Natalia Zenzes habló en CIMEDU de “Neurodiversidad con valor”.

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(Ciudad de México. Enviado especial). Cuando terminó la presentación de Natalia Zenzes, el moderador del encuentro se emocionó; no pudo contener el llanto: habló de su hija, que estaba en silla de ruedas, y que había tenido que batallar para acceder a una universidad que la contuviera en su diversidad. En CIMEDU 2026, un congreso dedicado al marketing educativo, donde las conversaciones giran alrededor de las estrategias de admisión y las posibilidades de la inteligencia artificial para potenciar la llegada a posibles clientes, la participación de Zenzes había llevado la atención hacia otro nivel: a la dimensión humana que no puede --nunca-- quedar atrás. La escena del final, con el moderador rompiendo en llanto, da cuenta de cuánto de todo lo que anuda la educación, que va mucho más allá de un proceso de enseñanza y aprendizaje.

Abogada de formación, consultora neurodidáctica y especialista en funciones ejecutivas, Zenzes es fundadora de Eximia, desde donde trabaja sobre neurodiversidad, aprendizaje y acompañamiento institucional. Su recorrido entre el derecho y la educación le permite abordar las condiciones en que un estudiante participa de la vida escolar y las respuestas que necesita para desarrollar sus capacidades.

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Su conferencia en CIMEDU fue sobre “Neurodiversidad con valor”. Unos momentos después de ese encuentro, Zenzes mantuvo una conversación con la edtech TICMAS para profundizar en este cuestión, que atraviesa tanto la enseñanza como la comunicación de las instituciones: cuánto de lo que una escuela dice de sí misma se sostiene en la experiencia de quienes la habitan.

Natalia Zenzes es abogadan, consultora neurodidáctica y especialista en funciones ejecutivas. Es, además, fundadora de Eximia

—Entre tantas conversaciones sobre marketing e inteligencia artificial, elegiste poner el foco en lo humano. ¿Por qué?

—Me parece esencial porque somos humanos. La educación está hecha por humanos, para humanos. La inteligencia artificial no va a desplazar esa conexión humana, esa capacidad de vernos, escucharnos, observarnos. Nuestros cerebros se cablean, se direccionan y las emociones se contagian. Necesitamos esa conexión humana. Necesitamos ser entendidos por humanos.

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—¿Cómo fue el recorrido del derecho a la educación?

—Es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, empezando por mis amigos y colegas. No abandoné las leyes por completo. Las redireccioné. El derecho a la educación se centra en que entren a la escuela, pero va mucho más allá: en la forma en la que vivo la escuela, en la que me puedo desempeñar y en la que se puede desarrollar o no el talento. Para eso nos educamos, para ser seres de talento. Vivimos en sociedad y podemos darle algo de eso que hemos aprendido. Pero para eso es necesaria una escuela, un profesor; es necesario que ese talento natural que ya tengo se canalice hacia un buen lugar.

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—Al final de la charla hablaste de las conversaciones que pasan por fuera de la escuela. ¿Cómo puede una institución saber qué se dice de ella?

—Hay muchas formas. De hecho, aquí tenemos expositores con plataformas para mantener ese diálogo con los padres de familia, para recibir comentarios, quejas, sugerencias, evaluaciones. Hay muchas formas de saber lo que están experimentando nuestros alumnos y nuestros padres, y qué se habla de nosotros cuando no estamos en esa conversación. Nosotros podemos intentar influir a través de la experiencia que viven en el día a día: si se sienten observados, entendidos, atendidos.

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La novena edición de CIMEDU se realizó en la Universidad Anáhuac, en Ciudad de México

—En una conversación con Rafa Agüero, él decía que un profesor de matemática tiene que enseñar de forma que el estudiante se sienta feliz y la familia esté orgullosa de haber elegido ese colegio. Para él, la enseñanza también hace marketing, sin proponérselo. ¿Cómo influye la atención a la diversidad en la valoración de una escuela? Además del derecho a la educación, ¿hay un retorno para la institución?

—Esa es la piedra angular. Si nuestros alumnos se sienten observados, entendidos, comprendidos; si nuestros docentes y nuestra institución son capaces de brindar el andamiaje que necesitan para desarrollar su talento y sus verdaderas capacidades, tanto el estudiante como la familia se sienten en un buen lugar. Y eso cambia todo. Creo que hay dos clases de profesores: los que llegan, dictan una clase y se van, y los que realmente conectan con sus alumnos como seres humanos. Esa es la gran diferencia. Cuando un profesor logra conectar con sus alumnos, es mucho más fácil abrir esa comunicación y que puedan decirle: “Quiero que me veas, quiero que me escuches”.

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