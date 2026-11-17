Juan Crespo, gerente corporativo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad de Aconcagua Energía

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¿Un veterinario también puede encontrar trabajo en la industria energética? Para Juan Crespo, sí. El gerente corporativo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad de Aconcagua Energía tomó ese ejemplo para explicar la variedad de profesiones que participan de una actividad que, además de ingenieros, geólogos y técnicos, necesita especialistas en salud, ambiente, recursos humanos y comunicaciones. El crecimiento del sector abre oportunidades laborales en las regiones donde se desarrollan los proyectos y plantea una pregunta para quienes están terminando la secundaria: cómo empezar a conocer ese mundo y encontrar un lugar en él.

Crespo mantuvo una conversación con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, en la que contó cómo trabajan Aconcagua Energía y Nova Energy Argentina con las instituciones educativas y los referentes de las comunidades donde operan. También habló de las inquietudes que aparecen en esos encuentros: qué estudiar, cómo presentarse a una entrevista laboral y qué habilidades hacen falta para trabajar con otros y afrontar las dificultades de los primeros empleos. “El desafío es seguir generando oportunidades para las nuevas generaciones de profesionales”, dijo Crespo. Y continuó: “En ese sentido, acompañamos diferentes iniciativas de formación y capacitación de estas nuevas generaciones”.

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—¿Cómo es el acompañamiento?

—Trabajamos para acercar la empresa o la industria al mundo académico y escolar. En lo que va del año, un poco más de quinientos estudiantes de escuelas técnicas participaron de estas actividades: en el caso de Aconcagua Energía, en toda la cuenca neuquina; en el de Nova Energy Argentina, principalmente en Chubut y Santa Cruz, donde tenemos la base de operaciones más grande. En la central termoeléctrica del Alto Valle, desde hace más de dos meses recibimos todas las semanas visitas de estudiantes de escuelas técnicas. Cada vez que recibimos una solicitud para conocer nuestras operaciones, antes de la visita vamos al aula a adelantarles a los chicos qué van a ver. Nos dimos cuenta de que es una manera de aprovechar mucho más el día de la visita a campo, porque los estudiantes y los docentes ya van preparados para conocer cómo funciona una central térmica o un servicio de operaciones para la industria del gas, como en Nova Energy Argentina.

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—¿Cómo eligen las escuelas?

—Tenemos un programa de puertas abiertas y estamos permanentemente dispuestos a recibir a cualquier escuela o grupo de estudiantes, docentes, empresarios o profesionales que quieran conocer nuestras operaciones. El contacto es de parte de las escuelas. A partir de ahí se define un cronograma de visitas, considerando el tamaño del grupo, su conocimiento previo de la industria y la orientación de la escuela. Eso permite determinar el nivel de complejidad de la charla o la visita. Con los directores y docentes a cargo definimos el planc de trabajo, que incluye la visita de nuestros profesionales al aula, y coordinamos la logística: el transporte, cómo recibir a los chicos, tener los seguros al día. Cuando llegan a la operación, se les da una inducción de seguridad, se les explica brevemente cómo funciona la central y después se sale a recorrer diferentes etapas de los procesos e instalaciones, en función de su interés. Además de compartir el conocimiento, en la mayoría de las escuelas esto les permite acreditar horas de formación para cumplir con las prácticas profesionalizantes y poder egresar. Trabajamos con estudiantes de escuelas técnicas, secundarias, bachilleratos, universidades y con empresas. En el contexto de la Argentina Oil & Gas Patagonia, representantes de distintas cámaras y agrupaciones empresariales nos han pedido visitar nuestras operaciones.

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Juan Crespo, gerente corporativo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad de Aconcagua Energía

—¿Hay un desafío de formación en la mano de obra calificada?

—El desafío está en que los chicos no tienen la posibilidad de acercarse a la realidad cotidiana de una operadora o de una empresa de servicios.

—¿Qué tipo de trabajadores necesitan las petroleras?

—Técnicos, electricistas, operadores. El sector energético emplea un montón de profesionales. Siempre contamos que una persona que tiene una formación, por ejemplo, en veterinaria puede encontrar alguna oportunidad de trabajo en la industria. Ni hablar de ingenieros, geólogos y técnicos.

—¿Un veterinario?

—Las empresas muchas veces necesitan hacer campañas de control de plagas o algún seguimiento de la fauna de una zona. Son profesionales de un segundo o tercer anillo dentro del sector. Después están los profesionales técnicos y los de áreas de soporte: psicólogos, profesionales de recursos humanos, comunicaciones y, ni hablar, de seguridad, salud, medio ambiente y calidad. Son industrias que emplean una diversidad de profesiones y que le abren oportunidades a cualquier estudiante o joven profesional que esté pensando qué va a seguir el día de mañana.

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—¿Qué pasa si no encuentran esos profesionales en Neuquén?

—Por lo general, se busca contratar mano de obra local. Acompañar programas de formación laboral para personas de la región también es importante y es algo que buscamos hacer continuamente. Hasta ahora hemos podido contratar mano de obra local. Hoy las áreas de empleabilidad de los gobiernos provinciales o municipales tienen programas de formación y bolsas de empleo donde se suelen conseguir los profesionales que se necesitan. Después, los procesos y las exigencias dependen de cada compañía. Desde Aconcagua Energía y Nova Energy Argentina impulsamos este año programas piloto para brindar, junto con otras empresas, herramientas asociadas al desarrollo de habilidades blandas a jóvenes de diferentes formaciones u orientaciones. Hicimos uno en Buenos Aires, donde tenemos las oficinas corporativas, con muy buen resultado, y estamos próximos a desarrollar otro en Comodoro Rivadavia. La invitación es a empresas, que pueden ser o no del sector energético, a trabajar de manera conjunta con estudiantes de los últimos años de la escuela técnica o secundaria, que están pensando su proyecto de vida. Es un momento bisagra. Lo hemos transitado todos los que en algún momento estuvimos terminando la secundaria: pensar qué queremos hacer el día de mañana, hacia dónde queremos orientar nuestra formación académica. Por eso decidimos trabajar con ese grupo de jóvenes.

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—¿Cómo trabajan con las comunidades para acompañar el desarrollo local?

—Igual que con las escuelas, pero llevándolo a un plano más institucional. Para nosotros es fundamental articular cualquier programa con los actores o referentes locales. Son quienes conocen el territorio, su comunidad y sus necesidades, y saben cómo se puede articular. Buscar esas alianzas es también una forma de colaborar desde el sector privado con la formación y, sobre todo, de dejar capacidad instalada localmente. Eso me parece clave para contribuir a la sostenibilidad de los sitios donde trabajamos. Después dependerá de cada organización cómo quiere articular. En Aconcagua Energía y Nova Energy Argentina, siempre que pensamos una actividad de desarrollo con la comunidad buscamos al aliado local, social o institucional de cada lugar, más allá del aliado técnico.

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—En los próximos tres o cinco años, ¿cuáles son los trabajos y las habilidades que más se van a requerir en el sector petrolero?

—En cuanto a empleos, está a la vista la demanda que hay en cada empresa y región, no solamente en gas, también en minería y en otros sectores que se desarrollan a lo largo del país. Creo que la demanda de profesionales y técnicos va a ser bien variada y descentralizada. Eso va a favorecer muchísimo las economías regionales y las oportunidades de empleo. En la parte técnica, lo vemos en las visitas, las charlas en las escuelas y las preguntas de los estudiantes: lo que se ve en el aula, ¿está a la altura de lo que se necesita? Después hay habilidades interpersonales que uno tiene que desarrollar para trabajar en equipo, liderar un proyecto y aprender a transitar un camino que muchas veces no es llano, en el que hay golpes, aprendizajes, y no frustrarse. Eso también es parte de lo que podemos compartir quienes hemos tenido algún recorrido profesional. Los estudiantes preguntan cómo fue para una persona tener que cambiar varias veces de la zona donde vivía y cómo le impactaba eso a la familia. También cómo iniciar una búsqueda laboral, qué tener en cuenta al presentarse a una entrevista, si pueden buscar a través de una consultora o si tienen que hacerlo directamente con la empresa. Muchas veces hacemos simulaciones de entrevistas con estudiantes y otras empresas. Al inicio de un programa uno puede encontrarse con los chicos en una actitud mucho más introvertida, porque sienten que están expuestos a lo que pueda opinar el otro. A lo largo del programa se ve esa evolución y, al llegar al simulacro de entrevistas, ya están mucho más confiados y relajados. Eso es parte de las habilidades interpersonales que se tienen que incorporar y desarrollar.

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