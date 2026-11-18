Germán Wilson, vicepresidente de Operaciones y country manager de Finning Argentina

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Los técnicos que necesitarán los nuevos proyectos mineros son, en buena medida, los mismos que buscará la industria del gas para sostener su crecimiento. Germán Wilson, vicepresidente de Operaciones y country manager de Finning Argentina, advierte que esa coincidencia puede convertirse en una dificultad para concretar las inversiones: las dos actividades requerirán trabajadores con una especialización que hoy no alcanza para responder a la demanda prevista. Desde una compañía que distribuye equipos Caterpillar y provee componentes para fractura, perforación y compresión, Wilson observa un problema que ya aparece en las operaciones y que, según anticipa, se agudizará en los próximos años.

La conversación con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, se dio durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 en Neuquén, donde se reunieron operadoras, proveedores y autoridades para discutir las perspectivas del sector. Wilson propuso mirar la experiencia de Chile, cuyo desarrollo minero exigió ampliar las capacidades técnicas y fortalecer las relaciones entre empresas y organismos públicos. También habló de los cambios que atraviesa el trabajo industrial, de la búsqueda de talento en distintas provincias y de las oportunidades que estas actividades pueden ofrecerles a los jóvenes.

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—¿Cómo ves el mapa del petróleo hoy en la región, más allá de la Argentina?

—Nosotros somos proveedores primarios de la industria. Proveemos componentes para fractura, perforación y también para compresión. En ese sentido, vemos que la necesidad de energía va en aumento, a partir de todo lo que sucede con los centros de datos y las necesidades de desarrollo. La Argentina cumple un rol primordial, tiene una oportunidad única, estratégica. Es algo que está en los medios; no estoy diciendo nada que no sea conocido. Lo interesante es cómo eso empieza a impactar en el desarrollo de la actividad local, donde vemos una dinámica creciente desde hace algunos años. Hoy el desafío es importante, con oportunidades relevantes a un plazo no tan largo.

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—¿Qué puede aprender la Argentina de Chile para acompañar ese crecimiento?

—Hay dos elementos bien relevantes. Primero, Chile tiene una experiencia de desarrollo de capital técnico a partir de su crecimiento minero. Es el principal productor de cobre del mundo. Uno podría preguntarse qué tiene que ver eso con el gas: la necesidad de elementos técnicos es exactamente la misma. El cuello de botella que vivimos, y que se va a agudizar en los próximos años porque la minería en la Argentina también va a demandar a los mismos técnicos, obliga a mirar las experiencias de desarrollo acelerado de capacidades. Chile lo ha hecho de buena manera y a buena escala. El segundo punto es que todo este desarrollo de las industrias se basa indispensablemente en cadenas de valor que se robustecen y crecen para hacer realidad las proyecciones de las grandes empresas. Chile tiene una experiencia de colaboración público-privada y de asociaciones de proveedores que colaboran para que la industria esté a la altura de los desafíos. Creo que hay un espacio de mejora en la Argentina para entender cómo podemos enfrentar en conjunto desafíos bastante grandes, particulares, que demandan un esfuerzo diferente.

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Bombas de extracción de petróleo (VisualesIA ScribNews)

—¿Cuáles son los desafíos de un crecimiento tan rápido para que pueda sostenerse?

—Hay una realidad particular de la Argentina, que es la tasa de crecimiento esperada para los próximos años en ambas industrias. Pero también hay un problema global: la velocidad de la capacitación de las personas tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos. Hay una necesidad de transformación en la manera en que preparamos a la gente, que en la Argentina se agudiza con esa tasa de crecimiento. Los desafíos están fuertemente ligados a miradas distintas sobre cómo podemos atacar esto. Te doy un ejemplo: hoy trabajamos con una estrategia multicapa. Partimos masivamente con cursos online, muchas veces apoyados en una relación con gobiernos provinciales, y después avanzamos con otros programas. El próximo año empezamos uno que se llama Jóvenes con Talento, en el que seleccionamos personas de esa instancia masiva para una etapa acelerada de tres o cuatro meses. A partir de ahí avanzamos hacia un Programa Semillero, en el que en seis meses las personas ya están en el taller, trabajando con tareas específicas. Lo comparo con una carrera que puede durar tres, cuatro o cinco años. Lo que este ejercicio demanda es certificación de habilidades: trabajás con una mirada más acotada, más focalizada, que permite acelerar esa capacidad. Pensamos que la Argentina, en todas sus industrias, tiene que empezar a atacar el tema de esa manera.

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—Una suerte de bootcamps específicos.

—Correcto. Nosotros aspiramos a tener un técnico preparado para todo el equipo minero, para la operación del motor, de la transmisión y del resto de los componentes. La realidad indica que, si especializás a las personas en distintas partes de ese proceso de reparación, lo podés hacer mucho más rápido y de manera efectiva. Pero demanda cambiar la forma en que hacemos las cosas, que es la parte más difícil.

—¿A quiénes incluye ese “nosotros”?

—En nuestro caso, parte de cosas muy básicas. Somos distribuidores de Caterpillar y trabajamos con toda la estructura de capacitación que se utiliza a nivel global. Es muy rigurosa, muy exhaustiva desde el punto de vista del conocimiento, pero no tiene esta mirada. Tuvimos que entender cómo utilizar esos contenidos de una manera más dinámica, sin aplicar la fórmula tal como está. Ese es un elemento clave. El segundo es cómo buscamos colaboración con los distintos participantes de la industria o de la cadena de valor: la autoridad, nuestro mandante, otras empresas proveedoras, para hacernos cargo del desafío en conjunto. La mirada chica de ver cómo juego yo para mí queda muy estrecha para la magnitud de lo que viene, y creo que es parte del problema. Hay desaprendizajes en todas estas dimensiones que son lo más complejo para después avanzar con una mirada fresca.

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—¿Qué le piden las empresas al Ministerio de Educación? Con la creación de espacios para desarrollar las habilidades que requiere la industria, de alguna forma avanzan más rápido que la educación.

—Creo que son trabajos en conjunto. La invitación tiene que ver con cómo flexibilizamos la mirada y buscamos espacios de colaboración. Queremos maximizar nuestro impacto y creemos que tenemos espacio para más. Muchas veces, a través de nuestra relación con los gobiernos provinciales. Tenemos ejemplos concretos de trabajo en Catamarca, Santa Cruz y San Juan, apuntados a lo mismo. La fórmula no es compleja, pero demanda esa mirada fresca de la que hablábamos.

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—Ante la falta de mano de obra calificada, ¿salen a buscar trabajadores en otras provincias o fuera del país?

—Buscamos el talento donde esté. El gran desafío, cuando mirás estos ejercicios solamente de manera provincial, es que prácticamente en ninguna provincia está toda la cantidad de gente que se necesita desde el punto de vista de la preparación. La búsqueda es nacional. En paralelo, a veces utilizamos conocimiento de otros países para hacer transferencia de conocimiento, de tecnología y de estándares que son absolutamente críticos. Mi respuesta es: todas las anteriores.

—¿Cómo se trabaja con quienes ya están en la compañía y cuyos conocimientos pueden quedar desactualizados?

—El gran ejercicio, en nuestras industrias y en el mundo laboral en general, es la capacidad de adaptación y aprendizaje. Eso queda demostrado sistemáticamente con los eventos disruptivos, desde la inteligencia artificial en adelante, que dejan obsoleta la manera en que nos hemos educado y aprendido. La adaptación, la resiliencia y el aprendizaje son elementos críticos. Después está cómo las compañías generamos los espacios para que esto suceda en tiempo y forma. También buscamos atraer más gente a nuestra industria. Trabajamos desde edades tempranas con organizaciones como Junior Achievement para despertar vocaciones en carreras tecnológicas. Apuntamos a las chicas, a las mujeres, para que entiendan que estas industrias pueden darles una oportunidad de trabajo y que son totalmente accesibles. Incluso trabajamos con chicos más pequeños para que no abandonen el colegio, porque estamos convencidos de que necesitamos una mirada colaborativa. Para el profesional o el técnico que ya está, tenemos que generar los espacios, y después la persona tiene la responsabilidad individual de tomarlos con las capacidades de las que hablábamos.

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—¿Qué habilidades se van a destacar en los trabajadores en cinco años?

—Hay que dividir un poco lo técnico del resto. Por el lado técnico, vemos fuertemente la capacidad de especialización: ser bueno en lo que hago concretamente, en vez de ser un generalista del mantenimiento de la máquina. Hay una necesidad de mayor capacidad de adopción de tecnología y de elaboración de temas cuantitativos a partir de lo que esa tecnología ofrece, que modifica ciertas estrategias de mantenimiento. También está la plasticidad para el aprendizaje. Ahí hay dos o tres ámbitos de acción concretos en los que avanzar. En el resto, el gran punto es cómo entiendo este escenario de cambio, con más herramientas y más información disponibles, y cómo adapto mi desempeño y mi perfil a los desafíos que tengo como profesional.

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—¿Hay puesos que sean más difíciles de encontrar?

—El crecimiento exponencial que viene en los próximos tres o cuatro años hace que, si bien va a ser difícil en todos lados, el tema técnico sea un cuello de botella gigantesco. Pensá en lo que viene con la minería. La sociedad argentina todavía no termina de entender su magnitud: la minería metalífera va a necesitar miles de personas con cierta calificación que hoy no existe y que hay que desarrollar. Hay que trabajar en conjunto, y ese perfil es exactamente el mismo que necesita la industria del gas para concretar sus proyecciones de crecimiento. Ahí hay un cuello de botella muy importante del que nos tenemos que hacer cargo. Y cuando me preguntabas qué perfil deben tener estas personas, también es parte de la capacitación: cómo modelamos esos hábitos y conductas para adaptarse a esta nueva realidad.

—Pienso en el costo de oportunidad de tener una operación de miles de millones de dólares y que te falten tres electricistas.

—Es tremendo, pero sucede hoy. El conocimiento técnico ya es un cuello de botella y se va a agudizar. Lo interesante es cómo la sociedad argentina abraza estas posibilidades, cómo los jóvenes y los niños ven en las carreras técnicas una oportunidad concreta de desarrollo y movilidad social. Esa realidad está a la vuelta de la esquina. Es importante presentársela y contarles cuál es la expectativa de país que construimos en conjunto. Volvemos a la conversación de cómo generamos sinergias y trabajamos juntos para ello.