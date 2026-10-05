Educación

Formación docente continua: la clave para aprender y enseñar a lo largo de la vida

En el Día Mundial de los y las Docentes, organismos internacionales e investigaciones coinciden en destacar la importancia de la formación continua. La solución educativa TICMAS desarrolla diversos programas de formación docente y acompañamiento a maestros en cada una de sus propuestas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La formación docente dejó de pensarse como un título que se obtiene una vez y para siempre sino que la agenda internacional lo considera un ejercicio continuo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Desde 1994, se celebra cada 5 de octubre el Día Mundial de los Docentes para poner en foco el valor único de quienes dedican su vida a la enseñanza. A diferencia de años anteriores; en la actualidad los cambios adquieren una velocidad inaudita que invitan a una reflexión mayor no solo en términos pedagógicos sino también de repensar el rol y la profesión. La solución integral educativa TICMAS trabaja junto a especialistas y docentes en la formación continua como una herramienta clave de la educación del siglo XXI.

En este presente, la formación docente dejó de pensarse como un título que se obtiene una vez y para siempre sino que la agenda internacional lo considera un ejercicio continuo que se vincula de manera directa con el aprendizaje a lo lagor de la vida para todas las personas.

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“Celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994, el Día Mundial de las y los Docentes conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (1966). Esta Recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo, y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.”, destacan desde la UNESCO a la hora de contextualizar la efeméride.

Una profesora junto a una pantalla interactiva de gran formato en un aula donde varios estudiantes consultan tabletas sobre sus mesas.
El 5 de octubre conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desafío global

El Informe mundial sobre el personal docente, elaborado por la UNESCO y el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030, estimó que el mundo necesita alrededor de más de 44 millones de educadores, sumados a los actuales, para universalizar la educación primaria y secundaria en 2030.

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Pero esta necesidad se encuentra con una pregunta clave ¿por qué no se elige la carrera docente? Las condiciones de trabajo y salario suelen ser una de las cuestiones decisiva, el burnout, la carga horaria fuera del aula, entre otros temas. Según TALIS 2024 (OCDE), la encuesta internacional a docentes y directivos que relevó 55 sistemas educativos, la inteligencia artificial es el área en la que más docentes reportan una necesidad alta de formación, el 29% en promedio de los sistemas de la OCDE.

El mismo estudio destaca la percepción que tienen los docentes sobre el impacto real de una capacitación y resulta evidente que no alcanza con ofrecer cursos sobre los temas de agenda; lo que importa es que la formación se traduzca en cambios visibles en el aula. Según el análisis del Equipo Especial sobre Docentes, cuatro de cada cinco docentes trabajan en escuelas con programas de mentoría, pero solo uno de cada cuatro tiene un mentor asignado.

Diversos estudios internacionales y metaanálisis destacan que la capacitación aislada, de una jornada y sin seguimiento, rinde poco en el área docente. Lo que funciona es una formación sostenida, conectada con la práctica concreta y con alguien que acompañe el proceso.

Una mujer escribe fórmulas en un pizarrón mientras varios estudiantes sentados en bancos de madera miran hacia la pizarra.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 plantea que la educación de calidad debe también enmarcase en promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida; y quienes enseñan no se encuentran exentos de esta mirada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aprendiz de toda la vida

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 plantea que la educación de calidad debe también enmarcase en promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida; y quienes enseñan no se encuentran exentos de esta mirada.

El Consenso de Santiago, adoptado en agosto de 2025 en la Cumbre Mundial sobre Docentes que organizaron la UNESCO y el Gobierno de Chile, retoma esta mirada de continuo que va de la formación inicial a la inducción y la mentoría en los primeros años, y de allí al desarrollo profesional permanente, con mecanismos de reconocimiento y acreditación de lo aprendido.

La próxima edición del informe mundial de la UNESCO, que se presentará en noviembre de 2026, abordará el aprendizaje docente como un proceso que atraviesa toda la carrera y que ocurre también dentro de las escuelas y las comunidades. Además un docente que sigue aprendiendo es el mejor modelo para estudiantes que tendrán que hacer lo mismo durante toda su vida.

Formación situada y acompañada: la propuesta de TICMAS

La línea de Desarrollo Profesional Docente de TICMAS, destinada a docentes de nivel inicial, primario, secundario y superior está pensada como un “proceso continuo, situado y contextualizado” que permite adaptar cada proyecto a Gobiernos y escuelas privadas.

La propuesta combina encuentros virtuales sincrónicos, pensados para el intercambio y la construcción colectiva, con trayectos asincrónicos de profundización conceptual.

Cada recorrido culmina con una producción final aplicada al contexto institucional de cada docente, y a lo largo del proceso hay mentorías y devoluciones cualitativas. Se trata de un esquema que dialoga con la práctica concreta, acompañamiento sostenido y distancia del formato de capacitación aislada.

Las temáticas a abordar se definen según las prioridades de cada territorio o institución, aunque las más trabajadas figuran el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, la evaluación formativa, la planificación por competencias, el pensamiento computacional, la integración pedagógica de la inteligencia artificial, la didáctica de la matemática y la inclusión educativa.

Por ejemplo, en la provincia del Chaco, el trayecto Conectad@s para formar aborda aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, pensamiento computacional, habilidades del siglo XXI y evaluación formativa. En Córdoba se prepara una propuesta de matemática para primaria y secundaria, y en Misiones se desarrolla un taller para directores y supervisores del SPEM a cargo de Bernardo Blejmar, que combina un encuentro presencial con materiales para el trabajo asincrónico.

Formaciones sostenidas, situadas en el contexto de cada escuela y con acompañamiento real son los verdaderos motores de transformación para los educadores que hoy viven un cambio de paradigma a la hora de enseñar y aprender

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