mejoras de desempeño respecto de 2022 en las tres áreas tradicionales de evaluación, con avances de 18 puntos en Ciencias, 15 en Matemática y 9 en Lectura.

Aunque persisten diferencias importantes asociadas a las condiciones socioeconómicas, los datos muestran una reducción de las brechas de rendimiento entre estudiantes de distintos sectores sociales.

PUBLICIDAD

Una de las prioridades de la política educativa provincial es fortalecer la formación continua de los docentes

La formación docente como condición para mejorar los aprendizajes

Una de las prioridades de la política educativa provincial es fortalecer la formación continua de los docentes, entendiendo que los cambios curriculares y la disponibilidad de nuevos recursos necesitan traducirse en mejores oportunidades de enseñanza dentro de las aulas.

Según datos oficiales, las propuestas de formación situada de Córdoba han alcanzado a más de 50.000 docentes en ejercicio. A ello se suma Maestro + Maestro, una iniciativa que incorpora un docente más en el aula para trabajar de manera colaborativa y acompañar las trayectorias escolares donde más se necesita.

PUBLICIDAD

En este marco, la enseñanza de la Matemática ocupa un lugar central. Si bien Córdoba se ubica por encima del promedio nacional, persiste un desafío compartido con toda Latinoamérica y el mundo: consolidar los aprendizajes y garantizar que más estudiantes alcancen los niveles básicos de desempeño establecidos por la OCDE.

Para abordar este desafío, el Ministerio de Educación puso en marcha, junto con Ticmas, el programa El gran desafío de las aulas: Matemática y su enseñanza, una propuesta de formación continua destinada a 800 docentes de nivel primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada.

La iniciativa, desarrollada por el área de Formación Docente de TICMAS bajo la coordinación académica del especialista Gustavo Zorzoli, propone fortalecer los conocimientos matemáticos de los docentes y revisar las decisiones didácticas que intervienen en su enseñanza.

PUBLICIDAD

El recorrido formativo de 80 horas de duración, combina actividades autónomas, encuentros con especialistas y trabajo sobre problemas matemáticos. Aborda contenidos prioritarios como números naturales, números racionales, geometría y estadística, vinculando el conocimiento disciplinar con situaciones concretas de enseñanza.

La propuesta parte de una premisa: mejorar los aprendizajes requiere fortalecer tanto lo que los docentes saben sobre la disciplina como las herramientas pedagógicas con las que cuentan para enseñarla.

En paralelo, la provincia desarrolla talleres específicos para docentes de tercer grado, centrados en la representación como estrategia para resolver problemas matemáticos.

Estas experiencias muestran una orientación que busca vincular las prioridades de política educativa con las necesidades de formación de los docentes y las prácticas que se desarrollan cotidianamente en las escuelas.

La provinica hace un especial hincapié en los programas de Lengua y Matemática

El desafío de sostener y profundizar las mejoras

Los resultados de Córdoba también permiten plantear preguntas que trascienden las fronteras provinciales. ¿Cómo construir políticas educativas que tengan continuidad? ¿De qué manera articular las evaluaciones con decisiones concretas sobre la enseñanza? ¿Qué condiciones necesitan los docentes y las escuelas para sostener procesos de mejora?

La experiencia cordobesa ofrece algunas respuestas posibles. La provincia viene impulsando una estrategia que combina planificación, inversión, seguimiento de los aprendizajes y fortalecimiento de la enseñanza, con una orientación que busca dar coherencia y continuidad a las distintas iniciativas.

Los desafíos siguen siendo importantes, especialmente en Matemática y en la reducción de las desigualdades educativas. Sin embargo, reconocerlos no implica desconocer los avances ni el trabajo que supone sostener una política educativa de esta escala. Por el contrario, la capacidad de identificar las dificultades, convertirlas en prioridades de intervención y movilizar recursos para abordarlas constituye uno de los aspectos más valiosos del camino emprendido.

Tal como menciona el ministro de Educación Horacio Ademar Ferreyra, un reconocido pedagogo cordobés que conoce los roles del sistema educativo —lo cual le otorga una gran ascendencia y legitimidad con la comunidad docente—: “Los resultados de PISA no son un punto de llegada, sino una brújula que nos confirma que la inversión sostenida y el trabajo codo a codo con cada escuela permiten que nuestros estudiantes aprendan más y mejor, sin importar su punto de partida”.

En un escenario nacional donde cuesta construir acuerdos y sostener políticas educativas en el tiempo, Córdoba ofrece una experiencia digna de atención: una gestión en la que la decisión política del gobernador Martín Llaryora permitió fijar prioridades, asignar recursos y desplegar acciones concretas para llegar a las aulas. Como sintetiza el propio Ferreyra, “en tiempos de incertidumbre, Córdoba eligió hacer de la educación una verdadera política de Estado: no hay transformación posible sin un Estado presente que invierta, acompañe y confíe en sus docentes, directivos y estudiantes”. Más allá de los resultados de una evaluación, su principal aporte al debate educativo argentino está en mostrar la importancia de construir una estrategia de mejora que articule las decisiones del sistema con el trabajo cotidiano de las escuelas y sus docentes.

Las cuatro decisiones detrás de los resultados de Córdoba

● Más tiempo, práctica y metas claras: Progresiones de aprendizaje obligatorias, tutorías y desafíos semanales para sostener el entrenamiento cotidiano en Lengua y Matemática.

● Inversión directa: 96 % de conectividad escolar (100% de internet satelital en la zona rural), 70.000 computadoras y más de 2 millones de libros distribuidos.

● Datos con sentido pedagógico: El sistema provincial PRISMA cruza información con PISA y Aprender para asistir a las escuelas más vulnerables.

● Impulso a la enseñanza: Más de 50.000 docentes capacitados en ejercicio, programas como Maestro + Maestro (un docente más en el aula para acompañar trayectorias donde más se necesita) y alianzas académicas (como el trayecto junto a Ticmas) para renovar la enseñanza de la Matemática en primaria y secundaria.